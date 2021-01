Lanzarote y La Graciosa pasan a nivel cuatro de alerta, el máximo establecido por el Gobierno de Canarias

El Gobierno de Canarias ha declarado este jueves, 21 de enero, que la situación epidemiológica en Lanzarote es "grave" y "muy preocupante", sobre todo por la velocidad a la que empeora el avance de la enfermedad en la isla. "La curva empieza a ser una recta, una subida", ha expresado el portavoz regional, Julio Pérez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado durante la mañana.

Por ello, el sábado 23 de enero, a las 00.00 horas, la isla pasará a nivel 4 de alerta, el máximo establecido por el Gobierno de Canarias y que implica un semáforo rojo aún más reforzado, con restricciones aún más severas, como reuniones sociales y familiares de como máximo dos personas y cierre anticipado de actividades económicas no esenciales desde las 18.00 horas. La Graciosa también pasa a nivel 4 de alerta. El consejero ha comentado que en el caso de Lanzarote no se trata de un confinamiento porque se permite la movilidad, pero se restringe la actividad económica, es decir, se puede permanecer en la calle, pero cerrarán comercios y actividades no esenciales.

Las medidas, ha explicado el portavoz del Ejecutivo, afectarán a la economía pero "lo primero" es hacer frente a la subida de los contagios.

El toque de queda se mantiene desde las 22.00 a las 06.00 horas.

El consejero Julio Pérez ha explicado que, al tratarse de una situación nueva (ninguna isla ha estado antes en alerta cuatro), los detalles de este nivel de alerta se conocerán una vez se publiquen en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), previsiblemente en la noche de este mismo jueves.

Además, la isla de El Hierro subirá el viernes, a las 00.00 horas, al nivel 2 dado el empeoramiento de sus parámetros epidemiológicos. El resto de islas se mantienen igual: Tenerife en nivel 2, Fuerteventura en nivel 2, Gran Canaria en nivel 3 y La Gomera y La Palma, en nivel 1.

