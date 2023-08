Poli Suárez, consejero de Educación:“El objetivo es bajar las ratios a partir del próximo curso”

Hipólito Alejandro Suárez Nuez (Moya, 1974), Poli Suárez para todos, ha sido el elegido por CC y PP para llevar la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias. Suárez inició su andadura política como concejal por el Partido Popular en su municipio natal en 2003. Tras ser consejero en el Cabildo de Gran Canaria en la legislatura 2007-2011, en este último año logró ser alcalde de la Villa de Moya con mayoría absoluta, éxito que reeditaría cuatro años después. En 2019 dio por concluida su etapa municipal y desde entonces ha sido senador y parlamentario, siempre bajo las siglas del PP. en el municipio de Moya en 2003. Fue consejero en el Cabildo de Gran Canaria y alcalde de Moya con mayoría absoluta durante dos legislaturas (2011-2019).

¿Cómo se ha encontrado la Consejería a su llegada?

La realidad es que al llegar a la Consejería primero hemos querido conocer la situación, cómo se encontraba el área, y escuchar las opiniones del personal de la casa para mejor lo que se haya hecho mal o no se ha hecho. Hemos escuchado tanto en Gran Canaria como en Tenerife porque tienen mucho que decir y mucho que apoyar a este nuevo equipo de la Consejería. Va a ser escuchado y atendido y vamos a ir de la mano para que al final de esta legislatura la gestión de este equipo sea valorada con un sobresaliente.

Para una persona que ha sido alcalde de Moya y consejero del Cabildo, ¿este es su reto más importante?

Quizás la experiencia más bonita ha sido, quizás, no, seguro, ser alcalde del pueblo que me vio nacer y que me ha dado todo, la Villa de Moya. Después he tenido otras responsabilidades de gestión, pero ninguna como gestionar la Consejería de Educación, porque además creo que es en la que más están los ojos puestos porque es el futuro de los que vienen detrás de nosotros, de esos niños y jóvenes de Canarias que recibirán el trato especial de cara a su futuro. La Consejería de Educación tiene que ser la institución que allane el camino de nuestros jóvenes para que encuentren en su tierra un futuro mejor.

Desde su nombramiento no ha parado de mantener reuniones con todos los sectores, ¿qué destacaría?

El 15 de julio de este año, antes de iniciarse el acto de toma de posesión de los nuevos miembros del Consejo de Gobierno, tuve la oportunidad de hablar con los representantes sindicales para ponerme a su disposición e instarles a empezar a trabajar de manera inmediata para que entre todos logremos mejorar la educación en esta tierra. Todos quieren arrimar el hombro y las facilidades que nos están poniendo son importantes, y sobre todo esa voluntad y ganas de colaborar, de trabajar con esta Consejería. A lo largo de este mes hemos tenido muchísimas reuniones con distintos colectivos. Yo siempre digo que mano tendida a toda la Comunidad Educativa, hablamos de sindicatos, de federaciones de AMPAS, de asociaciones de alumnado, de aquellas personas que son las que generan empleo en Canarias y que son con las que iremos de la mano para montar una Formación Profesional acorde a nuestros tiempos y necesidades, creo que estamos dando los primeros pasos con el compromiso que adquirimos desde el minuto uno, que esta sea la Consejería del 'nosotros'.

Llega justo para el inicio del curso, ¿Cómo se presenta?

La verdad es que el equipo de la Consejería ha hecho el trabajo necesario para que a partir del 11 de septiembre el inicio del curso escolar se haga normal y que además no haya conflictos de ningún tipo, con los nombramientos, con la ayuda al material escolar...Creo que tendremos un buen curso, creo que con la adaptación a la LOMLOE en los cursos pares creo que se está haciendo un trabajo para que los niños y niñas inicien el curso escolar de manera efectiva y positiva.

¿Se podrán bajar las ratios en Canarias para el nuevo curso?

