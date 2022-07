El líder de Nueva Canarias defiende que “en el peor de los casos” el partido solo tendrá que “cambiar de marca”

El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, pide “prudencia en las opiniones y decisiones” que se adopten sobre su formación, excluida por la Audiencia Nacional del registro de partidos, porque “el canarismo progesista” que representa “será más fuerte en 2013 y decisivo para conformar mayorías”. Ante esta crisis, el también vicepresidente de Canarias ha dicho que se utilizará “todas las vías para restituir la marca. En el peor de los casos, solo puede haber un cambio de marca y nada más”, ha garantizado.

La diputada Esther González: "El grupo parlamentario Nueva Canarias tiene personalidad jurídica propia y no hay causa para su disolución"

“Me reservo mi opinión sobre algunas decisiones, pero tomo nota porque esto se llama Estado de Derecho, esto es una democracia consolidada y sería bueno que algunos fueran más precavidos y prudentes en sus opiniones y decisiones”, ha manifestado al ser preguntado por el acuerdo adoptado este jueves por la Mesa del Parlamento de Canarias.

Este órgano rector ha pedido al grupo de NC que “de manera cautelar” se abstenga de transferir fondos de la subvención que recibe de la Cámara regional al partido político hasta que se aclare la situación jurídica en la que se encuentra.

Además, con la abstención de la vicepresidenta primera, Esther González, de Nueva Canarias, también ha acordado pedir al Ministerio del Interior que aclare su resolución en la que acuerda la exclusión de esta formación política del registro de partidos.

Tras reunirse este viernes con la Confederación Canaria de Empresarios, el líder de NC ha recalcado que “el problema” lo tiene su organización con el registro de partidos, “no el Gobierno canario, el presupuesto o las instituciones públicas”.

“Esto no afecta a la ciudadanía, aquí no hay nada relativo a cosas que vemos por ahí de fiscales acusando a altos responsables políticos de prevaricación. No, no, no, es un problema administrativo entre mí partido y el registro y si esto no se arregla, que yo sostengo que se va a arreglar, quienes único se perjudican somos nosotros.. Que no mezclen los malos esto con otras cuestiones”, ha aseverado.

Román Rodríguez ha dicho que su partido se hará “con la información”, porque él asegura que “no la tiene, pese a ser su máximo responsable, y cuando la tenga, con los asesoramientos pertinentes, se defenderá con uñas y dientes y con toda la cobertura que le da el Estado de Derecho y con toda la determinación que la democracia, de la cual forma parte, permite”.

Rodríguez ha insistido en que NC “no ha participado en la decisión adoptada por la Audiencia Nacional” y ha añadido que “ya se verá cuáles son las razones que sustentan esta no participación”, porque él afirma que no las sabe y no cree “que las sepas nadie”.

“Vamos a conocer el tema y a actuar en consecuencia. Si esto saliera mal, los únicos perjudicados seríamos nosotros y un poquito el espacio de la democracia, de manera que si a alguno se cree, se piensa, se le pasa por la cabeza un solo segundo que el canarismo progresista va a dar un paso atrás, que se esperen sentados”.

El presidente de NC ha resaltado que “este espacio político, que tiene una historia contrastada de compromiso, trabajo y honestidad a prueba de bombas, en 2023 será más fuerte que en 2019 y decisivo para conformar las mayorías, así que mejor que sean prudentes”, ha recomendado a sus adversarios.