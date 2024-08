El presidente de Canarias insiste en “no tirar la toalla” con la reforma de la Ley de Extranjería que el PP rechaza

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este jueves que “no se puede tirar la toalla” respecto a la reforma de la ley de extranjería para la distribución territorial de los menores migrantes y ha dicho no poder resignarse a “que en los próximos meses la situación genere desasosiego en la población”.

La propuesta para modificar esta Ley se llevó al Congreso en julio y no salió adelante por los votos en contra del PP (socio de CC en Canarias) y de Junts.

La pasada semana, la reunión entre el presidente de España, Pedro Sánchez, y el de Canarias, Fernando Clavijo, concluyó con la misma solución para los menores migrantes sobre la mesa: modificar la Ley de Extranjería. El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado que en el encuentro no se ha abordado la posibilidad de avanzar en un real decreto, porque esta fórmula decaería a las cuatro semanas si no es apoyada por el PP en el Congreso, donde debe ser convalidado. Además, recordó que otros mecanismos que no requieren de votación ya se pusieron en marcha en el pasado y no se cumplieron.

En declaraciones a los periodistas tras visitar el Hospital de Nuestra Señora de la Candelaria (HUNSC), Clavijo ha pedido no resignarse a que Canarias se convierta en la “cárcel del sur de Europa” para los menores migrantes.

“No es justo, no nos lo merecemos los canarios. Es una respuesta que tenía que haber dado el Gobierno de España y la hemos hecho desde el Gobierno de Canarias”, ha ahondado el presidente autonómico, que ha rechazado que sobre este asunto haya “choques de declaraciones” entre PP y PSOE.

Ese clima, ha opinado, “lo único que genera es un fomento del discurso del odio, de la ultraderecha, y una respuesta que para nada está siendo la del pueblo canario, que está resistiendo”.

Sobre la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los países de África Occidental, Clavijo ha insistido en la necesidad de “resolver el problema de la migración de África en África”, para lo que se requiere “acción diplomática, cooperación, desarrollo y acuerdos comerciales”.

“Las visitas de por sí están bien porque es una declaración de intenciones, pero si no va acompañada luego de proyectos concretos, pues obviamente no se generan las oportunidades y los migrantes van a querer seguir alcanzando un futuro mejor”, ha concluido.