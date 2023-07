El PP denosta la gestión de los últimos cuatro años en Canarias y entrega su “lealtad sin traiciones” a Clavijo

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Manuel Domínguez, ha anunciado durante la segunda sesión del Pleno del debate de investidura que apoyará la investidura de Fernando Clavijo (CC) como presidente del Gobierno de Canarias dándole su confianza, y ha asegurado que tendrá su “absoluta lealtad” y la de su partido mientras trabajen conjuntamente “por y para el interés de los canarios”.

Dominguez también ha replicado la intervención de Ángel Víctor Torres, quien defendió su gestión, asegurando que el Archipiélago “solo avanza la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y la inseguridad jurídica”. En este sentido, criticó que las medidas que se han adoptado durante los últimos cuatro años por el Gobierno del Pacto de las Flores han sido “parches e improvisaciones de temprana caducidad”. Por ello, dijo que esta “crítica situación” ha impulsado un acuerdo de gobierno para que en los próximos cuatro años Canarias “afronte de la mejor manera posible los enormes retos que asoman en el horizonte”.

Torres también sugirió que se nombrara al nuevo gobierno como “el pacto de la desconfianza” porque ambos partidos han decidido cruzar cargos entre las consejerías, lo que le resultó “llamativo” y denotaba que no se fiaban el uno del otro. Domínguez replicó que el pacto de gobierno “no tiene motes, no tiene apelativos pintorescos; es una alianza seria conformada con sobriedad, honestidad y plena conciencia de su significado; donde el protagonismo en esta ocasión no la tendrán los socios, sino la sociedad. Por eso, donde antes había flores que distraían la atención, hoy habrá frutos y resultados derivados de un trabajo riguroso y comprometido seriamente con Canarias”.

Durante su intervención, Domínguez afirmó que el acuerdo de gobierno suscrito por CC, PP, ASG y AHI será un pacto “sólido, estable y en beneficio” de los canarios, y si bien reconoció que la gobernanza no será sencilla y que habrá momentos complejos y de discrepancias, lo que no habrá, al menos por el Partido Popular, será traición. “Nunca habrá traición”, recalcó.

“O el Gobierno es uno solo o es un desgobierno”, advirtió Domínguez, quien destacó que la lealtad es uno de los valores que más aprecia y que siempre ha cumplido con su palabra, pues para él “dar la mano y mirar a los ojos es un compromiso mucho más firme que cualquier documentos firmado”, asegurando, además, que Fernando Clavijo “ha demostrado que también es un hombre de palabra y que ha sido capaz de superar un debate del estado de la nacionalidad sin todavía haber asumido la presidencia”.

Manuel Domínguez asumió el compromiso de trabajar por los canarios “con intensidad, vocación y esfuerzo”, pues “lo único que nos impulsa es mejorar la vida de todos y cada uno de los canarios, vivan donde vivan, residan donde residan. Ese es el mandato claro que tenemos todos y cada uno de los diputados y diputadas de la Cámara, luchar desde nuestras convicciones por hacer de Canarias un lugar en el que merezca la pena nacer, crecer y permanecer”, dijo.

Domínguez aseguró que el PP formará parte del próximo Gobierno bajo la premisa de “trabajar con los pies en el suelo, afrontando los retos desde la realidad que viven los canarios y siendo conscientes de que si queremos un futuro esperanzador y lleno de oportunidades debemos de planificarlo con tanta sensatez y prudencia como valentía y determinación; no se pueden seguir aplicando las mismas soluciones a los mismos problemas cuando los resultados no se traducen en mejoras ni en avances”, apostilló.

El que será vicepresidente del nuevo Ejecutivo canario afirmó que el compromiso “firme” del PP es conformar un Gobierno “sólido, estable, leal y decidido a alcanzar grandes consensos y, sobre todo, a luchar única y exclusivamente por el interés de Canarias”. Asimismo, recalcó que no ha venido a la Cámara para contestar a nadie ni para hacer eco de “reproches trasnochados” y “pataletas injustificadas”, sino para decirle a los canarios que las islas “tienen futuro” porque atesora las herramientas y el talento “para crecer y avanzar”, y porque los partidos que van a conformar el Gobierno están en disposición de “emprender las reformas necesarias para que Canarias sea, al fin, competitiva, atractiva e innovadora”.