“Ridículo” y “patético”: Ángel Víctor Torres afea que Feijóo exija gobernar mientras impide que en Canarias lo haga la lista más votada

El expresidente de Canarias y secretario general del PSOE en las islas, Ángel Víctor Torres, ha calificado de “patético” y “ridículo” que el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, exija gobernar por haber ganado las elecciones del 23J pero sin tener una mayoría parlamentaria.

Torres se refiere de este modo a la propuesta de un pacto nacional que Feijóo le ha trasladado al presidente en funciones, Pedro Sánchez, que incluye una legislatura de dos años y seis “grandes” acuerdos de Estado.

El expresidente de Canarias considera “patético”, “penoso”, “ridículo” y “lamentable” que el líder del PP haga este planteamiento “a la vez que impide que presida Canarias quien ganó las elecciones”, es decir, el PSOE. “Hipocresía y cinismo, no”, asegura en redes sociales.

En las últimas elecciones autonómicas, el PSOE fue la fuerza más votada con el 27,17% de los sufragios, por delante de Coalición Canaria (21,84%) y del PP (19,4%), cuya suma de escaños, unidos a los de AHI y ASG, ha permitido a estos partidos firmar un acuerdo de gobierno para los próximos cuatro años y dejar a los socialistas en la oposición.

Además, en las elecciones generales también se proclamó vencedor en las islas el PSOE.

Por otro lado, el PP gobierna en varias instituciones de las Islas donde ha alcanzado acuerdos con otros partidos (mayoritariamente, CC) pese a ser segunda, tercera o incluso cuarta fuerza política, como es el caso del municipio tinerfeño Arico.