La intención de este equipo era iniciar el nuevo curso escolar bajando las ratios, pero llegamos tarde y no nos ha dado tiempo. El compromiso de este consejero con todos los colectivos es de firmar un acuerdo para bajar las ratios a partir del curso 2024-25, pero también es verdad que nos hemos encontrado con algunas dificultades y estamos intentando solucionarlas. El objetivo de este equipo es mejorar la Educación en Canarias y no vamos a cesar en el empeño y que los padres y madres tengan la satisfacción de que sus hijos están en las mejores manos. Tenemos el personal docente cualificado sin lugar a dudas y más de 30.000, tenemos también al no docente que colabora y contribuye a que la Educación en Canarias sea una realidad de alto nivel.

Este año se termina de implantar la LOMLOE, dentro de lo que pueda conocer, ¿cómo ha ido su adaptación y qué queda por implementar

Este año es el segundo que se implementa, sobre todo en los cursos pares. El equipo de la Consejería, junto al personal docente, está trabajando en ello y yo creo que todo va a ir bien, soy optimista. Creo que se va a hacer de forma formidable y como marca la LOMLOE. Es verdad que todo lo que se pone en marcha siempre cuesta hacerlo pero con la experiencia que ya tenemos del curso anterior en los cursos impares ya hemos recorrido un camino que ahora terminamos de manera inmediata con los cursos pares.

¿Qué compromiso hay con la educación de los niños de 0 a 3 años?¿Tiene que pasar preferentemente por conciertos o puede ser directamente la educación pública?

La administración no puede llegar a todos los sitios, eso es una realidad. Es verdad que vamos a trabajar para poner en marcha la educación infantil de 0 a 3 años, hasta ahora sólo existe en Canarias la de 2-3 años, nos hemos encontrado con un problema a la hora de poner en marcha esas 1.196 plazas que estaban previstas para el curso 2023-24, pero la realidad con la que nos hemos encontrado es que hay obras que ni siquiera se han puesto en marcha, que ni siquiera se habían sacado a licitación, y eso va a retrasar que en muchos centros de Canarias la educación infantil de 2-3 años no pueda ponerse en marcha en el mes de septiembre. Nuestro compromiso es que intentaremos que se ponga a lo largo de este curso. Muchos se podrán poner en enero, otros un poquito más tarde, pero el compromiso de este gobierno y de esta consejería es que las 1.196 plazas estén finalizadas y puestas en marcha antes de que acabe el curso actual. De ahí también que estemos trabajando ya en esas plazas públicas para el 2024-25, para que no nos pase lo que nos ha pasado en este inicio de curso, que no estaban ni siquiera licitadas la mayoría de las obras y muchas de las que estaban licitadas ni siquiera se habían puesto en marcha. Ahora sí lo están algunas, pero es verdad que necesitamos poner en marcha las 1.196 plazas previstas para este curso, para el que viene estamos trabajando ya en ese plan de infraestructuras para que no pase lo que ha pasado en este inicio de curso.

Vamos a potenciar la FP y lo vamos a hacer de la mano de aquellos que generan empleo

¿Hay intención de potenciar la Formación Profesional? (En caso afirmativo)¿Cómo?¿Qué sector es el que más se podría potenciar?

En este curso escolar hay matriculados en la Formación Profesional más de 30.000 alumnos y alumnas, nosotros lo hemos dicho desde el minuto uno, vamos a potenciar la FP y lo vamos a hacer de la mano de aquellos que generan empleo porque debemos saber cuales son las necesidades laborales que tienen los empresarios de esta tierra. Cuando nos reunimos con algunos de ellos nos dicen que tienen que ir a buscar la mano de obra fuera de Canarias porque aquí no encuentran esas personas formadas en lo que necesitan para poder contratar. Cuando también hablamos con algunos de los alumnos nos cuentan que se tienen que ir fuera de su tierra porque aquí no encuentran esa oportunidad laboral. Esto tiene que ser una cosa de dos, de aquellos que generan empleo y de la administración para conformar el mapa escolar y que los jóvenes no tengan que salir, o que los que están aquí puedan encontrar esa oportunidad en el mercado laboral. Por lo tanto, la unión entre la generación de empleo y la administración tienen que ser una realidad y en eso estamos ya, ya hemos tenido múltiples reuniones para ir de la mano.

