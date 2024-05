Niña Polaca denuncia represalias del Festival Beat de Toledo por criticar la falta de mujeres en el cartel

“Me encanta ver a tantas tías en el público, compensando por las pocas que hay en el cartel”. Fue una de las frases que Claudia Zuazo, teclista de la banda Niña Polaca, lanzó al público durante el Toledo Beat Festival, celebrado el pasado 11 de mayo.

El comentario fue bien recibido (“silbando y con aplausos”) por parte del público de este evento en el que se daban citan nombres tan conocidos del panorama musical como Viva Suecia, Love of Lesbian o Vetusta Morla, grupos todos ellos integrados exclusivamente por hombres.

Sus palabras fueron objeto de debate en las redes sociales. Según denuncia hoy en un comunicado publicado en las redes sociales de la banda, no fue bien recibido por la organización del festival, hasta el punto de que evitaron incluirla en las imágenes publicadas tras el concierto en la red social Instagram del propio festival, dentro del resumen difundido a los fans.

Claudia Zuazo lamenta que se publicasen fotos de Niña Polaca que incluía a todos los miembros de la banda, excepto las de ella. “Si ha sido un despiste, solo tenían que pedir disculpas y enmendarlo”, pero añade que “decidieron no hacerlo”.

Los usuarios de la red social también se sumaron a las críticas. “La única mujer del festival y la tapan”, decía uno de los comentarios. “Falta Claudia!!! Dejad de invisibilizar a las mujeres, gracias”, añadía otro.

Este martes Claudia Zuazo explica que “ver el número de mujeres del cartel del Beat Festival que ni por asomo se acercaba al número de hombres, fue algo que a mucha gente nos llamó la atención”. Dice que durante el concierto fue “comedida” y lamenta que la única reacción del festival haya sido “ponerse en contacto con nuestra oficina para quejarse de mi comentario, tildándolo de populista y afirmando que estaba fuera de lugar y que sobraba”.

“Ya es lo suficientemente difícil estar en la industria musical como mujer (...) como para que encima se nos intente silenciar”.

“La gota que ha colmado el vaso ha sido lo del Festival Beat de Toledo”, lamenta tras comentar situaciones similares ya vividas. “Consideré que el comentario era necesario porque es demasiado importante que las mujeres nos veamos en los escenarios con la misma asiduidad con la que vemos a los hombres”

“Molesta que hablemos claro, molesta que cada vez estemos ocupando más espacios. Y ante esto no hay que achantarse. Quiero pensar que esta situación no se va a repetir y que ninguna mujer va a tener que sentir que no puede decir lo que piensa por miedo a cómo pueda reaccionar un festival, un promotor o cualquier otra persona contra ella”.

elDiarioclm.es se ha puesto en contacto con la dirección del festival para recabar su comentario, sin obtener respuesta de momento.