Poemas By Hermanos Padrón, embajadores por un día de la gastronomía canaria en Mallorca

Tras la presentación de LPA Gastrotrip en FITUR 2023, la puesta de largo en San Sebastián, la continuación en Oviedo, tocó la parada en Mallorca. Concretamente, en el Hotel Barcelo Illetas Albatros. Una treintena de invitados pudieron deleitarse gracias a dos equipos poseedores de 1 Estrella Michelín: el Restaurantes Poemas By Hermanos Padrón, liderados por la chef Icíar Pérez, y el Restaurante Dins, encabezado por Santi Taura, que ofrecieron una cena con puntos representativos de ambas cocinas.

Llegamos a Mallorca con la gran puntualidad y comodidades que siempre ofrece Binter Canarias (que suerte tenemos por contar con una empresa así en Canarias). Una vez ubicados en el hotel, que además cuenta con acceso directo a una de esas calas maravillosas tan características de este territorio, compartimos almuerzo y confidencias con el equipo de Poemas, desplazado desde Gran Canaria en su ya tercera parada. Ahí pude sentir que todo estaba listo y la maquinaria engrasada para el servicio nocturno. Se les notaba el brillo en los ojos, con las ganas por ofrecer lo que habían desplazado desde la isla redonda a Mallorca.

A las 19:30 de la tarde empezaron a llegar los asistentes, entre los que se encontraban Pedro Quevedo, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; la directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de Binter Canarias, Noelia Curbelo, o Antonio Bauzá, director de marketing y comunicación de Barceló Hotel Group. Tomaron la palabra de forma breve en un acto que condujo de manera eficiente y fresca la comunicadora Marta Simonet. También estuvieron presentes por parte del Gobierno Balear su responsable de Promoción Turística, Pedro Pérez, y por parte del Ayuntamiento de Palma, la Concejala de Turismo, Sanidad y Consumo, Elena Navarro.

Como imputs más importantes en la presentación general destacaríamos que Noelia Curbelo anunció que “tras 5 años uniendo los dos archipiélagos nacionales, como son el balear y el canario, este verano se suma una nueva con Ibiza, que confiamos tenga el mismo apoyo que las ya habituales con Mallorca, donde volamos 6 días a la semana e incluso con la de Menorca”.

Por la parte de Barceló, Antonio Bauzá destacó “la importancia que tiene el archipiélago canario para la cadena, donde hace más de 50 años que nos establecimos y que a día de hoy operamos en 16 hoteles repartidos en 4 islas diferentes, más de 3.000 personas en contratación directa y unas 1.600 empresas locales las que colaboran de manera directa con nosotros”. Antes de dar paso a Pedro Quevedo, quiso “agradecer al Ayuntamiento de LPGC y al propio Quevedo la confianza dada a la cadena poniendo en sus manos un hotel con tanta historia y prestigio como es el Santa Catalina, que tras una reforma abrió sus puertas en el 2019 justo antes de la pandemia, pero que a pesar de las dificultades vividas, lleva un recorrido de premios y reconocimientos, entre los que se pueden destacar la Estrella Michelin o el Sol Repsol otorgados a Poemas By Hermanos Padrón”.

Por último, Pedro Quevedo resaltó “los valores y características de un destino urbano como Las Palmas de Gran Canaria, que alcanzan mucho más allá del sol y playa. La política turística tiene la obligación de ser buena y positiva en primer lugar para la gente de la tierra y que eso redunde en quien nos visita, nunca al revés”.

Concluía poniendo en valor “la gastronomía de la ciudad, que nos ha llevado a apostar por este proyecto como LPA Gastrotrip, donde tenemos la osadía de llevar a pecho descubierto una representación de la misma a cuatro territorios de tanto arraigo gastronómico como son San Sebastián, Oviedo, Jerez y hoy aquí, en Mallorca. Pero eso demuestra que paso a paso nos hemos posicionado como un referente nacional, donde no solo las Estrellas Michelin o los Soles Repsol ya han llegado a la ciudad, sino que una publicación como National Geographic haya editado una revista online con varias propuestas de la ciudad o estemos entre las 6 finalistas como Mejor Ciudad Gastronómica de España para la prestigiosa publicación”.

Sobre la cena ofrecida por Icíar Pérez y Santi Taura, acompañada de sus equipos, hay que destacar en primer lugar la inteligencia y humildad en elaborar un menú sencillo a la vez que representativo. Contó con un eficiente y ejemplar servicio de sala ejecutado por ambos restaurantes, apoyados por personal del propio hotel. Es muy difícil cocinar “fuera de casa” y más cuando ese terreno es igual en ambos casos, por lo que mi felicitación pública todos los involucrados en dicha acción.

Por parte de la cocina de los Padrón se degustó el brioche con brandada de bacalao, caviar y lima. No faltó las famosas anguila a la benedictine, plato que fascinó en su momento al rey actual. Continuó por su valiente apuesta por la casquería a través de las mollejas de corazón de ternera, remolacha y chipotle, para concluir con un postre refrescante a la vez que elegante como es el granizado de pepino, yogur, rosas y trufa.

De Dins fue especial desde el comienzo con un pan elaborado por el propio chef a partir de un grano ya casi testimonial en la isla, que ofrecía matices y sabores absolutamente personales. No podía faltar la sobrassada, sabroso el guiso de cigalas y absolutamente espectacular la Lechona de porc negre, un plato que para la gente de la tierra significa “fiesta o momentos especiales” como nos contaron en la mesa.

En este caso quiero realzar que el chef ha preparado esta lechona al estilo Sent Soví, un tratado gastronómico de la época medieval y que forma parte del adn del chef balear, enfocado en respetar las recetas tradicionales de su isla y llevarlos a la alta cocina. Como postre, una coca de papa (a mí no me sale escribir patata, lo siento), con chocolate de Valldemossa, que puso el broche de oro a una cena impecable, y que me dejó con ganas de conocer más en profundidad la cocina de Taura, al igual que a los baleares les dejó con más ganas de Icíar, ambas señales de que todo salió a la perfección.

A falta de una parada para terminar esta experiencia de LPA Gastrotrip, por lo vivido esta noche no me cabe duda que la gastronomía de la capital grancanaria puede estar muy tranquila y orgullosa sintiéndose representada por la cocina que nació con el alma de los Hermanos Padrón y que ejecutada por el equipo de Icíar se ha convertido en una marca de identidad propia en la que a día de hoy es la capital gastronómica de toda Canarias, sin duda alguna.

Ahora toca disfrutar de otro día en Palma donde visitaré algunos de los puntos gastronómicos que más pueden interesar a todos aquellos que estén pensando en elegir Mallorca como destino vacacional de la mano de Binter Canarias, pero eso será otra historia.

Si les apetece pueden seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook bajo los nicks de @javiers_gastro o @porfogones.