Podemos reclama una ley de vivienda pública en Canarias para ayudar a los jóvenes a emanciparse

La coordinadora general de Podemos en Canarias, Laura Fuentes, ha reclamado este sábado una ley de vivienda pública canaria para regular de forma eficiente los precios de los alquileres y, sobre todo, que ayude a que los jóvenes no retrasen su independencia y proyecto de vida por no poder acceder a una casa.

Laura Fuentes se ha pronunciado de esta manera en declaraciones a EFE antes de participar en el acto Divino Tesoro, un encuentro en Santa Cruz de Tenerife organizado por Podemos Canarias con representantes de la juventud de los ámbitos del activismo, la creación artística y la política institucional.

Al respecto, Laura Fuentes ha señalado que con la expresión “divino tesoro” se alude a cómo muchas formaciones políticas siempre mencionan a la juventud pero, ha cuestionado, “¿en qué se basan?, ¿realmente se está impulsando a la juventud, se está apostando por ella?”.

Fuentes, que es la directora general de Juventud autonómica, ha recordado al respecto que en esta legislatura se ha aprobado una ley de Políticas de Juventud que es la primera en Canarias que no habla de campamentos de verano o actividades de entretenimiento, sino de derechos y oportunidades para la gente joven.

Y también “marca deberes para todas las capas institucionales” porque se necesitan presupuestos y personal para hacer políticas de juventud en cuestiones como la salud mental y fomentar unas condiciones “mínimas” en las universidades para que los jóvenes investigadores puedan desarrollar asuntos necesarios para la sociedad canaria, como la lucha contra el cambio climático.

“Para eso se necesitan condiciones dignas y algo tan fundamental como es tener un techo”, ha proseguido la coordinadora autonómica de Podemos, quien ha advertido sobre cómo puede independizarse un joven si acceder a un alquiler supone más del 40 o 50% de un salario que es en muchas ocasiones precario.

Por ello ha insistido en que la regulación de los precios de alquiler “llega bastante tarde” y ha reclamado para tratar este asunto de forma eficiente una ley de vivienda pública canaria que facilite “el que no se retrase tanto la independencia, el proyecto de vida, de la juventud canaria”.

Todos estos problemas sociales “nos van a atravesar a todas”, ha advertido Laura Fuentes, quien se ha referido a cómo los jóvenes “tienen que ponerse delante de una pala para cambiar el modelo económico productivo y turístico de las islas”.

En el mismo acto, el diputado de Podemos en la coalición Por Andalucía en el Parlamento andaluz José Manuel Gómez Jurado ha llamado la atención sobre cómo se considera normal que una persona joven no esté independizada, no tenga un trabajo estable ni perspectivas de futuro o la posibilidad de crear una familia.

Pero todo esto no se entiende aceptable para un adulto y por ello “lo que hacemos es coger la edad y decir ahora se es joven no hasta los 22, sino hasta los 35 años y así seguiremos adaptando hasta los 40 si seguimos viviendo con nuestros padres porque no tenemos la posibilidad de emanciparnos”, ha subrayado.

“Y ¿qué hacemos desde la juventud para cambiar esto, para revertirlo?”, se ha preguntado el parlamentario andaluz, para confesar que últimamente tras debatir estas cuestiones siente “una pena enorme, una sensación de melancolía”.

No obstante, también ha reafirmado que siempre hay una posibilidad de optimismo y no hay que pensar que “en todas las batallas políticas empezamos con desventaja, pues realmente las empezamos en tablas”.

Ello ocurre porque “lo bueno y lo diferente” que aporta la juventud “es que no conocemos los límites y como nos los conocemos, nos importa un carajo que nos digan hasta ahí podemos llegar”, ha apostillado José Manuel Gómez Jurado.

Al respecto, ha incidido también en que hay “batallas abiertas fundamentales para el próximo curso” y ha apuntado a que si algo ha dejado abierta la pandemia es la posibilidad de que el juego político “esté abierto”.