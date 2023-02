5 propuestas para comerte el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Aprovechando que estamos en carnavales y que el cuerpo pide sitios donde parar y recargar fuerzas o simplemente salir con los amigos a pasar un buen rato, en este Juernes de Por Fogones vamos a darle un poco de “asucar” como diría Celia Cruz. Para eso vamos recomendarles algunos locales de los que no hemos hablado en estas páginas pero que también se merecen todo nuestro apoyo, al igual que tantos otros que han conseguido posicionar a Las Palmas de Gran Canaria como un la auténtica capital gastronómica de Canarias. Para refrendar esta afirmación que llevamos reivindicando en Por Fogones desde hace tiempo podríamos decir que ya no solo es que se diga de puertas adentro en las islas, sino que una revista de tanto prestigio como es National Geographic ha decidido que sea una de las cinco finalistas que optan a ser el Mejor Destino Gastronómico España 2023.

Si van a salir a disfrutar Carnaval de Día les invito a empezar este recorrido por Casa Fataga en el corazón del Parque Santa Catalina, donde con una propuesta sencilla, directa y muy bien ejecutada, podrán disfrutar de un buen rato sin mayores pretensiones que comer bien, tener un gran servicio y disfrutar del carnaval en pleno corazón del mismo.

Otro lugar que puede ser de su agrado en este caso si tienen pensado acudir al Carnaval de Noche que se ha montado en torno al Auditorio Alfredo Kraus es el Oh, Que Bueno!. Ubicado en la Plaza del Pilar son famosos por sus hamburguesas (de hecho están optando y participando en el Concurso Mejor Hamburguesa de España) pero yo les recomiendo especialmente sus arepas, no conozco sitio mejor para ellas en la capital. Guille y toda su familia tratan y consiguen que el comensal se sienta como uno más de la misma, una apuesta ganadora para grandes y pequeños.

En Triana se celebra estos días actos paralelos de Carnaval ya sin la fuerza que tenían de antaño, pero también es un buen lugar de encuentro para coger fuerzas antes de desplazarse a los centros del mogollón y aquí descubrí hace muy poco tiempo el All or Nothing Burger. Le había leído un espléndido reportaje sobre el local a mi amiga y compañera del Canarias7, Vanessa Delgado, pero hace poco que acudí a probar la hamburguesa con la que también concursan en el Campeonato Nacional de Hamburguesas, captó mi total interés. Pronto iré a probar la variedad de productos que poseen, pero no me equivoco en recomendárselo porque en solo tres meses abiertos están dando mucho que hablar, y la verdad es que no me extraña.

Si pensamos en Vegueta y carnaval seguro que nos sale a todos en la capital el suspiro de nostalgia por lo que fue el Carnaval de Día en el casco antiguo y que a día de hoy no se puede celebrar (no voy a entrar en los por qué de esto o del parque blanco porque me llevan los demonios recordando lo que era el Carnaval de LPGC y en lo que unos pocos vecinos lo han convertido). Lo que sí les recomiendo es que si tienen ganas de alejarse del mundanal ruido hay un local que lleva varios años haciéndolo de fábula en la zona como es el Restaurante Triciclo, que además ha afrontado una reforma integral de su interior dejándolo más que apetecible para sumergirse de lleno en la cocina de Kike Espino.

Y entre tanta propuesta de comida les invito a que terminemos esta ruta de Carnaval en Pliza21, una heladería que pueden encontrar en la Plaza Cairasco o en pleno Paseo de Las Canteras a la altura “de los momos”. Allí Mássimo, Belén y todo su equipo les tienen preparados unos helados artesanales elaborados como mandan los cánones italianos originales, pero además les recomiendo que no dejen de probar sus crepes, tanto dulces como salados, ya que los llevan a la categoría de adictivos.

Como podrán ver, en el Juernes de Por Fogones de esta semana hemos querido no meternos en profundidad sobre ningún local, sino poner un poco en valor el trabajo de locales que creemos que también son parte fundamental del éxito gastronómico de esta ciudad. Terminamos el artículo compartiéndoles el link donde si les apetece pueden votar por LPGC como Mejor Destino Gastronómico de España. Si en pandemia conseguimos que la Ambrosía Tirma ganara el premio a la mejor chocolatina de España, ¿cómo no vamos a conseguir esto ahora?.

