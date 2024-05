Taiat Dansa estrena su espectáculo infantil, ‘Juegos de Bauhaus’, en el marco del Festival 10 Sentidos

La compañía valenciana Taiat Dansa, fundada y dirigida por Meritxell Barberá e Inma García estrenan su obra para público infantil ‘Juegos de Bauhaus’. Gracias a la iniciativa de residencias Graners de Creació, llegará al escenario de La Rambleta los próximo 16 de mayo durante la XIII edición del Festival 10 Sentidos.

‘Juegos de Bauhaus’ es una versión adaptada para público infantil de la obra ‘Tres, de Ballet Triádico’, una visión contemporánea de la emblemática pieza de Oskar Schlemmer. Taiat Dansa quiere acercar la pieza a la audiencia más joven explorando las formas básicas - cuadrado, círculo y triángulo - y los colores amarillo, rosa y negro. Alrededor del número 3, y su carga de significados, se embarcará a niños y niñas en un viaje por la historia del arte y los principios filosóficos de la histórica escuela de la Bauhaus.

Los niños y las niñas accederán al teatro y se adentrarán, como en un aventura, en una puesta en escena que les irá desvelando los misterios del número 3 y su carga

de significados. Guiados por las intérpretes de la pieza, Lara Misó, Wilma Puentes y Julia Cambra, descubrirán imágenes e ideas que los acercarán al arte y la vanguardia.

El espectáculo está destinado a niños y niñas de 3 a 7 años. Con coreografía de Meritxell Barberá e Inma García, ‘Juegos de Bauhaus’ cuenta con la música original de David Barberá (Caldo) y creación y construcción escenográfica de David Orrico, con las directoras.

Continúa la XIII edición del Festival 10 Sentidos

La presente edición del festival de las artes vivas de Valencia continúa su programación hasta el próximo 18 de mayo.

La Fundación Cañada Blanch presenta la charla ‘’¿Vale la pena una vida sin cultura?“, a las 19h, presentada por Lucía Márquez, periodista y colaboradora en diversos medios de prensa escrita y audiovisual. El coloquio plantea el papel que juega la creación cultural en un mundo tan hiperacelerado como el que habitamos con la participación de Alberto Feijóo, coleccionista y artista visual interesado en el campo de la fotografía y su relación con otras disciplinas; Cristina Celda, licenciada en Ciencias de la Información y directora de la Fundación Mainel desde 2005; y Tono Vizcaíno, doctor en Arqueología con ámbito de especialización en la Arqueología Pública.

El martes 14 de mayo se celebrará en la Sala Refectorio el Centre del Carme Cultura Contemporànea el encuentro ‘La inclusión no es una opción’ con una charla coloquio y una performance de la artista Costa Badía, quien centra su trabajo en la validación del error, el desafío a los estereotipos de belleza y de comportamiento. Presenta la performance ‘En crip time’ (Tiempo Tullido), una reflexión del espacio-tiempo fuera de lo acostumbrado. Seguidamente, la charla-coloquio ‘La inclusión no es una opción’, analizará el cambio de paradigma en la visión de la discapacidad como inclusión y no mera integración. Esto supone la total adaptación de las estructuras rígidas que sostienen los espacios educativos y culturales para que cualquier persona pueda ejercer sus derechos fundamentales de acceso, participación, comprensión y disfrute. La charla estará a cargo de: Costa Badía, artista performativa; Patricia Chamorro, coordinadora del equipo de Mediación del CCCC Centre del Carme y responsable de la línea de investigación sobre accesibilidad cognitiva; María José Baca, validadora y maestra Socrática; Irene García Molina, profesora e investigadora en el Departamento de Psicología Evolutiva, Educativa, Social y Medotología de la Universitat Jaume I (UJI); y Elena Medina Gil, artista y gestora especialista en proyectos colectivos.

El miércoles 15 de mayo, el programa doble de danza de ‘Songs of extinction’ junto a “A futile act of Domestication” llega a la Sala Off a las 19:30h. La primera es una investigación que compara dos archivos: la memoria de los sonidos que desaparecen, recopilados por Rainforest Connection, y el recuerdo personal de la artista Annalì Rainoldi. La segunda a cargo de Bert Berg, una pieza de circo contemporáneo, es el dibujo de una sala de estar y el intento de vivir y habitar este espacio cerrado.

una charla literaria con propuesta práctica, debate abierto, enfocada a las escrituras que, a lo largo de la historia han redefinido la situación social.

El viernes 17 de mayo, la compañía Atacama presenta su ‘Danza della Realà’ en el Claustro Gótico del Centre del Carme de Cultura Contemporànea, un viaje a través del universo de Alejandro Jodorowski.

Finalmente, el 18 de mayo se estrena la obra ‘Miedo come todo’ para público infantil que estará hasta el día 25 en la Sala Rives Espai Cultural, de la compañía mexicana Flores Teatro Danza.

‘Juegos de Bauhaus’ llegará el próximo jueves 16 de mayo al espacio cultural La Rambleta, como parte de la programación de la XIII edición del Festival 10 Sentidos. La edición PorLaCultura se celebrará hasta su Clausura en el Centro Cultural La Nau el próximo sábado 18 de mayo.