GastroCanarias 2022, el gran reencuentro de la gastronomía canaria

Este septiembre de 2022 quedará grabado para los anales de GastroCanarias como ese momento especial donde tras dos años de parón por una pandemia y un movimiento de fechas por un carnaval, la gastronomía procedente de casi toda Canarias se dio cita en Santa Cruz de Tenerife. Y cuando digo casi toda Canarias es porque uno de los únicos puntos tristes de esta edición ha sido la notable ausencia de Lanzarote, una isla que ha sido clave en estos últimos años en su promoción como destino gastronómico, sacando a sus cocineros hacia fuera menos en esta ocasión, por designios que uno no logra comprender por mucho que lo intenten explicar. Me consta que hay un gran malestar en el sector gastronómico de la isla por lo que ha sucedido y hacia fuera lo que da pena es que el gran trabajo que Lanzarote ha llevado a cabo en los últimos 10 años se vea tirado por la borda. Esperemos que este borrón sea un serio toque de atención para que los políticos que han llegado hace muy poco a esos puestos de mando sean lo suficientemente listos para no destruir lo que ya funcionaba y sigan confiando en el sector primario y la gastronomía de la isla conejera.

Pero vamos a centrarnos en lo que sí hubo y que fue mucho, por lo pronto, espectacular despliegue de las islas capitalinas como Tenerife y Gran Canaria, tanto en profundidad como en variedad de contenidos. Cada una de ellas con su línea de trabajo seria y marcada. Ambas van marcando un paso firme y decidido por el convencimiento que tienen en la gastronomía y el sector primario desde las más altas esferas de ambos casos, las presidencias de ambos cabildos insulares.

De Gran Canaria quisiera destacar el trabajo liderado por el equipo de Industria y Comercio con Minerva Alonso a la cabeza, que de una manera transversal contó con la Cámara de Comercio de Las Palmas como eje vertebrador y Gastronomic Projects como brazo ejecutor. Daba gusto comprobar como nuevos cocineros, cocineras, o productores de la isla dan ese paso adelante y se suman a esas caras ya conocidas que en los últimos años han ido dando voz a Gran Canaria en todos aquellos escenarios en los que se les ha solicitado. El ambiente que se ha vivido en el stand de Gran Canaria con llenos constantes en todas sus ponencias, colaboración entre todos los que allí participaron dando igual el día o la hora y las vibraciones que se desprenden son el perfecto ejemplo de lo que esta isla está viviendo y no porque lo digamos nosotros, sino porque hay personas como José Carlos Capel, que a nivel nacional también lo comentaba hace poco: “Gran Canaria es la isla que ha dado un golpe en la mesa y concentra un interés como no era imaginable hace 10 años”. El primer vermouth que se comercializará en la isla como es Lolito o la vajilla de Mira, se fusionaron con los vinos, cafés, quesos, leches o demás productos insulares realzados por los propios productores, cocineros y gente de sala de Gran Canaria.

Que Tenerife tiene en la gastronomía uno de sus ejes principales es algo ya sabido y que se ve en cada Feria a la que acude la isla, como fue el último Madrid Fusión 2022 o su presencia en San Sebastián Gastronómika, siendo la única isla que asiste al Congreso por lo que en el fondo, serán embajadores de toda Canarias. En la presentación de los contenidos que Tenerife llevará a Gastronómika, Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife expresaba que “apostamos por la gastronomía y el sector primario no de manera folclórica y sí desde el convencimiento de que es un eje fundamental en la isla, como ejemplo, el presupuesto del Sector Primario dista únicamente un millón de euros del de Turismo porque si crees en esta historia, tienes que darla a conocer y apostar por ella”. Sobre ser la única isla presente en San Sebastián apostó por “un deseo que en el futuro sean más islas las que estén presentes en Gastronómika, ya que lo que es bueno para Gran Canaria, La Palma o Lanzarote, también repercute en Tenerife. Como máximo responsable de la isla no tengo dudas de defenderla sobre todas las cosas, pero sin dejar que la bandera de Tenerife me ciegue ante lo que somos todos, canarios a los que nos unen más cosas de las que nos separa y que juntos sumamos mucho más”.

