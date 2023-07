PP y PSOE suben a costa de Vox y Sumar

A poco más de una semana para las elecciones, el escenario que dejará el 23J sigue muy abierto. La victoria del PP parece fuera de toda duda –tiene ahora mismo casi cuatro puntos de ventaja– pero la suma de sus escaños con los de Vox no le aseguran aún la mayoría absoluta. El último tracking da una subida a los populares que añaden escaños a su proyección a costa de quitárselos a la extrema derecha. Lo mismo pasa en el otro bloque, donde el PSOE encadena su segunda subida consecutiva, pero merma a Sumar.

El PP frena su ascenso mientras Vox y Sumar pelean por el tercer puesto

El tracking diario de Simple Lógica para elDiario.es indica que el PP ganaría las elecciones con el 32,2% de los votos, dos décimas más que en la última encuesta, en la que había bajado tras el empuje del cara a cara. Alberto Núñez Feijóo estaría al frente de un grupo parlamentario de entre 131 y 139 diputados, frente a los 88 que tiene ahora.

El PSOE también sube, aunque por ahora no logra colocarse en los datos que tenía antes del debate. Obtendría el 28,4% de los votos, dos décimas más que ayer, y lograría un grupo parlamentario de entre 102 y 110 escaños, por debajo de los 120 actuales. La distancia entre ambos partidos se mantiene intacta en 3,8 puntos.







Las subidas de los dos grandes partidos repercuten en Sumar y Vox. La formación de Yolanda Díaz cae menos, lo que le permite separarse un poco de la extrema derecha: ahora mismo obtendría un 13,7% de los votos, tres décimas más que Vox. Eso sí, cae por debajo del 14% y eso le lleva a perder un diputado en su estimación de voto: tendría entre 33 y 39. Ahora Unidas Podemos y Más País, integrados ambos en la plataforma de Yolanda Díaz, tienen 37.

El partido de Santiago Abascal es el que más cae. Se deja siete décimas de un día para otro y se queda con el 13,4% de los votos, lo que le daría entre 32 y 38 asientos en el Congreso frente a los 52 actuales.

Esos datos permiten a la derecha vislumbrar la mayoría absoluta pero no pueden darla por segura. En el peor de los casos estarán por encima de los 160 escaños, y el mejor les deja en 177, uno por encima de los 176 necesarios para tener mayoría absoluta en el Congreso.

La izquierda sigue muy lejos de alcanzar esa mayoría absoluta. En el peor de los escenarios sumarían 135 diputados, y en el mejor 149.







Díaz supera a Sánchez

A pesar de la caída en estimación de voto, la buena noticia para Sumar es que su candidata recupera el liderazgo de los más valorados. Yolanda Díaz sube del 42,3% al 45,3% mientras Pedro Sánchez, que había sido el más valorado en toda la campaña, sube pero no lo suficiente como para retener el primer puesto: obtiene una valoración positiva del 44,9%.







En el tercer puesto, Alberto Núñez Feijóo sigue al alza y ahora obtiene 31,8% de valoración positiva, lejos de poder competir por la segunda plaza. Santiago Abascal vuelve a caer tras haber subido en los últimos trackings y ahora tiene un 17,8% de valoración positiva.

