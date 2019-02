El PSOE se compromete a enmendar las cuentas estatales "con garantía de éxito" y "sin gritar"

El PSOE canario se comprometió hoy en el Parlamento regional a enmendar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para mejorar las partidas para las Islas, todo ello "con garantía de éxito y sin necesidad de gritar desde ninguna tribuna".



El portavoz de economía del grupo Socialista, Iñaki Lavandera, anunció este compromiso durante una comparecencia de la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, quien señaló que las negociaciones con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, resultan duras y complicadas, aunque reafirmó que se han dado de plazo hasta el viernes para conseguir un acuerdo.



Según Iñaki Lavandera, gran parte de la responsabilidad de que los presupuestos estatales no incluyan las suficientes inversiones para Canarias tienen que ver con la falta de ejecución del Gobierno regional de los convenios ya firmados.



Aun así, afirmó que para alcanzar la inversión media por habitante en el presupuesto, como se establece en el REF y el Estatuto, faltarían 16,8 millones, menos de lo que el PSOE va a conseguir con sus enmiendas parciales, aseguró.



"Las inversiones estarán por encima, enmendaremos las cuentas con garantía de éxito, con voz propia, sin necesidad de gritar desde ninguna tribuna. El PSOE hará que se cumpla con el Estatuto de Canarias y con los de otras regiones, porque cumplir con el Estatuto no debe depender de chantajes", proclamó.



En las enmiendas socialistas, agregó, se desvinculará la tributación mínima del REF para "mayor seguridad jurídica", se incidirá en las inversiones hidráulicas, de infraestructuras turísticas, de lucha contra la pobreza y de costas, afirmó.



El diputado del PSOE pidió al Gobierno de Canarias que abandone "el frentismo", que practique la lealtad y que intente colaborar para mejorar la vida de los canarios como, a su juicio, hace el proyecto de presupuestos con sus partidas sociales.



La consejera de Hacienda coincidió en que es preferible que haya presupuestos, pero condicionó la presentación de una enmienda a la totalidad por parte de CC a que el Gobierno acceda a firmar las enmiendas parciales antes.



Dávila afirmó que el presupuesto estatal no cumple ni con las previsiones del REF ni con el Estatuto y acusó a la ministra de "no tener nada claro" lo que significa el diferencial económico y fiscal de Canarias.



La ministra pretendía incluir la subvención a los vuelos de los residentes canarios dentro del cálculo como parte de la inversión, denunció Dávila, así que en la reunión hubo que empezar "desde menos uno" para explicar las singularidades canarias.



"Fuimos con voluntad constructiva explicando todas las partidas que faltan", como pobreza, convenios, infraestructuras educativas, y la reunión fue cordial pero muy complicada y muy difícil", relató.



Según Dávila, la ministra cuestiona el diferencial fiscal de Canarias y las deducciones específicas previstas en el REF para impulsar el empleo, la economía, las políticas sociales y el impulso a las nuevas tecnologías.



La ministra además da por perdidos los 327 millones de euros que según el Gobierno de Canarias restan por transferir del presupuesto de 2018.



"Queremos pensar que se puede corregir, que va a haber presupuestos y que se van a conseguir apoyos sin ceder en la unidad del país", dijo la consejera.



En cambio, el portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, consideró más probable que no haya presupuestos, dado el clima político del país, con lo cual a algunos "se les acaba la campaña electoral sobre este asunto porque se quedarán sin muñeco al que darle".



Román Rodríguez consideró que el proyecto de presupuestos es bueno en los aspectos fiscales y sociales, por lo que su diputado en el Congreso no presentará enmienda a la totalidad, pero también dijo que tiene incumplimientos con las cuestiones canarias que hay que corregir en el trámite de enmiendas parciales.



"Lo vamos a pelear, y si no lo conseguimos no votaremos el presupuesto", aseguró Román Rodríguez.



La diputada del PP Australia Navarro descalificó los presupuestos que dejan a las islas "a la cola" e inversión y dijo que cuando gobernaba su partido Canarias estaba en el centro de la agenda política, pero ahora "no pinta absolutamente nada".



Noemí Santana, portavoz de Podemos, defendió la importancia de las partidas sociales de los presupuestos para los canarios, en una tierra devastada por el paro, la desigualdad y la precariedad, y añadió que hay cuestiones que se pueden mejorar, pero eso no se consigue desde el obstruccionismo ni el victimismo.



La diputada de ASG Melodie Mendoza dijo que siempre es mejor tener presupuestos que no tenerlos, por lo que pidió que se apueste por el diálogo para corregir las deficiencias.



Para el diputado de CC-PNC Juan Manuel García Ramos el problema con el presupuestos "no está en el huevo, sino en fuero, en el respeto que se merece esta tierra".