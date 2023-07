Las encuestas del día: se intensifica la batalla entre Sumar y Vox por la tercera posición

Últimos días para conocer sondeos electorales. La ley prohíbe publicarlos a partir del lunes. Mientras tanto, los que conocemos hoy muestran ligeros cambios respecto a los de los últimos días. El efecto 'cara a cara' parece frenarse y eso se constata en que los distintos sondeos dan al PP ligeras caídas o, en el mejor de los casos, subidas contenidas. Al tiempo, el PSOE aprecia una cierta mejoría tras la caída por el debate entre Sánchez y Feijóo y la batalla entre Sumar y Vox por la tercera plaza, se intensifica.

Simple Lógica es la encargada de los sondeos para elDiario.es. El tracking de este viernes apunta a un descenso del PP, que pierde dos décimas tras haberse disparado por el debate. Las horquillas apuntan a un posible pacto en la derecha con entre 165 y 179 escaños. Por la parte de la izquierda, el PSOE recupera una décima. Es, precisamente, la distancia que separa a Sumar y Vox por la tercera plaza, apuntando a lo estrecha de esta batalla. El Gobierno de coalición tendría entre 135 y 149 escaños.

Por primera vez en tres semanas, Sigma Dos para El Mundo sitúa a Sumar por encima de Vox. El partido de Yolanda Díaz gana dos décimas y, con ello, supera a la extrema derecha. Serían entre 34 y 37 escaños para la coalición de izquierdas, prácticamente calcando el resultado de las pasadas elecciones. El PP se anota un crecimiento de una décima, la misma que pierde el PSOE. Pese al avance de Sumar, la izquierda sigue lejos de poder evitar que la derecha entre en el Gobierno. Son casi 184 escaños los que proyecta este sondeo para PP y Vox.







GAD3 para Vocento apunta a un PSOE ganando terreno al PP. Pedro Sánchez lograría dos escaños nuevos para su partido, recuperando frente a un PP estancado. Sin embargo, el avance no es acompañado en este sondeo por Sumar. El partido de Yolanda Díaz habría perdido en una jornada dos escaños y su distancia con Vox alcanza ya al punto.

Mayor es la brecha entre ambos partidos que dibuja 40dB para la Cadena SER y El País. Si bien, Sumar logra recortar distancias pese a su estancamiento. Y es que Vox pierde cuatro décimas en un solo día. Eso sí, esto no se traduce en un retroceso para la derecha, ya que es el PP quien saca rédito de esta caída. Gana casi un punto y cuatro escaños. Así, PP y Vox ya rozan en esta encuesta la mayoría absoluta que les permitiría gobernar.

