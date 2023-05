Lo que el ojo no vio de la Feria Gran Canaria Me Gusta 2023

Hace ya una semana que se celebró la 10ª Edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta y siguiendo la tradición que comenzamos hace ya cuatro años, aquí va ese reportaje sobre todo eso que no se ve o que pasó desapercibido de un evento que ya se ha convertido por méritos propios en uno de los grandes encuentros entre productores grancanarios, chefs procedentes de la isla, pero también de otras partes del archipiélago y resto de España.

La Feria Gran Canaria Me Gusta empieza muchos meses antes de que se abran las puertas al público el primer día. Muchas horas previas eligiendo y articulando los productores, productos, espacios gastronómicos, concursos, acciones del Sector Primario, Zona Gastronómica, chefs y prensa invitada, Congreso Orígenes, Reconocimientos Gran Canaria Me Gusta al uso de producto local y un largo etcétera.

Si ya nos detenemos en las cocinas de cada año, el trajín de esa semana es apabullante y el día antes ya se notan las ganas, nervios e ilusión de todos ultimando los últimos detalles. La gente de El Paraguas Events se multiplica por stands municipales, principales, escenario y todo aquello que se le encargue con Israel y su equipazo siempre al quite. Creo que no nos damos cuenta a veces de la importancia de tener empresas canarias capaces de dar lo mejor y hablando nuestro idioma. Al igual podríamos decir de los compañeros de Audiovisuales Canarias, siempre al quite de que todo se vea y se oiga como debe ser y con una sonrisa a pie de micro.

Este año se volvió a recuperar tras la pandemia la parte baja del pabellón 7 y ahí el Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria desplegó una cantidad impresionante de actos bajo los epígrafes de diferentes aulas como fueron las del Conocimiento, Producto, Sereto, Carnes de Gran Canaria o Mucho más que Pesca. Esta última me resultó especialmente emocionante porque debemos conseguir revertir la tendencia que nos tiene en el vagón de cola como los que menos pescado consumimos de España, ¡siendo islas! Ahí se programaron una veintena de actos con ponentes tan interesantes como son los IES formativos de la isla, el proyecto de integración del CEAR con recetas incluso procedentes de Ucrania o mucho más.

Un punto y aparte merece la campaña de concienciación que el Sector Primario llevó a cabo con un claim directo: “Busca, Pide, ¡Exige! Productos de Gran Canaria. Si consumes el producto local, nunca desaparecerá” y a ello le acompañaban imágenes de productos como tomates, aguacates, mieles, pescados o papas, todos ellos con un grito de ayuda como es el de ¡Sálvalos! Acompañados por el nombre de pila del productor que lo cosechaba, criaba o pescaba. Si no te emocionabas viéndolo es que algo te falta en el alma.

En los artículos varios que hemos ido publicando durante la feria ya han tenido toda la información genérica de los actos, concursos, entregas de premios y decenas de situaciones, por eso aquí vamos a detenernos en eso que no se ve como fue la primera cena de los chefs y prensa invitada a la parte popular de la fiesta que se celebró en el Restaurante Camino al Jamonal, donde Juanjo López, el cocinero que más ensaladillas ha elaborado en España por variedad en La Tasquita de Enfrente, más de 30 y pensándose en editar un libro al respecto, probó la ensaladilla con costra de azúcar de Miguel y cuando yo pensaba que se la tiraría a la cabeza, no solo le gustó mucho sino que le hizo reflexionar y motivar para dándole una vuelta, elaborar una en su restaurante y llamarla Ensaladilla Gran Canaria Me Gusta. Estaremos atentos, por lo pronto Miguel se comprometió a seguir algunos tips que le dieron y crear la Ensaladilla Tasquita de Enfrente, de la que en breve podré degustar alguna prueba.

A la mañana siguiente nos dirigimos a las Salinas del Tenefé, donde fue magistral la clase que nos dio Manolo Navarro, uno de los hermanos al frente de la misma y de la que próximamente me detendré en un artículo en exclusiva ya que creo hay mucho que divulgar y que aprender sobre la sal. Por lo pronto algo nos quedó claro a todos, no existe ningún problema con la sal marina artesanal, incluso es buena para la salud, el problema lo aporta las malas sales llenas de yodo artificial y muchos productos que estropean no solo el placer de degustar semejante manjar, sino dale la mala fama que tiene ahora.

La visita a la Quesería Era del Cardón en el sureste mostró cuanto valor y sacrificio hacen esos pequeños ganaderos que se levantan a las 3 de la madrugada para ordeñar todas sus cabras y que a las 7 pueda empezar otro ciclo diario. Almuerzo en la ciudad de los caballeros, Gáldar y disfrutar de la cocina de raíces de Carmelo Mujica de La Trastienda de Chago, subida al paraíso de la Quesería La Caldera en Fagajesto con Tania y Fran al frente donde entre sus quesos y ojo al almogrote que empezarán a comercializar en breve, disfrutamos de vinos de Gran Canaria gracias a la compañía de Josefina de la Torre, miembro del comité de Cata D.O. Gran Canaria y conocimos las raíces de los quesos de la zona que tan bien conocen y explican los técnicos de Soberanía Alimentaria. Vuelta al Hotel Cristina, grabación de podcast La Picaeta y paseo/baño por Las Canteras, fin de fiesta del día para muchos.

