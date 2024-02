Se encienden los fogones en busca de la mejor hamburguesa de Canarias (y de España)

Del 1 de febrero al 3 de marzo, 350 participantes de toda España competirán en el concurso para elegir la Mejor Hamburguesa de España. En esta cuarta edición son 27 los participantes de Canarias, (aunque, como hay algunas que duplican establecimientos, son 23 las hamburguesas a probar), que con sus creaciones competirán para convertirse en la mejor de Canarias y, por supuesto, competirán para conseguir el cetro que los coronaría como Mejor Hamburguesa de España.

En Canarias participan catorce hamburgueserías de Gran Canaria, ocho de Tenerife y una de Fuerteventura. Recordemos que en el año 2022 la ganadora de Canarias fue la Foodtruck La Quícara, con una propuesta con el pollo como protagonista, y el año pasado fue el que entonces era un recién llegado como All or Nothing Burger, que no solo ganó como Mejor Burger de Canarias, sino que también se clasificó entre las quince mejores de España compitiendo en la gran final que siempre tiene A Coruña como base dentro de las instalaciones del Museo Estrella de Galicia.

Para mencionar a todas las que van a concursar les invitamos a que sigan el Instagram de cada una de ellas y así conocerán sus propuestas, pero por aquí les detallaremos los nombres de todas y así lo ponemos más fácil. Empezando por Gran Canaria, las catorce participantes serán: All or Nothing Burger (@allornothingburger), La Quícara (@foodtruck_la_quicara), Oh Qué Bueno (@ohquebueno), Pablo’s Escoburger (@pablos.escoburger), Malditas Smash Burger (@malditassmashburgers).

Continuamos en Gran Canaria con New Machin (@newmachin), Dany & Melo (danymeloburgers), Está Rico (@estaricoburger), Goons Burger (@goons.burger), Smash

& Go (smash.go.burger), La Ruta (@larutacerveceria), Cervecería Mavericks (@maverickscerveceria) y Costumbres Argentinas FoodTruck (@costumbresargentinasfoodtruck).

A las que se le suman desde Fuerteventura la Hamburguesería K Revuelto (@k_revuelto).

Mientras tanto, por Tenerife vuelve a competir la Hamburguesería Dedos, que el año pasado ganó el premio a la mejor hamburguesa de Tenerife y tercera de Canarias (@dedostenerife), Está Rico Burger que compite en ambas islas (@estaricoburger), 400 Grados (@400gradostf), Madre Mía Médano (@madremiamedano).

Smash Hub (@smash_hub_tnf), Mostazza Beer (@mostazzabeer), Hangar (@hangarcafe_es) y Viena30 (@cerveceriaviena30).

Es un orgullo ver cómo año tras año el número de participantes y la calidad de las propuestas presentadas en Canarias sigue en aumento. El equipo de jurado designado para la ocasión trabajará duro no solamente en Canarias, sino por toda España y por la parte que nos toca aquí, será un placer ir visitando el territorio regional para poder poner cara y sabor a todas las propuestas presentadas, teniendo en cuenta lo más importante que es en este caso la votación popular.

Los ‘burger lovers’ tendrán del 1 de febrero al 3 de marzo para salir a probar las 350 hamburguesas participantes y, al igual que en anteriores ediciones, serán ellos, los propios clientes, los encargados de valorar las propuestas participantes. Los aspectos que deberán juzgar y puntuar serán: la calidad del pan, de la carne, la combinación de ingredientes y, lo más importante, el sabor del producto en su conjunto. A cambio de ofrecer su puntuación, los clientes optan a ganar un premio de 500 euros, y si además siguen las redes sociales del campeonato (FB e Instagram), @campeonatodehamburguesas, podrán ganar 500 euros más. Para ir viendo todas las participantes, pueden seguirnos en Instagram, X (Twitter), Threads y TikTok con el nick @javiers_gastro.

Además del jurado popular, un grupo de inspectores formado por personas vinculadas al mundo de la gastronomía recorrerá España visitando todos los participantes para probar todas las hamburguesas y dar sus valoraciones.

De la suma de las puntuaciones del público y los inspectores se obtendrán los finalistas, que se enfrentarán en una cata ciega que se celebrará en A Coruña el 12 de marzo, frente a un jurado profesional y, a continuación, tendrá lugar la entrega de premios en el MEGA, el Museo de Estrella Galicia.

All Or Nothing (@allornotghingburger en Instagram), actuales poseedores del galardón como "Mejor Hamburguesa de Canarias" y finalistas entre las 15 mejores de España, que este año presentan su propuesta GOTRUNKS 2.0.

La Quícara, quienes obtuvieron el galardón el pasado año 2022 con una Burger de Pollo.

Best Burger Spain cuenta con unos patrocinadores y colaboradores de primer nivel: Patrocinadores: Estrella de Galicia y Glovo; Colaboradores: President Profesional, Prima y Juanito Baker.