¿Hacia donde apunta el Pacto por la Educación del que usted ha hablado ya en varias ocasiones?

El Pacto por la Educación en Canarias es un compromiso que hemos adquirido con toda la comunidad educativa y con toda Canarias en general, para ello ya estamos manteniendo los primeros contactos con los exconsejeros y exconsejeras del Gobierno de Canarias que han tenido que ver con este área, pero también estamos hablando con sindicatos, con AMPAS y con representantes de la sociedad civil porque este tiene que ser un pacto de todos. No pongo un plazo porque lo que queremos un pacto con el que nos identifiquemos todos y para eso las prisas son malas consejeras. Vamos a ir paso a paso para que todas las formaciones políticas y, en definitiva, toda la sociedad se identifique con ese nuevo Pacto por la Educación en Canarias.

Esta semana han dado a conocer los nuevos umbrales de renta de sus ayudas para libros de texto y materiales didácticos para que más familias puedan beneficiarse de ellas. ¿Se tomarán más medidas?

Sin lugar a dudas y esa ha sido una de las reivindicaciones que nos han trasladado las AMPAS, las asociaciones de alumnos y los sindicatos, cuando nosotros llegamos había una orden de bajar el umbral a 11.000 euros, aunque es verdad que luego el anterior gobierno rectificó y lo recupera a los niveles de ejercicios anteriores llegando hasta los 16.000. Nosotros, ¿qué hemos hecho?, aumentar hasta 18.000 euros porque lo que no es normal es que las familias que peor lo están pasando, las familias más vulnerables, no puedan recibir esas ayudas porque no llegan al umbral. Este Gobierno de Canarias, esta Consejería de Educación, va a estar al lado de aquellos que peor lo están pasando, y si esa medida es buena para llegar a aquellos que peor lo están pasando lo vamos a seguir incrementando. Ya hay más de 2.100 niños que con esta medida se van a beneficiar. Y también vamos a publicar en breve la nueva resolución para que haya más familias de las que no llegan al tope de los 18.000 euros que se puedan beneficiar. Yo creo que es una buena medida y vamos a seguir en ese camino.

¿Cómo va el proceso de estabilización del profesorado?

Este proceso viene de entidades superiores y se está haciendo en todas las comunidades autónomas. Este consejero y todo su equipo va a ir de la mano de los sindicatos y vamos a llegar a un consenso para saber en qué momento ponemos en marcha ese proceso de estabilización. A partir de ahí sucederá lo que tenga que suceder, pero iremos de la mano de los sindicatos para que sea lo menos traumático posible para el profesorado y para la gente de Canarias.

El CIFP Felo Monzón ha sido reconocido por el Ministerio de Educación como Centro Educativo Sostenible, ¿qué supone?¿se puede lograr ese reto en otros centros educativos del Archipiélago?

Ayer mantuve una conversación con el consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, para ir de la mano y empezar a convertir los centros educativos de Canarias en centros sostenibles copiando ese modelo del Instituto Felo Monzón. Por lo tanto, es cierto que no nos ha dado tiempo de poner en marcha todo lo que queremos poner en marcha, pero sí estamos dando los primeros pasos y que las dos consejerías, Transición Ecológica y Educación, quieran ir de la mano para que los centros educativos de Canarias se conviertan en centros sostenibles es un buen reto que tenemos que poner en marcha de manera inmediata.

Deportes tiene que ser la aliada de todos los deportistas de Canarias y ahí estamos trabajando

Esta semana también se daba a conocer el que se supone va a ser el último nombramiento dentro de su Consejería, Carolina León, ¿finalmente cómo ve el equipo que ha podido configurar?

