El presidente de Gran Canaria pide al Gobierno central que ponga en marcha el concurso para la eólica marina

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, expresó este martes su conformidad con el documento de declaración de emergencia energética en Canarias aprobado este lunes por el Consejo de Gobierno regional, pero afirmó que es preciso “ir mucho más allá” y “exigir al Ejecutivo estatal tanto la adopción de medidas urgentes para evitar el cero energético en las Islas como la puesta en marcha, de forma paralela, del concurso de la eólica marina”.

“Es necesario que afrontemos la situación que viven las Islas, esa necesidad de mil megavatios, pero yo voy a insistir siempre en que el Gobierno central tiene que despejar esta situación con carácter de urgencia y, paralelamente, debe poner en marcha el concurso para la eólica marina”, aseveró. “Gran Canaria reúne todas las condiciones, hay un acuerdo amplio con todos los sectores y, en estos momentos, es la única Isla en la que se puede implantar energía eólica marina y disponemos de Salto de Chira como gran pila de almacenamiento. Por tanto, la declaración de emergencia y la adjudicación del concurso para la eólica marina deben ir en paralelo”, explicó.

Morales se mostró tajante al considerar que Canarias no puede renunciar a afrontar el reto del futuro desde las renovables y conformarse solo con solucionar un tema de emergencia. “El futuro no puede quedarse en esto. El futuro pasa por las renovables. Es imprescindible y no cabe otra opción”, concluyó. “Tenemos almacenamiento y la posibilidad de desarrollar la eólica marina. Con eso, seríamos autosuficientes y no necesitaríamos ni gas ni petróleo, porque tendríamos los medios necesarios para no depender del exterior. Por tanto, hay que trabajar en paralelo con las dos cosas”.

La declaración de la emergencia este lunes llega después de que La Gomera sufriera este verano un cero energético que afectó a unos 15.000 usuarios y tras registrar el archipiélago, desde el año 2009, siete ceros energéticos, según datos del Ejecutivo regional.

Este explicó en rueda de prensa que la declaración permitirá llevar a cabo acciones de emergencia para “poder revertir la situación” en el corto plazo, así como la penetración de las energías renovables en el medio y en el largo plazo, además de agilizar trámites y plazos para poder articular las medidas urgentes.