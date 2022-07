El Parlamento insta al grupo Nueva Canarias a no transferir al partido la subvención que les corresponde

La Mesa del Parlamento de Canarias abordó este jueves la situación en la que queda el Grupo Parlamentario Nueva Canarias, tras los escritos remitidos por la diputada no adscrita Sandra Domínguez Hormiga (que dejó el pasado año Nueva Canarias) y el Grupo Parlamentario Popular. La situación se analiza después de que el Ministerio de Interior excluyera a la formación del registro de partidos políticos tras la sentencia que dictó su “extinción”. Uno de los acuerdos ha sido instar “de forma cautelar” al grupo Nueva Canarias a no transferir al partido la subvención que les corresponde. Se trata de una decisión que Esther González, diputada de este grupo, explica a Canarias Ahora que ya había tomado la formación.

La Audiencia Nacional entiende que Nueva Canarias no tiene actividad como partido político desde 2017

En concreto, la Mesa ha acordado solicitar al GP Nueva Canarias (NC) “que cautelarmente y desde la fecha de la notificación del presente acuerdo, se abstenga de transferir fondos públicos a la presuntamente extinta formación política, procedentes de la subvención (ex art. 29.1 b) del Reglamento del Parlamento de Canarias) que el Parlamento pone a disposición del grupo parlamentario para su funcionamiento”.

Además, con la mayoría de sus miembros y con la abstención de la vicepresidenta primera, Esther González ha acordado solicitar al Ministerio de Interior la resolución que concluyó la eliminación de este partido en el registro y analizar las posibles consecuencias. La abstención se ha producido por lo que considera falta de “cortesía parlamentaria” al no solicitar esa información al propio grupo la información sino directamente al Ministerio. No obstante, desde Nueva Canarias esperan que pronto quede aclarada la situación que califican de “cuestión administrativa” que atañe a la formación, pero no a los representantes políticos en las instituciones.

El Parlamento también ha acordado este jueves que “a vez recibida la documentación solicitada, recabar informe jurídico sobre la incidencia que, en su caso, la cancelación de la inscripción en el Registro de Partidos Políticos de la formación política Nueva Canarias (NC) pudiera tener en el Grupo Parlamentario Nueva Canarias (NC)”.

Nueva Canarias explica que no tendría por qué pasar al grupo no adscrito ya que el reglamento del Parlamento ya acota las cuestiones por las que habría que pasar a este grupo. De hecho, diputado no adscrito es “aquel que abandona el grupo parlamentario al que pertenecía o el que es expulsado de este. No pasan al Grupo Mixto, y solo pueden ejercitar los derechos propios de los diputados individualmente considerados”.

Actualmente, Nueva Canarias recibe una asignación como el resto de grupos por su representación en el Parlamento. En su caso, con cuatro diputados, recibe 357.600,00 euros anuales, según la página web de la cámara regional. La cantidad que percibe NC en el Parlamento hasta ahora es la misma que percibe el grupo Sí Podemos. Con tres representantes, Agrupación Socialista Gomera percibe 336.600. El grupo mixto, con dos representantes (el diputado de Ciudadanos y la diputada trásfuga Vidina Espino, que nunca pasó al grupo de no adscritos) recibe 315.600 euros. Sandra Hormiga, que sí pasó al grupo no adscrito al dejar NC, no aparece en estas asignaciones. Con mayor asignación se encuentran los grupos que consiguieron mayor número de escaños, 798.600 euros el grupo socialista, 693.600, el grupo nacionalista canario o 504.600 euros el grupo parlamentario popular.

