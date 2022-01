Tres empresas se llevan en diez años casi 2,5 millones de euros en contratos menores durante los gobiernos de CC en La Laguna

Los gobiernos de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Laguna han repartido en diez años más de dos millones de euros a tres empresas especializadas en organización de eventos. La corporación municipal ha adjudicado de forma directa cientos de servicios a las sociedades limitadas Bailando Producciones, Tenerife Imagina y Buena Onda Puerto de la Cruz Radio Producciones utilizando la fórmula del contrato menor de un máximo de 18.000 euros. El valor total de los servicios prestados alcanza los 2.479.248,6 millones de euros.

Esta redacción ha tenido acceso al listado de facturas pagadas a las tres compañías entre 2010 y 2020. La Ley de Contratos del Sector Público insta a vigilar que no se fraccionen los contratos con un mismo objeto haciéndolos pasar por contratos menores para sortear un negociado o un concurso abierto. En este caso, los servicios prestados son diferentes y pasan por la instalación de mesas y sillas, pasacalles, organización de obras de teatro o campañas de sensibilización. Algunas de las facturas ascienden a 17.000 euros.

Un 14% de esta cifra se ha pagado durante la presente legislatura. Fuentes del actual equipo de gobierno, conformado por el PSOE, Unidas Podemos y Avante La Laguna, han asegurado a esta redacción que los pagos que se efectuaron entre 2019 y 2020 a estas empresas se corresponden con servicios anteriores pendientes de remunerar. Así lo ha confirmado también el director gerente de Bailando Producciones, el empresario Gaspar Lorenzo Dorta, que asegura que lleva dos años [desde que CC perdió las elecciones en 2019] sin trabajar con este ayuntamiento: “Llevamos dos años casi parados por la pandemia”. Además, afirma que la corporación municipal aún le tiene que abonar facturas por servicios prestados.

Ya en 2010, los miembros de la oposición acusaron al gobierno de entonces, liderado por el actual secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, de beneficiar a un grupo “selecto” de empresas con adjudicaciones a dedo. En este listado de las compañías “favoritas” del ayuntamiento ya figuraban Tenerife Imagina y Bailando Producciones. El actual presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, era entonces portavoz del grupo municipal socialista, y advirtió que algunas de estas sociedades habían creado empresas nuevas para ser adjudicatarias de otros servicios. Según Matos, Bailando Producciones facturó en 2010 55.000 euros a través de Tenerife Imagina, una “empresa paralela que cuenta con los mismos gestores”.

Según Infocif, el empresario Gaspar Lorenzo Dorta es director gerente de Bailando Producciones y también administrador único de Buena Onda y Tenerife Imagina. Sin embargo, el empresario niega que sea propietario de las tres y asegura que solo se encarga de Bailando Producciones. Esta redacción ha vuelto a preguntar a través de correo electrónico cuál es la relación entre las tres sociedades, pero no ha obtenido respuesta.

Antes de ocupar este puesto, pasó siete años como concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Buenavista. También fue miembro del Centro Canario Nacionalista (CCN), un partido que nació en las Islas con personas de diferentes agrupaciones políticas, entre ellas Coalición Canaria y el Partido Popular. Por esta razón, un concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tildó en 2014 de “escándalo” la contratación por parte del gobierno de Coalición Canaria en la capital de la empresa Bailando Producciones por el servicio de las sillas del carnaval. El entonces edil José Manuel Corrales señaló que Lorenzo Dorta y el concejal de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife, Fernando Ballesteros, pertenecían al mismo partido.

Lorenzo Dorta defiende que su empresa no recibió ningún trato de favor durante el mandato de Coalición Canaria en La Laguna. “Yo no tengo ningún vínculo con ese partido. Mi empresa es pequeña y se formó poco a poco desde abajo. Si tengo que trabajar en Los Realejos o en Buenavista lo haré. Da igual el partido”, sostiene. Lorenzo Dorta recuerda además que presentó una denuncia contra el gobierno anterior de La Laguna por impago. “No es una cuestión de vinculación, a mí lo que me interesa es trabajar”, apunta, incidiendo en el varapalo que ha sufrido su sector en los últimos años por la pandemia de COVID-19.

Coalición Canaria, mientras estuvo al frente del Ayuntamiento de La Laguna, ya se vio envuelta en polémicas por la contratación en los mandatos de Fernando Clavijo y José Alberto Díaz. Algunas de ellas llegaron incluso a los tribunales, como el caso reparos. En 2018, el actual concejal de Urbanismo, Santiago Pérez, denunció que Clavijo había ampliado supuestamente la vigencia de importantes contratos cuando llegaban a sus vencimientos para esquivar la convocatoria de concursos, siempre en contra del criterio del interventor. Esta práctica, según el denunciante, continuó en la época de Díaz. De acuerdo con el concejal, ambos levantaron en total 140 reparos de la Intervención para prorrogar una veintena de contratos que sumaban 60 millones de euros.