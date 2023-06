Platóniko y Borneo, un cuatro manos sólo apto para paladares de sabores potentes

Cristina Monge es una joven cocinera canaria de raíces filipinas que está a punto de abrir su próximo Borneo Las Palmas (@borneolaspalmas) en la capital grancanaria. De Oswaldo Hernández y su Platóniko Street Food hay que destacar que sigue en su ascenso meteórico convirtiéndose en un tiempo récord en imprescindible para los amantes del pollo frito en la isla redonda. Y tras haber cocinado juntos bajo el paraguas de Gran Canaria Me Gusta en la pasada edición de Gastrocanarias 2023, ha surgido esta colaboración especial que durante cuatro días transformará los fogones y la propuesta de Platóniko en un viaje que llevará a los comensales desde Asia hasta América del Norte, los continentes que protagonizan ambas propuestas.

Al habla con Oswaldo explica el concepto: “No es un cuatro manos normal porque yo tenía claro que no quería que Cris viniera para hacer dos platos, yo otros dos y que al final la gente se quedara en tierra de nadie. Hemos querido ir un poco más allá y transformamos la cocina de Platóniko estos días en una street food de Filipinas con la gastronomía y la propuesta de Cris por bandera, aderezada con toques nuestros”.

“Estará todo mi equipo, los vinos de siempre, algunos nuevos para la ocasión y también nuestros cocktails con Koke al frente y quizás alguna sorpresa que aún estamos tramando”, continúa Oswaldo. Pero, “por favor, que la gente tenga claro que en los días de esta experiencia, que ocuparán desde el viernes 16 al lunes 19 de junio, la carta habitual de Platóniko no estará disponible, pero les animo a que vengan y conozcan la cocina de Cris, todo un golpe para los sentidos y nos está quedando una carta muy interesante donde habrá propuesta para todos los gustos, con algunos platos adaptables para vegetarianos si se diera la ocasión”.

Al llamar a Cristina contesta con el ruido de los fogones de fondo. “Aquí me tienes guisando y produciendo, ya sabes que mi cocina es de mucho chup chup y fuego lento por lo que no he querido que me coja el toro ya que estoy tremendamente ilusionada con esta oportunidad tan generosa que me brinda Oswaldo en su Platóniko”. Transmite ilusión a través del teléfono. “Estoy deseando desembarcar en la capital, pero los cambios y más en estos momentos son más lentos de lo que yo esperaba, así que poder cocinar y que gente que no ha pasado por Borneo pruebe lo que hago, para mí es una responsabilidad muy grande”.

Cristina termina entre risas apostillando que al menos tiene claro que ya hay varios clientes míos que han confirmado que acudirán en esos días, “y me alegrará mucho el reencontrarme con ellos”.

Sobre la propuesta que degustarán los comensales, consta de cuatro entrantes entre los que se encuentran la achara encurtida (un tipo de papaya verde), un plato típico filipino como es el siopao aquí relleno de chili (versión filipina del bao), unos rollos vietnamitas con pollo frito estilo borneo o unas brochetas BBQ filipinas con el secreto de cerdo como ingrediente principal.

En los principales encontramos un bocadillo de sigsig, del que permítanme que les adelante únicamente que es un plato que es pura casquería, del que yo he probado su versión original y es para toma pan y moja. Dejen los prejuicios a un lado, pruébenlo sin saber lo que es para que no estén condicionados y sorpréndanse después conociendo sus ingredientes. Serán conscientes de cómo pueden expandir sus experiencias si se dejan llevar por los sabores y los guisos.

En los principales también encontraremos el pollo frito, marca de la casa, pero con el toque asiático de Cris, para terminar con el mar y la Lubina Aquanaria como protagonista en un ceviche de lubina que sirva para refrescar o un bocadillo de fishballs con pan brioche, que podríamos interpretar como una mezcla de croquetas y albóndigas para dar lugar a un símil de buñuelo suflado.

La parte dulce la aporta un brownie de oreo y un banana cue, donde la esa fruta sólo está en el nombre original del plato ya que está elaborado con plátano canario, el nuestro de toda la vida.

Para reservar algunas de las pocas mesas que ya van quedando pueden dirigirse a su Instagram, (@platoniko_streetfood). Una gran oportunidad ya que, además, han decidido abrir el domingo y lunes en servicios de mediodía y noche, por lo que no será nada raro encontrarte con varios de los mejores cocineros y cocineras de la isla compartiendo mesa y momentos, porque al igual que los camioneros, ellos son los que saben dónde se come bien y aquí se va a comer muy bien. Además, a unos precios bastante populares que pueden oscilar entre los 25 y los 40 euros por persona hasta lo que uno se quiera gastar si decide darse un “menú degustación para compartir” entre toda la mesa.

Estén atentos al Instagram y Twitter de @javiers_gastro para poder estar al día de las novedades que nos encontremos en el día a día “por los fogones” de toda Canarias.