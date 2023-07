El PP ganará las elecciones en Canarias gracias a la incomparecencia de Vox

El Partido Popular ganaría las elecciones del próximo domingo, 23-J, en Canarias, y lo hará principalmente por la incomparecencia de Vox en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Así lo refleja la encuesta de Ágora Integral para Canarias Ahora realizada en dos oleadas entre los días 1 y 15 de julio, la primera antes del cara a cara entre Pedro Sánchez y Feijóo, y la segunda inmediatamente después. El PSOE se queda a uno o dos escaños del PP porque está disputando un diputado por Las Palmas con Nueva Canarias.

De las 15 plazas al Congreso de los Diputados que se elegirán el domingo en Canarias, el PP y el PSOE alcanzarían entre 10 y 11, y los cinco restantes corresponderían a Sumar (2), Vox (1) y Coalición Canaria (1). Nueva Canarias queda a la espera de alcanzar su primera representación en solitario.

Canarias no es ajena al crecimiento de respaldo electoral que está experimentando en toda España el Partido Popular. Pero ese crecimiento es especialmente llamativo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (más de quince puntos con respecto a las elecciones de 2019) gracias a la incomparecencia de Vox, que no presentó lista por disputas internas en esa formación de ultraderecha. De este modo, el PP alcanza el tercer escaño en esa provincia, el que consiguió Vox en 2019.

El PP pasaría de los 93.000 votos obtenidos en las últimas elecciones (2 escaños) a más de 165.000 (tres escaños) en las del próximo domingo, según las estimaciones de Ágora Integral, lo que le permitiría lograr un escaño más.

Pero también se beneficia Coalición Canaria de la incomparecencia de Vox al sumar más de dos puntos porcentuales entre ambos comicios y unos 12.000 votos más y garantizarse de este modo el escaño que hasta ahora venía ocupando Ana Oramas, que se queda en Canarias ocupando plaza en la Mesa del Parlamento regional.

El PSOE sufre un pequeño desgaste (8 décimas) en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pero mantiene sus dos escaños de la pasada legislatura.

El séptimo escaño en liza lo ocuparía el líder del Proyecto Drago, Alberto Rodríguez, cabeza de lista de Sumar, aún con un pérdida de tres puntos y más de 11.000 votos con respecto a la candidatura de Podemos que él mismo encabezó en las pasadas elecciones.

Por lo que respecta a la provincia de Las Palmas, el triunfo del Partido Popular parece más claro, y en este caso en franca competencia con Vox, que renueva su diputado aún perdiendo 4.000 votos con respecto a 2019. Los populares ganan ampliamente con el 30,75% en estimación de voto (más de nueve puntos de crecimiento), con tres escaños, frente al 28,21 del PSOE, que se quedaría con un margen de entre dos y tres diputados a pesar de calcar prácticamente los resultados de hace cuatro años.

Ese tercer diputado que posibilitaría a los socialistas empatar a escaños con el PP se lo está disputando a unos 5.000 votos de distancia su socio natural, Nueva Canarias, que alcanzaría ahora mismo más del 8% en estimación de voto.

También en Las Palmas Sumar obtiene un diputado, aun perdiendo casi 20.000 votos (casi cuatro puntos) respecto a 2019.

La participación estimada por Ágora Integral es del 56% en Santa Cruz de Tenerife y del 55% en la de Las Palmas.

Diseño muestral. Comunidad Autónoma de Canarias

La población o universo está formada por 2.252.464 personas con derecho a voto de 18 o más años.

El estudio cuenta con las siguientes especificaciones:

Oleada 1. Tamaño muestral. 1.425 encuestas

Margen de error global: +-2,60 % con nivel de confianza del 95,5%

Oleada 2. Tamaño muestral. 1.425 encuestas

Margen de error global: ‡2,60 %con nivel de confianza del 95,5%

Proporcional al tamaño poblacional de los municipios de cada isla. Selección aleatoria del individuo con cuotas de sexo y edad

Las entrevistas se han realizado telefónicamente, mediante el sistema CATI (encuestas telefónicas asistidas por ordenador).

El trabajo de campo se ha llevado a cabo, cíclicamente, entre el 5 y el 9 de Julio de 2023 la primera oleada. El segundo tracking se ha realizado entre el 1 y el 15 de Julio de 2023.

El cara a cara entre Sánchez y Feijóo dio la vuelta a los resultados en Canarias

El cara a cara televisivo entre Alberto Núñez-Feijóo y Pedro Sánchez dio la vuelta a los resultados en Canarias haciendo que sea el PP en estos momentos el favorito a ganar las elecciones del domingo. Este vuelco se dio particularmente en la provincia de Las Palmas, donde el PP pasó de ser segunda fuerza a primera, incrementando su respaldo popular en casi cuatro puntos (unos 18.000 votos más), mientras que los votantes del PSOE se incrementaron apenas en 2.000.

A los votantes de Vox y de Sumar apenas les afectó el resultado de ese programa televisivo, pero a los de Nueva Canarias los ánimo mínimamente para asomarse, aun en la lejanía, a poder disputar el tercer escaño al PSOE.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife importó mucho menos el resultado del cara a cara Sánchez-FeIjóo. La diferencia entre ambas oleadas de encuestas de Ágora Integral demuestra que en esa circunscripción el pescado estaba todo vendido de mucho antes, desde el momento en el que los electores de Vox supieron que no van a tener papeleta que depositar en la urna con esas siglas, lo que ha provocado la pérdida del escaño que venía teniendo y el incremento de votos especialmente hacia el PP y, en menor medida, hacia Coalición Canaria.

