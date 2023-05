José María Hernández (PNC): “Impondría una tasa a los hoteles del todo incluido porque no repercuten en la economía canaria”

Después de cuatro elecciones autonómicas del brazo de Coalición Canaria (CC), el Partido Nacionalista Canario (PNC) concurre en solitario a los comicios del 28 de mayo. La ruptura es muy reciente. Se materializó a principios de abril. Las discrepancias, sin embargo, venían de lejos. Juan Manuel García Ramos, histórico dirigente del PNC, se despidió esta legislatura como diputado con la sensación de que la unificación nacionalista que perseguía el acuerdo firmado en 2006 por ambas formaciones había fracasado. El enfrentamiento se ha enconado durante la campaña electoral, con acusaciones dirigidas a CC: de derechización, de negación del nacionalismo, de intentar torpedear la candidatura de quien hasta hace unos meses era su socio o de acaparar recursos electorales que no le pertenecen.

Como candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias, el PNC presenta a José María Hernández (Las Palmas de Gran Canaria, 1961). Es licenciado en Filología Hispánica, experto en Educación por la Universidad de La Laguna (ULL) y doctorando en Didáctica de la Lengua y Literatura. En el ámbito orgánico, es secretario general del PNC, partido que tras la salida de García Ramos preside Francisco Martín Espinosa.

Hernández es partidario de implantar una tasa turística para revertir los efectos negativos del sector sobre el territorio. El dinero recaudado, dice, debería destinarse a un “fondo soberano de inversión” del Gobierno de Canarias. Calcula que esa cifra podría ascender a 300 millones de euros. El candidato del PNC plantea también la imposición de un impuesto sobre “todos los hoteles que tengan el todo incluido”. Sostiene que que no promueven la economía circular, que el dinero gastado por los visitantes no se queda en los comercios de las Islas y que, por ello, esos establecimientos deben abonar “una tasa específica”.

El aspirante nacionalista considera que hay que reestructurar y reorganizar el sector turístico porque “sobran camas”. No entiende las multas del Gobierno canario a los propietarios de apartamentos turísticos por residir en ellos y no ponerlos en explotación: “¿Es que no podemos vivir en nuestra tierra? ¿Esto qué es, endofobia?”

Hernández carga contra “los grandes hoteles y las grandes cadenas” que basan su productividad en los bajos salarios y en las ventajas fiscales de Canarias. “¿Dónde está la felicidad del canario? Un partido nacionalista que no crea en la felicidad de su gente, que no trabaje para ella y que no intente que viva mejor es absurdo. Cuando (Fernando) Clavijo se presenta como un opositor, ¿de qué opositor me están hablando? Si llevan treinta años haciendo este país y lo han hecho mal. Se tienen que retirar”, dice.

Hay que limitar la residencia por supervivencia, porque somos un territorio limitado

Para solventar los problemas de vivienda en Canarias, el PNC propone una ley de residencia para “limitar la carga poblacional”. “Cuando alguien viene y dice que somos 2,2 millones de habitantes… Es mentira. Cada diez días tenemos 500.000 personas rotando por estas islas. Habría que tener un periodo determinado de estancia en las Islas para adquirir una vivienda o acceder a nuestros servicios. Hay que limitarlo por supervivencia, porque es un territorio limitado”, expone.

Hernández considera que, en la práctica, Canarias ha perdido ventajas fiscales de las que gozaba. Alude, en concreto, a las vinculadas con la Zona Especial Canaria (ZEC), áreas de baja tributación creadas en el marco del Régimen Económico y Fiscal (REF) de las Islas. “Yo como empresa no puedo manejarme en el Puerto (de la Luz y de Las Palmas) cuando tengo que pagar uno de los suelos más caros en cuanto a puertos de todo el territorio europeo. Al final, no es posible. Es mentira”, manifiesta.

En materia de transición ecológica, la formación nacionalista también arremete con el concepto de “ecoisla” que propugna el actual presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (Nueva Canarias). El PNC se opone a proyectos como la central hidroeléctrica de Salto de Chira para el almacenamiento masivo de energía en la isla. En palabras de Hernández, se trata de una iniciativa “faraónica” y obsoleta, “un proyecto de hace treinta años aplicado treinta años después”. Lo califica como una “cabezonería”. También rechaza la colocación de aerogeneradores en las costas de las Islas.

El candidato del PNC se cuestiona “qué soberanía” puede tener el Archipiélago en este ámbito “si el precio de la energía se decide en España” y aboga por un plan de sostenibilidad “integral” que tenga en cuenta la presión que ejercen sobre el territorio los 14 millones de turistas que visitan las Islas al año. “¿Cuántos hoteles hay? ¿Cuánta energía necesita consumir un turista? Eso también es hablar de descarbonización”, asevera.

Han privatizado y subsidiado la sanidad y ahora las listas de espera son iguales en la privada que en la pública

Hernández también atribuye las dificultades en la atención sanitaria y sociosanitaria en las Islas a un problema de “carga poblacional”. “Si sigo sin limitar la población, nunca seré capaz de equilibrar mis servicios a la demanda de la población”.

El candidato de la formación nacionalista mantiene que en Canarias hay “grandísimos profesionales” sanitarios “mal pagados” y personal de enfermería con contratos “de horas”. “Han privatizado y subsidiado la sanidad y ahora mismo las colas de la sanidad privada son iguales que en la pública”, afirma. “Atendemos a cientos de miles de personas sin limitar la residencia en Canarias y esto es un todo incluido. Canarias no puede funcionar así, Canarias tiene que funcionar para los canarios”, concluye.