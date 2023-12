Moët&Chandon y Poemas by Hermanos Padrón, crónica de un maridaje para el recuerdo

Acercarse al Hotel Santa Catalina A Royal Hideaway en época navideña siempre imprime un sabor especial gracias al enclave, su decoración e incluso el misticismo que se vive alrededor. Al llegar este año y disfrutar de su ya estrenada iluminación navideña los ojos se me fueron a un coche de colección que hace las delicias en estas fechas de quienes se acerquen al hotel por cualquier motivo y puedan pararse a verlo. Así que en este Juernes de Por Fogones vamos a brindar con las burbujas de la felicidad.

La cena de este pasado miércoles 13 de diciembre tuvo como protagonista principal al que muchos reconocen como el mejor champagne del mundo, Moët&Chandón, por lo que las burbujas de felicidad comenzaron a desplegarse ya en el cocktail previo a lo que posteriormente sería cena de gala donde el protagonismo en esta ocasión sería para la parte líquida, pero siempre con la elegante cocina de Poemas by Hermanos Padrón jugando lo que podríamos llamar un encuentro en las estrellas.

El Brand Ambassador de la marca, Xavier Monclus, impartió una masterclass sobre el mundo del champagne que sería imposible de replicar aquí, pero sí me gustaría destacar la complejidad de lo que es elaborar lo que conocemos popularmente como el Moët Chandon Brut Imperial, “para el que se utilizan coupages de 150 vinos diferentes y después se ensamblan con la idea de que sean casi 800 vinos los que den forma a una sola añada de Brut Imperial”. Contado y leído así impresiona pero tiene todo el sentido cuando destaca que “al beber una botella de Moët de este año o de cualquier otro, el que lo hace debe percibir que el vino es exactamente el mismo, la calidad no varía nunca y ese es uno de los grandes secretos de la familia”.

La noche en la cocina se planteó de forma elegante, jugando a caballos ganadores en una cena donde el número de comensales y el estar todos sentados a la misma vez requería de una perfección de ejecución importante y ahí el equipo de Poemas brilló con luz propia.

Los tomates encurtidos acompañaron al Moët Imperial Brut Magnum. Importante destacar que siempre que tengan oportunidad de probar un vino, el que sea, en formato magnum, háganlo ya que es la mejor manera de poder apreciar los valores del mismo.

Continuamos con la empanadilla de bacalao, caviar y porrusalda donde ya empezamos a navegar por las diferentes variedades de Moët. Por ejemplo aquí con un Grand Vintage 2019 y terminamos los entrantes con un clásico de la casa como es el turrón de morcilla canaria y praliné de almendras al que el Moët Grand Vintage 2013 le iba como un guante.

En los principales comenzamos a través de su ya icónica anguila a la benedictine. Recordemos como anécdota que cuando el rey Felipe VI probó este mismo plato y le gustó se encontró con ese típico chascarrillo casero en plan “pero si a ti no te gusta la anguila” por parte de la reina Letizia. Para un plato real nada mejor que un vino real como fue el Moët Grand Vintage 2015 Rosé.

Continuamos con el que a la postre sería el mejor plato de la cena, aclamado así unánimemente por la mesa, y no fue otro que un blanco de cigala absolutamente inenarrable gracias a su pilpil elaborado con las cabezas de la misma y el toque de siracha para elevar los sentidos. El único pero de este plato sería la absoluta adicción que puede crear en quien lo prueba, no dejen de acudir y háganlo para que puedan entender de lo que hablo.

Y ante un plato así, un producto único y exclusivo, del cual aún no hay ni etiqueta ya que se está trabajando sobre ella como es el Collection Impériale Création Nº1, un Moët que como nos reconocía el manager de la bodega para Canarias, Cristian Almeida, “los que lo hemos probado hoy terminaremos diciendo en un futuro, fuimos los primeros en degustarlo ya no sólo en Canarias, sino casi en toda España”, ya que se trató de una auténtica primicia que sin duda alguna estuvo a la altura del momento.

Terminamos el pase salado con un solomillo de vaca con salsa perigueux y un puré de papa bonita al que te daban ganas de pedir pan de nuevo y dejar el plato limpio. A su lado un Moët Grand Vintage 2013 Rosé que demostraba una vez más la elegancia y sobriedad que aporta un Champagne de cara a darnos un homenaje gastronómico huyendo de los estereotipos clásicos.

Ya en la parte dulce y más festiva tuvimos el chocolate orelys con blando de mandarina y yuzu, otro de los clásicos de la casa y, cómo no, la traca final con los Petits Fours. Aquí el protagonismo lo tuvo el Moët Ice Imperial porque el que dijo que un Champagne no se podría beber con hielo no sabía lo que vendría en el futuro.

Visitar otra vez Poemas by Hermanos Padrón y apreciar que el nivel no es el del conformismo sino el del crecimiento es algo que debe congratularnos a todos. El equipo de cocina y el equipo de sala en esta casa forman un solo grupo dedicado en exclusiva a sentir al comensal que aquí se viene a jugar las grandes ligas. No es la de Poemas “una estrella más” en la isla, creo que cada vez más se está afianzando cómo un referente y estoy seguro que en este próximo 2024 el avance seguirá palpándose para deleite de los comensales locales y los foráneos que nos visitan.

En unos días donde todos vivimos un poco por encima de nuestras posibilidades celebrando fiestas y encuentros con los familiares, amigos y compañeros de trabajo permítanme que termine este artículo levantando la copa y brindando con todas aquellas personas que nos siguen en Por Fogones de Canarias Ahora, deseando que pasen todos ustedes unos días felices de la mejor manera posible.