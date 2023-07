Torres reprocha al PP que solo pida dejar gobernar a la lista más votada si es la suya

El secretario general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, ha reprochado al Partido Popular que solo se muestre partidario de apoyar a la fuerza más votada en unas elecciones si son ellos. “Si somos otros si te he visto no me acuerdo”, ha manifestado durante la sesión de investidura en el Parlamento de Canarias en referencia a la propuesta de Feijoó.

Torres quiso recordar durante su intervención durante el debate de investidura, posterior a la del candidato a la Presidencia Fernando Clavijo -que será apoyado por el PP, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente- , que el PSOE ganó las elecciones con 264.221 votos por la lista autonómica, más de 90.000 que Coalición Canaria, que fue la segunda fuerza má votada.

Por ello, concluyó que “a quien quería la ciudadanía de presidente quedó claramente reflejado con los resultados” y aunque reconoció a Clavijo que “ganará el gobierno”, reiteró que las elecciones las ha ganado el partido socialista.

En este sentido, Torres llamó a abrir el debate sobre lo que denominó como el “déficit democrático” que presenta el sistema electoral canario y que a su juicio ilustra la abstención del 50% en las islas durante el 28 de mayo. “Hagamos un trabajo con sosiego. Es importante que abramos el debate para que nuestro sistema electoral invite al voto”, ha indicado.

Sobre el nuevo gobierno que previsiblemente se formará entre CC y PP, Torres ha reconocido que le ha llamado la atención que s vayan a constituir tres consejerías más y que se crucen los cargos. “Creo que es complicado porque parece que no se fían los unos de los otros. Quizá el nuevo pacto, que aún no tiene nombre, debería llamarse el pacto de la desconfianza”, ha añadido.

Respecto al discurso de Clavijo, el líder del PSOE en las Islas ha tachado su intervención de “retórica hueca” que se ha limitado a decir lo que quiere hacer, pero sin detallar el como. “Ha sido plano, filosófico e incompleto, sin reconocer ningún mérito al gobierno saliente con una voluntad de oscurecer lo que se ha hecho en unos años durísimos para Canarias”, recriminó Torres.

Durante la media hora de su alocución, Torres ha defendido la gestión realizada por el pacto de las flores los últimos cuatro años a pesar de las dificultades sufridas, nombrando las acciones llevadas a cabo durante la pandemia y la erupción volcánica de La Palma, sumado a las consecuencias de la guerra de Ucrania.

Bajo estas circunstancias, recordó que en Canarias, respecto a 2019, hay 32.000 isleños menos en la lisa del paro y 70.000 personas afiliadas más. También aportó datos turísticos para mostrar la recuperación del sector tras la pandemia. Torres ha retado a Clavijo a que “cuando acabe su gestión que diga que ha logrado, al menos, estos mismos datos”.

También ha invitado al candidato a la Presidencia del Ejecutivo regional a seguir “la huella del pacto de las flores” en distintos ámbitos para mantener el estado del bienestar, como en la protección de de las familias más vulnerables, en dependencia, en vivienda, en infraestructuras viarias o en el cambio climático.

En cambio, criticó una de las medidas anunciadas por Clavijo: la bajada de impuestos. Según Torres, reducir el IGIC del 7 al 5% puede suponer 500 millones de euros menos de ingresos por el IGIC, que subirían a 1.100 millones si la Comunidad Autónoma tiene que compensar a cabildos y ayuntamientos por sus propias pérdidas. “¿Dónde va a recortar?”, preguntó.

