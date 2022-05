Así compraron mascarillas las dos capitales canarias en 2020: 43 proveedores y 775.000 euros repartidos en 73 contratos

Las dos capitales de Canarias destinaron 775.254 euros durante 2020 a la adquisición de material de protección frente a la COVID-19, principalmente mascarillas, por la vía de emergencia y mediante contratos menores. El gasto se realizó a través de 73 adjudicaciones directas repartidas entre 43 proveedores, de los que solo el 28% estaba especializado en el ámbito sanitario.

El desembolso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y de sus empresas dependientes ascendió a 464.364 euros, mientras que el de Santa Cruz de Tenerife fue de 310.890 euros.

Así consta en los datos oficiales publicados en los portales de transparencia de los cuatro municipios y en la plataforma de contratos del sector público. Las cifras corresponden al período comprendido entre el 14 de marzo de 2020, día en el que se declaró el estado de alarma por la pandemia, y el 31 de diciembre. Las adjudicaciones por la vía de emergencia también se pueden consultar gracias al trabajo de recopilación realizado por la Fundación Civio.

De los 43 proveedores beneficiados, más de la mitad (51,1%) son empresas dedicadas al comercio en general y un 27,9% sociedades especializadas en el ámbito sanitario, según la actividad principal declarada en el Registro Mercantil, mientras que el 20,9% restante se corresponde con otras entidades que, en principio, tienen orientado su objeto social a otros ámbitos.

En el estudio no se hace una comparación directa con los otros dos grandes municipios de Canarias, La Laguna y Telde, porque no están publicados los datos de las contrataciones por la vía de emergencia. En el caso del Ayuntamiento tinerfeño, solo es accesible la cifra de los contratos menores, un procedimiento por el que se registró un desembolso en mascarillas de 170.298 euros.

En cuanto a Telde, según fuentes oficiales del Ayuntamiento grancanario, el gasto total durante 2020 en materiales de protección contra la pandemia ascendió, mediante contratos menores y por la vía de emergencia, a 132.276 euros.

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria gastó en mascarillas y materiales de protección contra la pandemia un total de 464.364 euros. La mayoría de los suministros se adquirieron a través de la vía de emergencia, con un montante de 356.821 euros, mientras que mediante contratos menores se desembolsaron 85.909 euros.

Un total de 22 proveedores suministraron el material contra la COVID-19 a la capital grancanaria a través de 33 contratos. Por la vía de emergencia se llevaron a cabo 18 adjudicaciones. Solo cinco de las empresas beneficiarias, según los datos del Registro Mercantil, están especializadas en el ámbito sanitario. Doce se dedican al comercio general al por mayor o al por menor, mientras otras cinco tienen un objeto social relacionado con otras actividades profesionales.

El mayor contrato adjudicado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que se tramitó por el procedimiento de emergencia, se produjo el 24 de marzo de 2020, solo diez días después de la declaración del estado de alarma. La empresa Canary Monster Producciones SL se llevó 176.200 euros de forma directa para suministrar “productos de protección sanitaria para los trabajadores del Servicio de Bienestar Social y para los trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio y sus usuarios”.

Canary Monster Producciones SL tiene como principal objeto social, según consta en el Registro Mercantil, la gestión y organización de torneos deportivos y actividades de ocio, así como la promoción comercial. Por la vía de los contratos menores, la empresa que más facturó en mascarillas fue Uniformidad Laboral Mencara SL, con un total de 29.427 euros, mediante tres adjudicaciones directas.

Santa Cruz de Tenerife

La capital tinerfeña destinó a la compra de mascarillas y material de protección un total de 310.890 euros, repartidos en 30 contratos menores y diez adjudicaciones por la vía de emergencia, que fueron facturados por 21 proveedores distintos.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, según los datos publicados, gastó más por la vía de los contratos menores (189.262 euros) que a través del procedimiento de emergencia (121.628 euros). Siete de las empresas beneficiadas se dedican profesionalmente al ámbito sanitario, diez son especialistas en el comercio generalista y cuatro tienen objetos sociales vinculados a otros sectores.

La empresa más beneficiada por la compra de mascarillas en la capital tinerfeña fue Guayarmina Textil SL, que facturó 92.448 euros a través de cuatro contratos menores y dos adjudicaciones por el procedimiento de emergencia. Le sigue Avurecicla SL, que también suministró mascarillas a La Laguna, con 87.210 euros. Entre ambas ingresaron más del 57% de todo el gasto en mascarillas del Ayuntamiento de Santa Cruz durante 2020.

Con los datos publicados en las web oficiales por medio de la publicidad activa de transparencia, que se limita a las cuantías, fechas y el objeto principal de las adjudicaciones, en pocas ocasiones se puede comprobar el precio por unidad de mascarilla. En algunos casos cabe la operación porque en el enunciado del contrato se especifica la cantidad de material adquirido.