Hemos configurado un equipo independiente, con personal de la casa y que dentro de mi organización política sepa lo que es gestionar un área tan importante como es la Educación, la Formación Profesional, la Actividad Física y el Deporte. Muchos de los empleados de esta casa nos han felicitado por los distintos nombramientos, también sindicatos y AMPAS. Yo estoy muy contento con el equipazo que hemos nombrado y que está al frente de la consejería, creo que vamos a hacer las cosas bien, pero si este equipo tiene algún secreto o alguna receta es que vamos a ir de la mano de la comunidad educativa y con el mundo del deporte porque solo no vamos a avanzar. Este es un camino que tenemos que recorrer todos y cuantos más seamos mejor nos va a ir a todos. Ayer también nos reunimos con los clubes y federaciones deportivas y también nos transmitían sus inquietudes y sugerencias que podemos poner en marcha para reforzar y convertir el área de Deportes en un área seria, rigurosa, de actividad y que no sea aquella maría que nos hemos encontrado los últimos años. La Consejería no puede ser aquella que sólo gestione el transporte o el traslado o las subvenciones a los clubes y subvenciones, Deportes tiene que ser la aliada de todos los deportistas de Canarias y ahí estamos trabajando.

Para Deportes ha tirado de un hombre bregado sobre las pistas pero que políticamente siempre ha estado trabajando en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Por qué Ángel Sabroso y qué puede aportar?

Ángel Sabroso primero porque es un magnífico compañero que a lo largo de todos sus años de política, tanto en gestión como en oposición, ha sabido hacerlo. Nosotros necesitábamos a alguien del deporte, él ha sido árbitro de balonmano, ha participado en finales olímpicas y de mundiales y es un referente en el mundo del arbitraje a nivel internacional. El deporte también necesita esas personas conciliadoras y Ángel Sabroso lo es, cuando tuve la oportunidad de pedirle que se viniese al equipo de la Consejería para ser viceconsejero de Deportes no lo dudó ni un instante. Yo creo que va a hacer un gran trabajo aquí. Démonos cuenta también de que cuando se crea esta Viceconsejería se crea porque es un compromiso de todas las formaciones políticas que en campaña electoral nos comprometimos a crearla y que dejara de existir como Dirección General porque una Dirección General no puede gestionar 16 millones de euros en subvenciones a los clubes, en subvenciones a las federaciones, en traslado, porque eso no es hacer política deportiva. Necesitamos una política de deporte seria y rigurosa y el equipo con Ángel Sabroso como viceconsejero, José Francisco (Pérez) como director general de Deportes y con Lorena (Hernández) como directora general, por primera vez, de Deportes Autóctonos, hará un muy buen trabajo de cara al mundo del deporte.

Igualmente en estos días se ha dado a conocer el incremento de las ayudas para gastos de desplazamiento de los deportistas. Los clubes siempre se han quejado de que esas ayudas llegan tarde, ¿se va a intentar solucionar?

Sin lugar a dudas, y ayer ya nos comprometíamos a ello. Yo le ponía el ejemplo a los clubes y federaciones de que cuando hemos llegado al área de Deportes hemos visto una casa donde hay hasta goteras, es decir, que necesita una reforma y es lo que queremos hacer, reformar la casa para que podamos habitarla todos y podamos sentirnos orgullosos de la política deportiva que hacemos en Canarias. Vamos a mejorar las ayudas. También nos trasladaban la necesidad de ayudas para trasladar el material, en Deportes hay mucho que hacer y yo no me conformo con lo que era una Dirección General que sólo se encargaba de pagar esas subvenciones o esos traslados, hay que hacer mucho más. Por eso la importancia que damos en este gobierno a un área tan importante como es el deporte.

Tras recibir esta semana a Misa Rodríguez por su título en el Mundial, ¿qué le parece lo ocurrido que ha provocado que las jugadoras casi no hayan podido celebrar el título como merecían?

A mí la situación me parece impresentable. Es una pena que esa situación haya empañado y haya tapado el éxito del deporte femenino en el mundo. Un equipo de chicas que ha logrado un título mundial, atletas que han conseguido campeonatos mundiales de atletismo, la selección española de Gimnasia Rítmica..., creo que durante este fin de semana hemos podido observar como el deporte femenino en España tiene futuro y desde las administraciones tenemos que apoyar al deporte en general para seguir cosechando éxitos y eso hay que reconocerlo. Lo que no puede ser es que determinadas personas se empeñen en tapar el éxito de unas chicas que han ganado el campeonato de España de fútbol.

La Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias va a trabajar por el deporte inclusivo

La Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias va a trabajar por el deporte inclusivo, por el deporte para discapacitados, por el deporte femenino, por el deporte base, hay que hacer un trabajo entre todos y eso es lo que tenemos que meternos en la cabeza, para cosechar éxitos deportivos depende también de la gestión que se haga a través de las administraciones y el apoyo que esos deportistas, clubes y federaciones reciban de las administraciones, en este caso del Gobierno de Canarias.

¿Qué importancia le van a dar a los deportes vernáculos? No ya los habituales como la vela latina o la lucha canaria, sino otros como el Salto del Pastor, el levantamiento de arado o el levantamiento de piedra.

La directora general de Deportes Autóctonos, Lorena Hernández, tiene la encomienda de este que les habla tiene la encomienda de sentarse con todas y cada una de las federaciones y equipos que se dedican al deporte autóctono para intentar recuperar aquello que se está perdiendo o se ha perdido, para potenciar lo que se mantiene. Lo que queremos es que cualquier niño de esta tierra sepa de primera mano cuáles son los deportes de su tierra, los tradicionales. Están muy bien aquellos deportes de masa y hay que seguir apoyándolos, pero es verdad que en Canarias tenemos que apostar por lo nuestro, por eso queremos fortalecer e incrementar los contenidos canarios en los centros educativos, y entre esos contenidos también los deportes autóctonos. Creo que tenemos por delante un reto muy importante que esperamos desde la Consejería llevarlo y hacerlo bien. Desde la Consejería tenemos que recuperar aquellas tradiciones que se han perdido y no debemos olvidar.

En unas declaraciones a ACFI PRESS, Chano Quintana, presidente de 1500 km de costa, planteaba la posibilidad de que se creara una asignatura, ya se vería si obligatoria o no, para intentar enseñar a los niños desde temprana edad de la importancia de tomar precauciones en las playas y piscinas y que aprendan también maniobras para salvar vidas. ¿Se puede coger ese guante?

Es verdad que podemos llevar programas específicios de información y formación en los centros educativos, pero marcar ciertos asuntos como asignaturas es más complicado. Sí es verdad que tenemos que hacer ese trabajo conjunto para que se tenga información y formación de qué hacer en casos como el que nos ocupa, pero también debemos hablar de la salud mental. Estamos hablando con la Consejería de Sanidad y con la de Política Social para que en los centros educativos haya prevención e información. Hay muchos programas que queremos poner en marcha para el 2024-25 porque los contenidos de este curso ya están programados, aunque podemos ir introduciendo distintos programas. Pero sí que para el que viene tendremos que plantear qué programas debemos mandar como prioritarios en los centros educativos de Canarias, a mí me preocupa el tema de la salud mental, es importante que las distintas áreas del Gobierno de Canarias vayamos de la mano porque se están dando casos de acoso, de agresión al profesorado...vamos a trabajar en la seguridad y porque en los centros educativos todo el mundo pueda ser feliz.

En la actualidad hay jóvenes con necesidades educativas especiales que a los 21 años se quedan fuera del ámbito educativo y tienen un problema muy importante. ¿Se trabajará para buscar una solución?

Para éste que les habla es prioridad absoluta que los niños con necesidades educativas especiales que cumplen 21 años no se queden en la calle. La LOMLOE nos dice que hasta los 21 años pueden estar escolarizados. Nosotros queremos empezar a trabajar ya con el futuro gobierno que se conforme a nivel nacional para cambiar esa ley en lo que dice lo de los 21 años para que se aumente esa edad. Pero mientras tanto desde la Consejería de Educación estamos trabajando en desviar a esos niños a un ciclo formativo de FP hasta que cumplan los 23, ¿pero mientras que hacemos con los chicos que por su discapacidad no pueden entrar en ese ciclo? Pues estamos también la posibilidad de poner en marcha un plan piloto para que esos niños no se queden en casa, para que aunque no estén escolarizados sí que sean atendidos por la administración. En eso estamos y creanme cuando digo que es un reto personal y no cesaré en el empeño hasta que podamos conseguirlo.