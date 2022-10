Pérez (PSOE) atiza a Clavijo (CC): “Ahora echa en cara los bajos salarios” en las Islas cuando los usó de “atractivo para invertir”

El socialista Santiago Pérez, senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, ha rechazado este domingo las “infames acusaciones” que, a su juicio, ha vertido el líder de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, sobre el supuesto “desmantelamiento” del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias ante la decisión del Gobierno central de incorporar una reserva de inversiones también en Baleares.

“Clavijo se retrata y habla como si no representara a quienes han mangoneado la política del Archipiélago durante 30 años”, ha dicho. Para el senador socialista, resulta “inaguantable” que “en las pocas veces que (Clavijo) va al Senado” eche en cara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los bajos salarios en Canarias “como si CC no tuviera nada que ver con eso, como si durante los largos años de manipulación institucional y política no se hubieran desaprovechado oportunidades para el desarrollo” de las Islas.

El también concejal de Urbanismo de La Laguna recuerda que, cuando era presidente del Gobierno de Canarias, Clavijo “se paseó con dinero público por Estados Unidos para animar a inversionistas depredadores con el atractivo de que aquí había bajos salarios y condiciones laborales precarias”.

Santiago Pérez ha tildado de “irresponsables” a Clavijo y a CC por sus últimas críticas a la RIC balear. Explica que Baleares es un territorio insular y “tiene derecho a aspirar a un Régimen Económico y Fiscal que le ayude a afrontar las dificultades estructurales que todo territorio insular tiene, aunque esté más cerca del continente” que Canarias.

Según el senador socialista, “nadie discute” el estatus de región ultraperiférica de Canarias, reconocido en los Tratados de la Unión Europea. Un estatus que “implica la obligación de modular las políticas, la legislación y la fiscalidad para adaptarlas a nuestra condición de lejanía”. “Pero esto no tiene nada que ver con lo que Clavijo y CC intentan ahora agitar. Son unos irresponsables”, ha manifestado.

Para Pérez, el expresidente canario y su partido son “una mala versión del PP” en el Archipiélago, un PP que “se ha lanzado a quebrar la solidaridad entre la ciudadanía española, a quebrar la Constitución que atribuye al Estado la obligación de procurar un desarrollo territorial equilibrado y justo”. “Lo hacen”, añade el senador del PSOE, “con una feria de rebajas fiscales y, al tiempo que reclaman más recursos estatales en Andalucía, han perdonado el impuesto de Patrimonio al 0,2% de la población en contra de un criterio de justicia fiscal elemental y haciendo lo que ni la peor derecha europea se atreve en las actuales circunstancias”.

Para Pérez, las últimas acusaciones de Clavijo “retratan” al político de CC. El senador socialista lamenta que tenga que explicar a sus compañeros en la Cámara Alta que “Canarias es mucho más y mucho mejor de lo que representan estos impostores que, además, se atreven a hablar en nombre del pueblo canario con tono excluyente, teniendo como tienen ahora una representación minoritaria en el Archipiélago”. “Un tono excluyente”, agrega, “incompatible con el pluralismo que la Constitución consagra y que es un principio básico del sistema de convivencia que entre muchos hemos construido, aun con obstáculos como los que diariamente pone la derecha conservadora y su versión subtropical aquí”.

Pérez se muestra convencido de que el Gobierno de Canarias responderá a Clavijo “de inmediato, con datos en la mano y como se merece”.