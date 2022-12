Gran Canaria muestra las posibilidades de digitalización de la isla en la cumbre de la OCDE

Bajo el lema Hello, Digital World! Welcome to the Ecoisland Gran Canaria el stand institucional del Cabildo insular muestra a los visitantes de la Cumbre sobre Economía Digital de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) las posibilidades de inversión y digitalización que ofrece la isla.

El presidente de la corporación, Antonio Morales, acompañó a la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, a la consejera de Economía del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, y al secretario general adjunto de la OCDE, Ulrik Knudsen, en la inauguración del Stakeholders Day, dedicado a acciones para las partes interesadas y en el que pudieron conocer los principales proyectos e iniciativas en el ámbito de la economía digital de empresas y entidades públicas.

Morales destacó que esta cumbre es “una oportunidad extraordinaria para afianzar el papel de Gran Canaria en el ámbito digital. Además, la digitalización juega un papel clave en la sostenibilidad y en la descarbonización de la economía y por ello en Gran Canaria estamos trabajando con la iniciativa Gran Canaria Isla inteligente”.

El objetivo, añadió, “es utilizar las herramientas digitales para la mejora de los servicios públicos como el transporte, para modernizar la administración y hacerla más eficiente y cercana a la ciudadanía, así como para hacer frente a retos climáticos como la prevención de incendios o la gestión del ciclo integral del agua y para gestionar de manera más eficiente y sostenible nuestro turismo o infraestructuras públicas”, concluyó el presidente insular.

La Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC) está presente en el stand de Cabildo promocionando las capacidades de la isla como entorno de pruebas digitales, las oportunidades vinculadas a la mencionada iniciativa Gran Canaria isla inteligente; los proyectos estratégicos de impulso en la economía de datos, por ejemplo, el del sector portuario con la Incubadora Marino Marítima; y la atracción de empresas y proyectos que puedan beneficiarse del amplio talento digital existente en la isla, para el desarrollo de proyectos de digitalización que lleven a Gran Canaria a un nuevo modelo de transición digital inclusiva.