Nuevo ataque a la sede del PSOE de La Laguna: "Traidores, Canarias antirracista"

La sede del PSOE de La Laguna ha sufrido en la noche de este viernes un nuevo ataque, el cuarto en seis meses según datos ofrecidos a esta redacción por el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez. "Traidores", "Culpables", "Canarias antirracista", "ni socialista, ni obrero" son algunos de los mensajes que pueden leerse en los cristales del establecimiento. Tras ser alertados por agentes de la Policía Local, el secretario de organización se ha trasladado a la comisaría de la Policía Nacional para interponer una denuncia. Pese a que aún se desconoce quiénes son los responsables del ataque a la sede, el alcalde de La Laguna apunta a que se trata de "movimientos radicales". "Hemos vuelto a ser víctimas de un atentado deleznable a la democracia".

Luis Yeray Gutiérrez reconoce que la crisis migratoria que atraviesan las Islas requiere una "mayor implicación" por parte de todas las administraciones, pero defiende que las protestas "tienen un límite". "El PSOE no es racista. Nosotros hemos dicho varias veces que no estamos de acuerdo con los macrocentros, pero entendemos la situación de emergencia", insiste el alcalde haciendo referencia a los dos campamentos para migrantes instalados en el municipio, el instalado en Las Raíces y el ubicado en el antiguo acuartelamiento militar de Las Canteras. Estos recursos gestionados por el Ministerio de Migraciones del Gobierno de España acogen hasta el momento a 1.500 y 1.070 personas respectivamente.

"Quien crea que el partido no está poniendo todo de su parte para resolver esto se equivoca", asevera el máximo responsable del municipio. Asimismo, argumenta que las competencias sobre los campamentos las tiene el Estado y no el Ayuntamiento: "No entiendo muy bien cuál es la finalidad de agredir nuestra sede". En esta línea, Luis Yeray Gutiérrez defiende que la corporación municipal ha intentado buscar alternativas para que se derive a los migrantes a la Península porque muchos "no quieren estar en Canarias". "El mundo no puede estar condicionado por nacionalidades. Exigimos igualdad de oportunidades y los responsables de las políticas migratorias deben poner alternativas".

El alcalde ha aprovechado para pedir a los alcaldes y alcaldesas de Tenerife y Canarias "solidaridad" para que La Laguna no sea el único municipio de la isla que acoja a migrantes.

Asimismo, Gutiérrez ha criticado un vídeo publicado por el exalcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (Coalición Canaria), en el que confunde datos para vincular inmigración e inseguridad. "Es un vídeo fuera de contexto y desleal con el municipio. Alienta a los extremismos y el lenguaje utilizado puede ser el detonante de que hoy nos encontremos con este ataque a la sede".

El PSOE ha suspendido la reunión prevista para este sábado en la sede después del ataque. "Sentimos miedo y pánico", asegura el alcalde.