El debate impulsa a Feijóo, que ya sumaría mayoría con Vox

El 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ha dado a los populares un impulso que les sitúa ya en el escenario de poder alcanzar el Gobierno con ayuda de Vox. El PP superaría al PSOE en cuatro puntos, la mayor ventaja desde el sondeo inmediatamente posterior al 28M. La mitad de los encuestados cree que el líder de los populares ganó el debate, frente al 31,2% que vio como vencedor al candidato del PSOE.

El tracking diario de Simple Lógica para elDiario.es señala que el debate del lunes ha elevado en un punto la estimación de voto del PP y ha mermado siete décimas la del PSOE. La formación de Alberto Núñez Feijóo obtendría ahora el 32,2% de los votos, frente al 31,1% del tracking anterior.

El efecto es más beneficioso para Feijóo cuando esos votos se traducen en escaños: el PP podría conseguir el 23J entre 132 y 140 escaños, es decir, una subida de entre 8 y 10 respecto a los últimos datos. Ahora mismo su grupo parlamentario lo integran 88 diputados.







Esa subida le permite, ahora sí, vislumbrar la opción de gobernar con ayuda de Vox. La formación de Santiago Abascal obtendría el 14,2% de los votos y entre 42 y 46 escaños. Esto supone una caída frente a los 52 actuales, pero permitiría a los dos partidos asociarse para superar la barrera de los 176 que supone la mayoría absoluta. Solo en un escenario improbable de que PP y Vox estuvieran en la parte baja de la horquilla se quedarían en 174 diputados. En el caso de que ambos sumen el máximo, serán 186.

Esos escenarios son improbables porque lo normal es que cuando un partido está en la parte baja, el otro que compite por el mismo electorado tenga mejores resultados. Así que el escenario más probable es que ambos se sitúen por encima de los 176 parlamentarios.

El 'cara a cara' ha beneficiado más al PP en escaños porque el PSOE ha salido mal parado. Los socialistas caen siete décimas y su distancia frente a los populares pasa a ser de más de cuatro puntos. Ahora obtendrían el 28,1% de los votos y sufren una importante merma en escaños: su grupo parlamentario se quedaría reducido a entre 100 y 108 diputados, frente a los 120 que tienen ahora.

Sumar, por su parte, retiene la tercera tercera posición tras ceder seis décimas en intención de voto y mantiene solo dos décimas de ventaja frente a Vox. De hecho, Simple Lógica estima que ambos partidos están en una misma horquilla de escaños, entre 42 y 46. La suma de la formación de Yolanda Díaz con el PSOE daría ahora, en el mejor de los escenarios, un total de 154 escaños.







Feijóo, ganador del debate

Simple Lógica ha incluido en este tracking preguntas específicas sobre el debate entre Feijóo y Sánchez. La mitad de los encuestados, el 50,1%, vieron como ganador al candidato del PP frente al 31,2% que se decanta por el del PSOE. Un 18,8% considera que ninguno de los dos se impuso de forma clara.







Feijóo se impone también cuando se pregunta a los encuestados sobre quién fue más convincente. Casi un 40% vio muy o bastante convincente al líder del PP en el cara a cara, un porcentaje que cae a la mitad cuando se pregunta por Pedro Sánchez.







Esos resultados también tienen su traducción en la valoración de los líderes. Sánchez se mantiene en la primera posición, pero cae un punto en un día hasta quedarse con una valoración positiva del 42,4%. Feijóo, en tercera posición, araña dos décimas, hasta el 29,6%.







Yolanda Díaz se mantiene en segunda posición con la misma valoración que en el último tracking, un 39,7%, mientras que Abascal mejora y se sitúa en el 18,2%.

------------------------------

Nuestra voz es necesaria

Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas y por eso elDiario.es se ha convertido en un medio muy incómodo, que algunos querrían callar. Somos uno de los pocos periódicos de referencia que sigue siendo libre, que no blanquea a los ultras ni está capturado por la derecha. Tú, que nos lees habitualmente, lo sabes bien. ¿Te imaginas cómo sería el periodismo en España si elDiario.es no existiera? ¿Cómo sería el debate público sin nuestra voz? ¿Te imaginas qué España nos quedaría?

Si te preocupa lo que pueda pasar en este país, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.