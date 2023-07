El PP frena su ascenso con Vox y Sumar peleando por la tercera plaza con solo una décima de diferencia

El PP ha agotado ya el impulso que le dio el 'cara a cara' entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Tras la subida del último tracking, el partido se estabiliza ahora y hasta se deja un par de décimas en estimación de voto. A pesar de ello, los populares gozan de una ventaja de casi cuatro puntos sobre el PSOE. Están en disposición de llegar a la mayoría con Vox, pero no la tienen asegurada. Los últimos diez días de campaña van a ser determinantes.

Carlos Mazón integrará Igualdad en una vicepresidencia tras omitir la violencia machista en su pacto con Vox

Más

La foto que deja el tracking de Simple Lógica para elDiario.es señala que el PP ganaría las elecciones con el 32% de los votos y entre 130 y 138 escaños –ahora tiene 88–. Son dos décimas menos que en la última encuesta y dos escaños menos.







El PSOE obtendría el 28,2% de los votos, una décima más, tras la caída sufrida después del debate. Lograría formar un grupo parlamentario de entre 101 y 109 diputados, frente a los 120 que tiene ahora. Los socialistas por ahora no dan con la tecla para remontar y acercarse al PP, que goza ahora de una ventaja de 3,8 puntos.

La suma de las derechas retrocede en el asalto a la mayoría absoluta

La batalla está mucho más apretada en el tercer puesto. A Vox y a Sumar les separa únicamente una décima después de que ambos hayan caído en estimación de voto, pero los de Yolanda Díaz lo hacen en mayor medida. Ahora mismo la extrema derecha sería el tercer partido más votado con un 14,1% y entre 35 y 41 escaños. Sumar obtendría el 14% de los votos y entre 34 y 40 escaños.

Ese escenario sigue dejando a la derecha con la posibilidad de alcanzar la mayoría absoluta. En el mejor de los escenarios para PP y Vox sumarían 179 escaños, dos por debajo de los hasta 181 de ayer. En el peor, se quedarían en 165 escaños. El bloque de la izquierda se mantiene muy lejos de pelear por los 176 escaños de la mayoría absoluta: el mejor escenario para ellos alcanzarían 149 diputados, en el peor se quedarían en solo 135, a 41 de la mayoría.







Díaz acecha a Sánchez

En la competición por quién es el candidato mejor valorado, Yolanda Díaz ha recuperado terreno y compite ahora por la primera plaza en la que se había instalado cómodamente Pedro Sánchez. El candidato del PSOE remonta ligeramente, hasta una valoración positiva del 43,1%, pero Díaz sube más y logra colocarse en un 42,3%, alcanzando la ventaja más estrecha desde que empezó la campaña.







En el tercer puesto, Feijóo sigue al alza y se coloca con una valoración positiva del 31,1% mientras que el candidato de Vox, Santiago Abascal, también sube y se queda con un 18,9%.

------------------------------

Nuestra voz es necesaria

Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas y por eso elDiario.es se ha convertido en un medio muy incómodo, que algunos querrían callar. Somos uno de los pocos periódicos de referencia que sigue siendo libre, que no blanquea a los ultras ni está capturado por la derecha. Tú, que nos lees habitualmente, lo sabes bien. ¿Te imaginas cómo sería el periodismo en España si elDiario.es no existiera? ¿Cómo sería el debate público sin nuestra voz? ¿Te imaginas qué España nos quedaría?

Si te preocupa lo que pueda pasar en este país, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.