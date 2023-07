Las encuestas del día: poco movimiento en los bloques y la mayoría absoluta de PP y Vox en el aire

Según la encuesta de 40dB que publican la Cadena SER y El País este domingo, el PSOE sigue estancado en cuanto a expectativas electorales. Una tendencia que comenzó tras el debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en Atresmedia el pasado lunes. La formación de los populares obtendría una ventaja de 4,5 puntos y la suma con Vox alcanzaría los 174, a solo dos de la mayoría absoluta, que sigue en el aire.

El PSOE, por su parte, obtendría 107 escaños, dos menos que los que le otorgaba el mismo tracking el sábado. Por otro lado, Sumar sigue recortando distancias con Vox, situándose los dos en 38 escaños.

GAD3 para ABC ofrece un dato nuevo y pronostica una participación similar a las de las últimas cinco elecciones, a pesar de estar convocadas a finales de julio. Este medio mantiene los datos electorales publicados ya el sábado, en los que primera vez en toda la serie de encuestas de este medio, el PP superaba la barrera del 37% de los votos, a pesar de que sigue por tercer día consecutivo con 152 escaños. La tendencia de los de Feijóo en estas encuestas ha sido siempre al alza, mientras que Vox cae tras muchos días creciendo hasta los 29 diputados. De esta manera, el bloque de los populares y la ultraderecha suman cuatro escaños más que la mayoría absoluta. El PSOE vuelve a obtener 115 diputados, el mejor dato de esta serie de trackings diarios para ABC. Díaz continúa con solo 25 diputados.







Sin embargo, hay un dato interesante en la encuesta de Sigma Dos publicada por El Mundo este domingo. Y es que, aunque siguen dando por segura la victoria de Feijóo, la mayoría absoluta que le ha otorgado este tracking al bloque de la derecha los últimos días queda en el aire ante la pérdida de cinco escaños de los de Santiago Abascal. Feijóo se movería en una horquilla entre los 146 y los 149 diputados y Vox entre los 28 y los 30. Por su parte, PSOE obtendría entre 106 y 110 y Sumar entre 33 y 35 escaños.

El tracking de Simple Lógica, publicado desde hace una semana por elDiario.es, indicaba este sábado que el PP ganaría las elecciones con el 32,2% de los votos, dos décimas más que en la última encuesta, en la que había bajado tras el empuje del cara a cara. Alberto Núñez Feijóo estaría al frente de un grupo parlamentario de entre 131 y 139 diputados, frente a los 88 que tiene ahora. El PSOE también sube: obtendría el 28,4% de los votos, dos décimas más que ayer, y lograría un grupo parlamentario de entre 102 y 110 escaños.

Las subidas de los dos grandes partidos repercuten en Sumar y Vox. La formación de Yolanda Díaz ahora mismo obtendría un 13,7% de los votos, tres décimas más que Vox. Eso sí, cae por debajo del 14% y eso le lleva a perder un diputado en su estimación de voto: tendría entre 33 y 39. Ahora Unidas Podemos y Más País, integrados ambos en la plataforma de Yolanda Díaz, tienen 37. El partido de Santiago Abascal es el que más cae. Se deja siete décimas de un día para otro y se queda con el 13,4% de los votos, lo que le daría entre 32 y 38 asientos en el Congreso frente a los 52 actuales.

------------------------------

Nuestra voz es necesaria

Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas y por eso elDiario.es se ha convertido en un medio muy incómodo, que algunos querrían callar. Somos uno de los pocos periódicos de referencia que sigue siendo libre, que no blanquea a los ultras ni está capturado por la derecha. Tú, que nos lees habitualmente, lo sabes bien. ¿Te imaginas cómo sería el periodismo en España si elDiario.es no existiera? ¿Cómo sería el debate público sin nuestra voz? ¿Te imaginas qué España nos quedaría?

Si te preocupa lo que pueda pasar en este país, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.