Con estos datos, destaca un contrato firmado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con la empresa Sistemas Integrales de Turismo SL para adquirir “300 mascarillas de tela serigrafiadas a todo color” por un total de 1.844 euros, es decir, algo más de seis euros por unidad. Según el registro mercantil, la entidad tiene como primera actividad la “intermediación en la contratación de todo tipo de servicios tecnológicos”, aunque su objeto social se ha ampliado varias veces para abarcar también al ámbito inmobiliario. La última en 2018, en la que se incluyen las “obras y reformas para la administración pública”.

En las mascarillas de tela es dónde más bailan las cifras entre contratos, ya que los precios van desde los 2,5 euros por unidad que se pagan a la empresa Guayarmina Textil SL hasta los 6,1 euros que recibe Sistemas Integrales de Turismo.

La Laguna

La Laguna fue el municipio que más contratos menores realizó para adquirir material de protección contra la pandemia (32), con un gasto de 170.298 euros, pero no están publicadas las adjudicaciones realizadas a través del procedimiento de emergencia.

De los 21 proveedores contratados por el Ayuntamiento de La Laguna y sus organismos dependientes para adquirir mascarillas, solo cuatro empresas están especializadas en el ámbito sanitario (un 19% del total de adjudicatarios). El 48% de los contratos se firmó con empresas dedicadas al comercio generalista y el 33% con entidades vinculadas a otros sectores profesionales.

A falta de conocer los datos de las adjudicaciones de emergencia, la entidad Avurecicla SL es el proveedor que más dinero facturó en La Laguna. Con solo dos contratos se embolsó 29.929 euros. Le sigue la sociedad Canarias Blue Crea SL, dedicada, entre otras actividades, al comercio al por mayor y al por menor, que recibió 18.643 euros en dos adjudicaciones directas.

El municipio de La Laguna fue el único que contrató a empresas de nueva creación para comprar material de protección contra la pandemia. Dos, en concreto. Una de ellas es Devicserver SL, que se constituyó el 3 de marzo de 2020, once días antes de la declaración del estado de alarma. La empresa fue adjudicataria de un contrato menor de 5.610 euros para la adquisición de “mascarillas para la entrega diaria a los grupos operativos del área de Seguridad Ciudadana”. En total, 17.000 unidades de tipo quirúrgico desechable de tres capas, a 0,33 euros cada una.

Devicserver SL volvió a ser adjudicataria de dos contratos para suministrar mascarillas en 2021, aunque estos datos no se suman en el estudio porque no han sido publicados en el portal de transparencia y no pueden ser comparados con el resto de municipios, que tampoco han subido todas las adjudicaciones del ejercicio pasado.

Uno de los contratos de 2021 alcanza los 14.700 euros por 15.000 mascarillas FFP2, a 0,98 euros cada una; mientras que el segundo asciende a 3.600 euros por 10.000 mascarillas quirúrgicas desechables, a 0,36 euros la unidad. Devicserver SL tiene como principales actividades declaradas en el Registro Mercantil los servicios de catering y la construcción. Fue una de las empresas que realizó las obras de reforma de la casa del alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y sus contrataciones, así como las de otras empresas vinculadas a su administradora, son investigadas en la causa penal abierta por el conocido como caso Laykas.

Otra empresa de nueva creación que recibió contratos en La Laguna fue Tenemusic SL. La entidad se constituyó en plena pandemia, el 16 de junio de 2020, con un amplio objeto social dedicado al comercio al por menor. Se benefició de dos adjudicaciones, una de 9.118 euros en la que, además de mascarillas, se entregaron termómetros y otros materiales de protección frente al COVID-19. La otra es de 754 euros para comprar “mascarillas lavables y reutilizables”. Fuera del ámbito de estudio, la empresa también recibió encargos para suministrar dispensadores de gel y equipos de sonido.

En el análisis de los precios, destacan por encima de todos los contratos dos pequeñas adjudicaciones a la empresa Look Digital Producciones SL. Entre ambas superan por poco los 1.100 euros, pero lo llamativo es el coste de cada mascarilla, que asciende a 16 euros.

Los dos contratos fueron adjudicados por el Organismo Autónomo de Actividades Musicales del Ayuntamiento de La Laguna. Uno por 481 euros para adquirir 30 mascarillas y otro de 658 euros por 41 unidades. En el objeto se especifica que se trata de mascarillas lavables y reutilizables con doble capa exterior de poliéster. Con destino al Teatro Leal y al personal del ente público.

Look Digital Producciones SL es una empresa que en el pasado mandato fue cuestionada por los partidos de la oposición a raíz de los contratos menores que recibía por parte de Coalición Canaria, aunque con el cambio de ciclo político no ha dejado de facturar al Ayuntamiento de La Laguna. En el Registro Mercantil, su primera actividad declarada es la consultoría y asesoramiento empresarial en lo relacionado con la imagen corporativa, y en su web se posicionan como especialistas en productos publicitarios.