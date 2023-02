Kabuki Gran Canaria, nueva incorporación a la Guía Michelin 2023

Sin hacer ruido, trabajando en silencio y siendo consciente de que aún le queda un largo camino por recorrer, el restaurante Kabuki Gran Canaria ha sido elegido por los inspectores de la Guía Michelin para sumarse de manera inmediata como Restaurante Recomendado de la Guía Michelin 2023.

La prestigiosa publicación resalta sobre Kabuki Gran Canaria que “se encuentra en el moderno hotel Lopesan Costa Meloneras y da continuidad a la filosofía de la cadena Kabuki, que aboga por el encuentro culinario entre la gastronomía mediterránea y la de Japón. El restaurante, que también disfruta de un acceso independiente desde el paseo marítimo, destaca por sus espectaculares vistas tanto al océano como al bello faro de Maspalomas. El experimentado chef al frente, David Rivero, procura exaltar las bondades del mejor producto local y centra su propuesta en una carta de marcado gusto nipón, con opción de dos menús degustación (durante las cenas, para otorgarles un carácter más gastronómico, estos suelen añadir algún plato).”

Ya en su apertura a finales de julio del año pasado escribimos en esta sección nuestras sensaciones respecto de lo que es un proyecto que comenzaba a dar sus primeros pasos, artículo que pueden leer aquí.

Ahora tocará visitarlo de nuevo para observar este posicionamiento y apuesta que Michelin ha hecho por la cocina de lidera David Rivero, sin duda un auténtico maestro del sushi que combina una trayectoria firme y reconocida con la ambición que aporta la juventud y la ilusión que le ha llegado al poder defender su forma de ver la cocina japonesa en su casa, Gran Canaria.

Esta inclusión como recomendados en la Guía Michelin es un espaldarazo no solo a la propuesta del restaurante en sí, sino también a la firme intención del Grupo Lopesan por dotar a la zona de Costa Meloneras y la popularmente conocida como “milla de oro” de un plus adicional que sume restaurantes de prestigio y nivel a la oferta popular y de alcance que ya hace años que se ha convertido en reclamo local, nacional e internacional.

Sería injusto no mencionar al que recientemente se ha convertido en el nuevo director general del grupo, José Alba o a una de las personas que más sabe de gastronomía de nuestra tierra, trabajando siempre en silencio pero buscando dar un paso más allá en la propuesta gastronómica de la zona como es el director de Alimentación y Bebidas del grupo Lopesan, Ignacio Bernaldo de Quirós. Ambos son firmes defensores de la gastronomía como un valor añadido a la oferta de sol y playa y en eso llevan años trabajando en equipo de cara a poder cumplir un sueño como es que la Guía Michelin se fije en ese enclave, y los primeros pasos ya se están cumpliendo.

Pero permítanme aprovechar la ocasión que brinda esta gran noticia para Gran Canaria para poder expresar la tristeza y desazón que muestran otras partes de este municipio tan abandonado por sus políticos y algunos empresarios que solo ven la gastronomía como algo que no va con ellos. Playa del Inglés, Maspalomas o San Agustín necesitan de un firme ejercicio de autocrítica que implique al sector privado, pero también al Gobierno que entre a partir de las elecciones de mayo a romper con el pasado. No es de recibo que a día de hoy comer bien en la primera línea de la Playa del Inglés sea lo más parecido a una película de ciencia ficción. Pero no me quedo ahí porque creo que también nuestra gente, la de la isla, tiene su parte de culpa porque no puedo comprender cómo restaurantes que llevan años abiertos y que no lo están haciendo bien, por decirlo educadamente, pueden tener tanta aceptación popular como son algunos ubicados en primera línea de la Playa de Las Burras o a pie del Faro de Maspalomas, y si usted es de Gran Canaria, seguro que sabe a cuáles me refiero, o como decía nuestro querido y admirado Manolo Vieira, “y quien lo quiera coger, que lo coja”.

