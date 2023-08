Un histórico de CC, una concejala del PP y la ingeniera Julieta Shallenberg, entre la nueva tanda de nombramientos del Gobierno de Canarias

El Gobierno de Canarias espera terminar con los nombramientos que completen su organigrama el próximo 4 de septiembre después de aprobar 18 nuevas designaciones este lunes en el Consejo de Gobierno.

Unos últimos nombramientos con los que, tal y como ha asegurado este lunes el viceconsejero de Presidencia canario, Alfonso Cabello, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, se espera poder “avanzar a nivel de crucero” en la legislatura que arrancó en julio tras las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo.

Entre los nombramientos de este lunes, se encuentran los del viceconsejero de Acción Exterior, adscrito a Presidencia del Gobierno, que será el palmero José Luis Perestelo, quien fue presidente del Cabildo insular de La Palma, así como senador, diputado nacional en el Congreso y diputado autonómico en el Parlamento de Canarias.

También se ha aprobado el nombramiento de Marcos Lorenzo Martín como viceconsejero de Cohesión Territorial y Aguas, así como de Isabel León Villalobos como viceconsejera de Empleo y de Julieta Schallenberg Rodríguez como viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía.

Marcos Lorenzo Martín ha sido alcalde de Tijarafe desde el año 2007, mientras que Isabel León Villalobos es funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Administradores, escala Administradores Generales, de la Comunidad Autónoma de Canarias, ejerciendo desde 2020 y hasta este mismo año como secretaria general técnica de la Consejería de Sanidad.

Por su parte, Julieta Schallenberg Rodríguez es doctora e ingeniera industrial y profesora titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) en materias relacionadas con las energías renovables y la transición energética.

Además de estos nombramientos, también se han anunciado los de Luis Padilla Macabeo como director general de Relaciones con África; Manuel Alexis Oliva Hernández como director general de Promoción y Diversificación Económica; María Azucena Solano Barroso como directora general de Autónomos, y Ana María Zurita Expósito como directoral general de Industria.

Asimismo, fueron aprobadas las designaciones de Carolina León Martínez como directora general de Administración de Centros, Escolarización y Servicios Complementarios; Ángel Pablo Montalés Ríos como director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, y de Juan Armiche Ramos Quintero como director general de Pesca.

El resultado es un Gobierno con más altos cargos, más secretarías generales, más consejerías, más viceconsejerías y nuevos organismos de reciente creación (tres) que el Gobierno saliente. El aumento ha sido cifrado por el PSOE en un 25%, lo que, según han criticado, convierte al Ejecutivo de Clavijo en “el más caro de la historia”.

Este aumento se produce al mismo tiempo que se inicia la bajada de impuestos prometida en campaña electoral y que, por ahora, se ha materializado en un recorte a las grandes herencias y en una matización respecto a que la bajada del IGIC, que antes del 28M se decía que sería inminente, se llevará a cabo por tramos y plazos en los próximos cuatro años. Es decir, se incrementa la estructura que financian las arcas públicas mientras se dejan de recaudar unos 40 millones de euros del impuesto a las grandes herencias (según fuentes del Ejecutivo anterior) y otros 450 millones que se dejarán de ingresar por el recorte en el IGIC.

