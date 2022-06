El delegado del Gobierno en Canarias afirma que la nueva postura de Argelia no afectará a las Islas

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha afirmado este jueves que la situación de España con Argelia no tiene una afección a las Islas y ha respaldado al Gobierno en su política exterior. El país norteafricano anunció este miércoles que cancelaba el Tratado de Amistad con España por su “injustificable” giro respecto al Sáhara Occidental. También interrumpió también su comercio exterior con el país.

Pedro Sánchez explica de nuevo el giro respecto al Sáhara ante las críticas de la mayoría de grupos

Saber más

Pestana ha declarado que este tema afecta de una forma más directa a otros territorios nacionales. En cualquier caso, dijo, “desde la Delegación no tenemos otra cosa que decir sino que respaldamos a nuestro Gobierno y a la posición que ha mantenido en su política internacional”.

El delgado destacó que la postura española siempre es de respeto a cada uno de los países, “pero España manda también en su agenda de política exterior, hay que respetarla y seguir avanzando. En estos casos hay conflictos que se van enquistando en los territorios y España, en la medida en que pueda, ayudará a resolverlos”, concluyó.

La resolución argelina llegó horas después de que se celebrase en el Congreso de los Diputados, en Madrid, una comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que explicó de nuevo los argumento que han llegado al Ejecutivo a cambiar su postura respecto al territorio africano y acercar posturas con Marruecos. La mayoría de los grupos de la Cámara han reprochado a Sánchez este cambio, considerándolo injustificado e incluso una “traición” al pueblo saharaui.

Los dos diputados nacionalistas canarios, Pedro Quevedo (Nueva Canarias) y Ana Oramas (Coalición Canaria), reprocharon al presidente el giro. Para Quevedo, no habrá solución al conflicto mientras no se opte por un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental. Para Oramas, las nuevas relaciones con Marruecos no han frenado la inmigración irregular hacia las Islas y ha cuestionado que existan intereses de explotación de los minerales que existen bajo las aguas cercanas a Canarias.