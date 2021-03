La oposición define al Gobierno de Torres como ''el peor'' y defiende que sus políticas han sido un ''atraco''

''Ha sido el peor gobierno en el peor momento''. El portavoz del grupo parlamentario nacionalista, José Miguel Barragán, ha descrito así lo que va de mandato del socialista Ángel Víctor Torres. Durante su intervención, el miembro de Coalición Canaria ha criticado ''la falta de autocrítica'' del presidente del Gobierno de Canarias en el balance del año que ha hecho este martes en el Debate del Estado de la Nacionalidad, celebrado en el Parlamento autonómico. ''Ha hecho un recorrido por su gestión sin la suficiente autocrítica ni reflexión sobre en qué se ha fallado o qué se debía haber hecho mejor'', ha señalado Barragán.

El portavoz del grupo nacionalista también ha centrado parte de su discurso en la crisis migratoria, asegurando que el Gobierno de España ha sido ''desleal'' con el Archipiélago en la gestión del fenómeno. ''Se dejaron engañar por Sánchez y no alzan la voz'', opinó Barragán que defendió que Torres ha adoptado una actitud de ''sumisión'' respecto al Ejecutivo central.

Barragán también ha criticado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tomara la decisión en 2018 de cerrar el CIE de El Matorral, en Fuerteventura. El Ministerio ordenó el cierre del centro de internamiento de extranjeros majorero porque el gobierno de Mariano Rajoy (PP) gastó 4,1 millones de euros en servicios de alimentación, limpieza o mantenimiento pese a que el establecimiento llevaba vacío desde 2012.

Respecto a los brotes xenófobos que han tenido lugar en las islas en los últimos meses, Barragán ha subrayado que Canarias ''no es racista'', pero necesita políticos ''que no dejen a vecinos y vecinas sin recursos''.

La economía, ''en caída libre''

Coalición Canaria ha manifestado que la gestión que ha hecho el Gobierno de Torres de la pandemia ha sido ineficaz y ha carecido de previsión. ''Ahora vivimos una cuarta ola, con problemas en la vacunación y con los datos económicos y sociales en caída libre''. Para Barragán, la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha desembocado en una recesión económica ''sin precedentes'' y con los gobernantes ''dando tumbos''.El grupo nacionalista también criticó al presidente canario por ''no haber planificado un buen presupuesto'' y tildó de ''fiasco'' la gestión del Ingreso Canario de Emergencia. Además, Barragán considera que la gestión de los servicios sociales ha sido ''deficiente''.

''¿Usted cree que si no hubiera estallado la pandemia no estaríamos mucho mejor?", cuestionó Ángel Víctor Torres en su respuesta a José Miguel Barragán. ''¿Hay algún lugar en el mundo en el que la pandemia no esté azotando las estructuras económicas y sociales?", añadió.

Asimismo, el presidente del Gobierno de Canarias ha lamentado que la oposición ''hable de falta de autocrítica''. ''Hasta en seis ocasiones he dicho que las cosas deben mejorar. ¿Han hecho ustedes autocrítica después de haber gobernado desde la transición a la Democracia hasta hace unos días?".

Políticas de ''atraco''

La presidenta del PP en Canarias, Australia Navarro, ha tildado las políticas del Gobierno de Canarias durante la pandemia de ''atraco''. Desde su Puno de vista, la prioridad del Ejecutivo no ha sido ''salvar a la gente'', sino sus puestos en el poder.

Asimismo, Navarro ha defendido que el gobierno de Torres ha ido por detrás de la COVID-19 y ha descrito las restricciones para frenar la propagación del virus como ''incongruentes y contradictorias''. ''La gente está aburrida de que un día les digan una cosa y al otro, otra'', señaló.

Durante toda su intervención, la presidenta del PP ha calificado de ''arrogante y triunfalista'' el discurso inicial de Torres, pidiéndole que ''sea humilde y acepte ayuda''.