Clavijo pide 100 días y asegura que en materia social no va a permitir “ni un paso atrás”

El candidato de CC a la presidencia de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido a la oposición cien días para demostrar su gestión y ha asegurado que en materia social y en los avances conseguidos en igualdad y en diversidad no se va a producir “ni un paso atrás”.

Clavijo, en respuesta al presidente en funciones y líder del grupo Socialista, Ángel Víctor Torres, ha garantizado la misma defensa y convicción en igualdad, en los derechos adquiridos, en las leyes de género y en los derechos de las personas con diversidad.

Además ha señalado que con la bajada de impuestos anunciada en su discurso de investidura no va a poner en peligro los servicios públicos sino por el contrario, los va a potenciar como, según ha dicho, ya lo hizo durante su anterior gestión al frente del Gobierno en la legislatura de 2015 al 2019.

“Nos han dado menos de 30 días y les pido que tengan algo de fe”, ha señalado el candidato a presidente, que ha reprochado al PSOE que critique que se aumente en dos consejerías el Gobierno cuando el Gobierno de España ha tenido 23 ministerios.

El objetivo de su gobierno es poner al ciudadano en el centro de la gestión, ha añadido Clavijo, que ha reprochado al PSOE que ha confundido la estabilidad de su gobierno con la eficacia de su gestión.

Con respecto a La Palma, Clavijo ha considerado que el PSOE se ha creído sus mentiras porque ni el Gobierno de Canarias ni el Central “han estado a la altura” para afrontar la situación tras la erupción volcánica.

Ha pedido a Torres “ir de la mano” a pedir al Gobierno central los fondos que están pendientes para la reconstrucción de la isla.

En materia de empleo, el candidato de CC ha afirmado que en la legislatura de 2015-2019 se crearon 45.000 nuevos empleos frente a los 28.000 creados en los últimos cuatro años, ha cuestionado la gestión del anterior Gobierno en materia de dependencia y bienestar social y como ejemplo ha puesto que el partido que gestionaba ese departamento, Podemos, ya no está en la Cámara.

Sobre inmigración, ha reprochado las manifestaciones del presidente Pedro Sánchez en referencia al cierre de la ruta del Mediterráneo mientras que en la ruta canaria permanece desaparecido un cayuco con 200 personas y han muerto más de 700.

Clavijo ha señalado que ha notado en Torres un cierto “mal perder” y ha subrayado que si mañana es investido presidente lo hará con el apoyo de 38 diputados, más que los que tenía el anterior Gobierno de Canarias.

En respuesta a Luis Campos, de Nueva Canarias, el candidato de CC ha dicho que “los ha visto muy cómodos” gobernando con el PSOE a pesar del cambio de posición respecto al Sahara y ha afirmado que quién ha dejado de ser nacionalista es Nueva Canarias que acudió con el PSOE a las elecciones generales.

Clavijo ha insistido que se puede bajar los impuestos y recaudar más y dijo que es progresista bajar el Igic para todos igual, hacer retoques en el IRPF o eliminar el Impuesto de Sucesiones mientras que no lo es gastarse 900 millones de euros más en sanidad “y no obtener resultados”.

Ha proseguido que la pobreza canaria ha crecido en 12 puntos por lo que entiende que decir que el actual Gobierno deja una Canarias mejor “es un insulto a la inteligencia” porque, en su opinión, las islas están peor al tiempo que ha apuntado que el anterior Gobierno rechazó el apoyo de la oposición.

Ha señalado que no van a derogar la ley del Cambio Climático sino mejorarla.

A Nicasio Galván, de Vox, le dijo que CC no puede estar “más lejos de los principios” de esta formación si no reconoce la violencia machista, quiere suprimir el REF o que las competencias en sanidad o educación sean devueltas.

Entiende que estas “líneas rojas” que ha marcado a Vox y a Podemos no es faltarle el respeto a los votantes de estas formaciones, pero no es lo que Canarias necesita y aunque se ha mostrado partidario de “sentarse a dialogar” ha advertido “que no se confunda porque sus recetas no van a salir adelante”.