Lucas Bravo de Laguna (UxGC): “Asombra que quien estuvo 26 años gobernando prometa ahora construir viviendas en cien días”

Lucas Bravo de Laguna (1975, Las Palmas de Gran Canaria) es el candidato de Unidos por Gran Canaria al Parlamento. La formación política, que en las pasadas elecciones concurrió en alianza con Coalición Canaria y el PNC, ahora se presenta en solitario con la defensa de la isla en el centro de su lema y de su programa. El partido considera que Gran Canaria ha sido maltratada en las últimas décadas y que “debe ocupar el lugar que le corresponde”. Para ello, como han defendido en distintos mítines, aspiran a ser determinante en la conformación de futuros Gobiernos en Canarias como es la Agrupación Socialista Gomera (ASG) de Casimiro Curbelo actualmente.

Su candidato al Parlamento es a su vez el presidente de esta formación que constituyó su padre, José Miguel Bravo de Laguna, en el año 2015 tras dimitir del PP cuando era presidente del Cabildo de Gran Canaria. En las elecciones de ese mismo año la formación logró representación en la Corporación Insular y cuatro años después, en 2019, entró en el Parlamento con Lucas Bravo de Laguna como diputado. Pronto, decidió romper con CC y solicitó abandonar el grupo parlamentario nacionalista.

“Es el momento de portar con orgullo el mensaje de Gran Canaria, y este partido será la herramienta que mejorará la situación de una isla que ha perdido el protagonismo que tenía en el Archipiélago décadas atrás, como motor de Canarias”, dijo cuando fue elegido candidato este año.

Es compatible atraer más turismo, con que sea de mayor calidad

Remarca que no es partidario de una ecotasa turística. “No creemos que sea necesario crear nuevos impuestos, además nos plantea la duda de si de verdad irá destinado a la sustentabilidad del territorio como anuncian”, apunta. “Las administraciones públicas canarias han dicho por activa y por pasiva que tienen superávit, que están recaudando más que nunca por distintas circunstancias: ¿Para qué crear una nueva tasa? Hay dinero de sobra para proteger el territorio”, insiste.

A su juicio, no es incompatible estar en contra de la ecotasa con poder proteger el territorio, algo de lo que afirma que su partido está a favor porque “es verdad que en Canarias de desde el boom turístico, algunos disparates se han realizado”. “Estamos en contra de la ecotasa, pero no significa eso que estemos en contra de proteger el territorio”, remarca.

Sobre el modelo turístico, asegura que defiende “un modelo sostenible; en Gran Canaria se reciben 1,5 millones de turistas menos que Tenerife al año, es una cantidad desproporcionada y hay muchos puestos de trabajo y generación de riqueza que estamos perdiendo”. Por ello, cree que “es perfectamente compatible atraer más turismo con que sea un turismo de mayor calidad”.

Preguntado por su posición sobre una posible moratoria turística, afirma que su partido está en contra, “pero sí queremos plantear que todo lo que se construya sea de lujo o gran lujo , de aquí en adelante”, añade. Bravo de Laguna expone que en Canarias ya hay una oferta amplísima de apartamentos, por lo que su planteamiento es que de aquí en adelante se busque atraer un turismo de mayor calidad.

Hay que implicar al sector privado para impulsar la construcción de vivienda social

En materia de vivienda, asegura que es uno de los problemas que más preocupa al partido. “El tema de la vivienda es un problema no actual, sino desde hace muchos años y nos asombra que quien lleva 26 años gobernando Canarias ahora prometan la construcción de vivienda poco menos que en 100 días o un año”. “No hay que engañar a la gente, hay que poner a disposición de los ayuntamientos suelo público para que se pueda construir vivienda y que además se pueda hacer también con la colaboración privada”, agrega.

Subraya además que Gran Canaria es la isla que más demanda de vivienda social tiene y por ello su apuesta es aportar suelo a los ayuntamientos y la colaboración público-privada, que cree que aportaría más agilidad a los trámites. “En vivienda llevamos un retraso descomunal de décadas en Canarias y es un problema que hay que solventar entre todos”, indica.

Sobre el debate de si se debe restringir la venta de viviendas a no residentes, apunta que esto no cumple con la legalidad; “es un debate abierto en sectores de la sociedad, pero y ahora mismo es debatir sobre algo ilegal e irrealizable y aquella formación política que diga que lo va a hacer pues está engañando a la gente porque la UE no va a permitir hacerlo”.

La apuesta por el tren de Gran Canaria y el hospital del sur

En el bloque de Transición Ecológica, Unidos por Gran Canaria apuesta por el tren de la isla, que no entiende que no se haya puesto ya en marcha “ya que aquí, sí que hay consenso político y en Tenerife no”, matiza. “Se ha prometido desde hace muchísimos años y no podemos tardar 20 o 30 años en poner infraestructuras que estamos necesitando desde ya”.

Unidos por Gran Canaria apuesta decididamente por el tren; los atascos son cada vez mayores

Bravo de Laguna hace referencia a que los atascos son cada vez mayores en la isla. “El tren es un medio sostenible, que generaría empleo, economía y puestos de trabajo”, insiste. Recuerda que Gran Canaria es un territorio limitado y en algunas partes, la eólica, por ejemplo, consume bastante suelo. Es por ello que defiende el impulso a la eólica marina y es partidario de la fotovoltaica, que cree que podría fomentarse en lugares donde hay invernaderos abandonados, por ejemplo.

Sobre el último de los bloques, el modelo sociosanitario, Unidos por Gran Canaria propone que “ese anhelo de construcción de un nuevo hospital público en la zona sureste de la isla sea por fin una realidad y con eso lograríamos bajar la presión en el Hospital Universitario doctor Negrín y del Insular porque daríamos un mejor servicio y borraríamos esas imágenes de enfermos en pasillos durante días”, añade.

Proponemos que la construcción de un hospital en el sur sea una realidad

Insiste en que el terreno está disponible y en que las administraciones tienen superávit, por lo que no es un problema económico sino de voluntad política. Así mismo, propone convertir la actual Casa del Niño en un gran hospital geriátrico. “Consideramos que con esas dos construcciones públicas paliaríamos la situación sanitaria en nuestra isla”, resume.

No obstante, es consciente de que la Sanidad necesita mucho más, y menciona que hay que dar estabilidad al personal que sufre esa situación de temporalidad por una mala praxis de la administración. También enumera otras medidas como la gratuidad de los aparcamientos en los hospitales o de la televisión; “medidas de pequeña escala pero que pueden ayudar a paliar el sufrimiento de personas que están hospitalizadas”, concluye.