Verdes Equo Canarias se desliga de Lanzarote en Pie y abandona el grupo municipal de Arrecife

Verdes Equo Canarias, mediante mandato de su asamblea autonómica, ha decidido que sus dos concejales en el Ayuntamiento de Arrecife abandonen el grupo municipal Lanzarote en Pie - Sí Podemos, y pasen al grupo que corresponda según decida el consistorio por decreto de la alcaldesa.

La decisión, que “no ha sido fácil ni agradable de tomar”, viene motivada, por un lado, porque Podemos, formación con la que se firmó el acuerdo y se presentó el proyecto, ya ni tiene representación en el grupo municipal y, por otro, porque el partido “no está teniendo voz propia dentro del mismo ni ha podido tener acceso a las cuentas del grupo municipal en ningún momento”. Esta decisión se ha comunicado a la dirección de Podemos, a pesar de su vacío de representación en el grupo, porque “es justamente lo que nos hubiera gustado que hicieron con nosotras si nos viéramos en esa circunstancia, y así lo han entendido”, según declara el partido en una nota.

Asimismo, desde la formación ecologista entienden haber sido respetuosos con las decisiones de Podemos y de la alcaldesa Astrid Pérez respecto a la consideración del grupo municipal. “Queremos recordar que Verdes Equo no ha provocado esta situación y, por tanto, no somos responsables de la misma”, afirman fuentes del partido.

“Entendemos que, ahora más que nunca, la ciudadanía de Arrecife no necesita de esta política de malabares y sí la que se centra en solucionar sus problemas. Soluciones que deben salir del mismo pueblo, pues es el que tiene conocimiento por su experiencia cotidiana”, matizan, a lo cual añaden que “En Verdes Equo Canarias sabemos que vendrán tiempos muy complicados porque no se termina de ver, con cierta cabezonería, que si no basamos nuestras políticas en la justicia social y climática, nuestras islas y su gente tendrán muy complicado salir adelante y tener una vida digna”.

La formación finaliza apelando a otra forma de hacer política, que realmente “abra el futuro y la confianza de quienes viven, trabajan y disfrutan de Lanzarote y Arrecife. A ese trabajo nos abocaremos, como siempre hemos hecho, pero ahora con más ganas y motivación, precisamente por la situación de crisis generalizada en la que estamos”.