Las encuestas del día: el PP gana distancia en el ecuador de la campaña

Tal y como avanzaba la encuesta de Simple Lógica que elDiario.es difundió anoche, casi todos los trackings publicados en las últimas horas muestran un despegue del PP tras el debate celebrado el lunes entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo. La mayoría de los encuestados ven al candidato del PP como ganador.

Así, el análisis publicado por elDiario.es abre por primera vez la posibilidad a una suma de Gobierno entre PP y Vox. Los de Feijóo obtendrían entre 132 y 140 diputados (un 32,2% de intención de voto) a los que podrían sumar los entre 42 y 46 de Vox (14,2%). La mayoría de los encuestados cree que Feijóo le ganó el 'cara a cara' a Sánchez. El PSOE lograría entre 100 y 108 asientos en el Congreso (28,1%) y Sumar, los mismos que Vox: entre 42 y 46 con un porcentaje algo mayor que la extrema derecha: un 14,4%.

El tracking de 40dB para El País la adjudica seis escaños más al PP desde el debate con una horquilla entre 123 y 139 escaños (31,8%); el PSOE lograría entre 106 y 119 (29,5%); Vox entre 39 y 45 (14,8%) y aquí Sumar quedaría netamente por detrás de la ultraderecha con entre 30 y 36 escaños (12,6%). PP y Vox lograrían una holgada mayoría absoluta con 172 escaños.







El sondeo de Sigma Dos para El Mundo también da ganador al PP con un 34,5% de los votos y entre 144 y 147 escaños. El PSOE obtendría entre 104 y 107 escaños (28,1%) y Vox y Sumar empatarían tanto en escaños como en porcentaje (entre 34 y 36 asientos y un 12,8%). El bloque la derecha alcanzaría un techo de 183 diputados.

El único análisis que se desmarca de esta tendencia es el de GAD3 para ABC que refleja un ascenso de tres décimas para el PSOE hasta el 28,2% ganando un escaño hasta los 110. El PP se mantendría en el 36,7% con 152 escaños. Sumados a los 31 de Vox (con un 12,4%) daría al bloque de la derecha 183 diputados. Sumar quedaría en cuarta posición con 27 escaños y un 11,6% de sufragios. No obstante, el 71% de los encuestados por esta casa de sondeos dan ganador a Feijóo, son tres puntos más que antes del debate del lunes pasado.