Esta declaración me dio pie a hacerle otra pregunta sobre qué opinaba de la estrategia de Turismo del Gobierno de Canarias que sigue siendo ciega, sorda y muda en cuanto a sumarse a cabildos como los de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y otros a la hora de que el paraguas Islas Canarias abrigara a todas las islas. “Esta pregunta no me la esperaba y la verdad es que es difícil de contestar, no te voy a mentir. Yo respeto la estrategia que quieran llevar desde el Gobierno de Canarias y por supuesto que sería maravilloso que se sumaran con presupuesto e ideas en estas estrategias de promoción hacia fuera, pero como siguen sin verlo, o sin querer verlo, yo no voy a parar el tren de la promoción de Tenerife hacia el exterior con los grandes resultados que nos están dando. Si desde Turismo del Gobierno de Canarias quieren subirse al vagón, encantados, pero si no, lo verán pasar porque aquí no nos vamos a parar”. Y no puedo más que suscribir esta declaración del presidente y recalcar como en todos los Madrid Fusión, periodistas y profesionales de toda España siempre me dicen lo mismo, “si Canarias viniera unida bajo un mismo nombre serían imparables, pero con tanta división se pierden en el camino”. Ojalá este próximo enero en Madrid Fusión hubiera un paraguas Islas Canarias que abrigara a todas las islas presentes y que después cada una de ellas ejecutara las acciones que deseara, pero podemos apostar a que no será así.

En la presentación de Gastronómika habría que destacar también que Pedro Martín declaró que van a tener reuniones con el Gobierno de España para intentar eliminar las trabas a la exportación de la papa negra a la península. Javier Parrilla, consejero de Agricultura, destacó la gran variedad de productos y acciones que se llevarán a cabo, mientras que David Pérez y Laura Castro, ambos de Turismo, hicieron énfasis de lo importante que es poder trasladar hacia fuera el gran tesoro que las islas tienen para ofrecer a los que nos visitan. La verdad es que el programa que llevan a Gastronómika tienen puntos de mucho interés como es el almuerzo dedicado a la vendimia, la noche de las estrellas, la hora del vermouth o el túnel del vino. Desde Por Fogones estaremos muy atentos a lo que allí suceda y les llevaremos toda la información al respecto.

De los concursos ya hemos ido contándoles todo, abrió el fuego el de Mejor Cocinero Absoluto de Canarias que en esta edición recayó en Richard Díaz Aguiar de Casa Romántica, (Agaete, Gran Canaria). También se celebraron el de Bocadillos de Autor, Pizzas, Coctelería, Tiraje de Cerveza, Pastelería o Jóvenes Cocineros, demostrando el alto nivel y el número de participantes, las ganas que había de volver.

Éxito de las ponencias en el Escenario Heineken entre las que destacaría la de Braulio Simancas y Luke Jhang, la de Carmelo Florido, el equipo de San Hó, Borja Marrero y Muxgo o Abel Valverde hablando de la importancia de la sala. Y en cuanto a stands, mención especial al de INCABE que celebraba el 50 aniversario de la llegada de Heineken a Canarias, el de El Gusto x el Vino donde los bodegueros y el personal de esta gran familia en Canarias hacen de cada año, un evento único, que en este tuvo como colofón la apertura de una botella magnum Emilio Moro de 18Litros con la presencia de Javier Moro y Toño Armas como momento culmen del brindis en el stand de Egatesa. Makro desplegó todo el arsenal de producto local que están intentando introducir en las islas y la primera incursión del Aula Makro en Canarias, un éxito sin precedentes gracias a la calidad de sus ponentes. Imposible olvidarnos de Aquanaria con la lubina atlántica que cada vez llega a más restaurantes de todo el planeta, Excelsia Canarias y sus vinos o los embutidos de Montesano son solo algunos ejemplos de ellos, pero han sido muchos más los participantes.

El Gobierno de Canarias estuvo presente por medio de la Consejería de Agricultura que a través de GMR (Gestión del Medio Rural) contó con acciones y productores de todas las islas, mientras que La Palma como isla invitada desplegó todo su saber y recibió todo el cariño de los asistentes.

En resumen, tomando palabras de José Carlos Marrero y Jonay López, codirectores de GastroCanarias 2022, “ha sido el año del reencuentro, de la puesta en marcha de un evento que significa mucho no sólo para Tenerife, sino para Canarias en general. Entre los dos formamos un equipo donde cada uno conoce sus funciones y nos complementamos a la mil maravillas, después son los equipos de GastroCanarias y del Recinto Ferial de Tenerife los que ponen toda la carne en el asador para que el resultado sea un éxito. De este año nos quedamos con la sensación de felicidad por haber vuelto y ya pensando en la edición 2023, que si todo va bien será en las fechas habituales allí por el mes de mayo. Queremos agradecer a todas las instituciones públicas, empresas privadas, escuelas, chefs y público, su aliento en este año tan especial”.

Por mi parte solo añadir que las sensaciones, espíritu y alma de GastroCanarias este año han estado más a flor de piel que nunca, el brillo de todos los que forman parte del mismo se les veía en los ojos y lo que eran los nervios del primer día fueron dando paso a la felicidad del último gracias al gran trabajo realizado. Desde aquí, mis reconocimientos a todas y cada una de las personas que formaron parte de la organización, stands, seguridad, servicios de limpieza, técnicos, cocineros y cocineras que concursaron o hicieron ponencias, etc. Ya toca pensar en GastroCanarias 2023 y que este año sea más tranquilo que los precedentes.