Llegó el sábado por la mañana, comenzando Tomeu y Maria José explicando su maravilloso proyecto de El Fornet de la Seca. Siguió Carito Lourenco cocinando con pescados locales de Gran Canaria por primera vez en su vida y como los trasladaría a su Fierro de Valencia, con 1 Estrella Michelin. Juanjo López cocinando su ensaladilla más tradicional y contando con Miguel Herrera (Camino al Jamonal) para jugar con lo degustado dos noches antes y poniendo el broche de oro Marta Verona, que constituyó la gran y maravillosa sorpresa para todos debido a su profesionalidad, conocimiento, talento, humildad y capacidad de aprendizaje, todo ello sacado a relucir y demostrando que es muchísimo más que esa “ganadora de MasterChef 6”. Nos ganó a todos de puertas adentro, algo que ya tenía y tiene conseguido de puertas afuera.

La jornada vespertina nos tenía a todos un poco preocupados y asustados porque coincidía de lleno con el partido de la UDLP contra el Levante, pero la gente de Gran Canaria demostró que en esta maravillosa isla hay espacio para todos llenando la feria para observar las ponencias de Miguel y Alberto con el homenaje a los “padres” de “Camino al Jamonal”, nunca mejor dicho, Miguel y Maribel. Por su parte Dana Joher de AVE Pastelería Artesanal demostró el por qué su pequeño rincón capitalino se ha convertido en lugar de peregrinación y además se vino arriba invitando a todos los asistentes a degustar dos elaboraciones suyas y terminando por Adrián y Kilian de La Catedral Bistró dándoles ganas a todos los asistentes de irse a Arucas a probar lo que está sucediendo allí. Como fin de fiesta y cena de despedida nada mejor que conocer lo que el chef anfitrión de este año, Carmelo Florido, cocina en El Equilibrista33. Y como no podía ser menos, vuelta al ruedo y salida por la puerta grande, como decían todos ellos, “Gran Canaria NOS gusta”. Mientras tanto en la zona gastronómica de INFECAR, los Salvapantallas ponían a bailar a todo el público presente.

El domingo continuó con el gran concurso de Cocina para el elegir al Mejor Cocinero Regional Feria Gran Canaria Me Gusta, galardón que recayó en Alejandro Elías Santana, miembro de cocina del Bevir. Con la zona gastronómica dándolo todo y que creo este año ha crecido de manera exponencial tanto en calidad de los puestos como en la decoración con sombra propuesta, La Trova puso el broche final con un concierto que pudo durar hasta el día siguiente si por la gente hubiera sido. Con más de 10.000 asistentes se cerró la Feria Gran Canaria Me Gusta 2023, todo un éxito organizativo y de participación popular.

Pero al día siguiente el protagonismo pasaba al Congreso Orígenes, que organizado por la Consejería de Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria junto a INFECAR trajo un plantel de profesionales de sala y cocina que daba gusto verlos en la isla. Desde Marta Campillo, jefa de sala de Diverxo, hasta Benito Gómez de Bardal (2 Estrellas Michelin), Carme Ruscalleda con 6 Estrellas Michelin o uno de los mejores afinadores de queso del mundo, el francés Dominique Bouchait, pusieron todo su saber y conocimiento al alcance de todos. El conductor de la jornada fue el popular chef 3 Estrellas Michelin, Javier Torres (Hermanos Torres).

Por su parte los canarios Abrahan Ortega (Tabaiba, 1 Estrella Michelin) y Cristina Monge (Borneo), Mikel Asiain (222SW) y Teresa Moon (San-Ho), Antonio García (El Desmarque Bar) o los tinerfeños Adrián Bosch (San Ho, 1 Estrella Michelin) junto a Guaci Correa (KomeLocal) y Elías Rodríguez (Bejeque) demostraron que la gente de casa también tiene mucho y bueno que contar y de la que aprender.

He estado pensando si poner aquí los tips más importantes e interesantes que todos ellos contaron pero no lo voy a hacer y les explico el motivo. Si en algo volvemos a reincidir en Gran Canaria es en dar la espalda a eventos como estos creados por y para el sector, pero al que el mismo le presta una indigencia absoluta y que asusta ver cómo ni siquiera cuenta con el interés para los IES de la isla o para Hecansa. Será que tanto profesionales de sala y cocina, como estudiantes, ya se lo saben todo y no tienen la necesidad de aprender nada nuevo, porque si no, la verdad es que no se entiende. Hace años no se hacía nada y me encontraba a gente de aquí viajando a Tenerife, Lanzarote, Madrid o San Sebastián para acudir a congresos así, ahora que se hacen aquí, se quedan en casa “porque es lunes y descanso”, o peor aún, cogen la entrada y después no van, porque como total, es gratis. Yo lo veo como la misma falta de respeto de cuando ellos se quejan y con razón, de los no show, pero al sentido contrario. Ojalá recapacitemos todos y se le de una vuelta a tocar esa tecla que falta porque aún recuerdo cuando fuimos al Basque Culinary Center y 200 estudiantes llenaron el salón de ponencias todo el día.

La visita de los chefs y prensa invitada en Orígenes concluyó el martes con una ruta que nos llevó a la Finca La Laja donde se conoció el café de la familia Lugo, se visitó a Paca en los Altos de Moya y se terminó en la Bodega San Juan donde Cristina enseñó esta maravillosa bodega para terminar con un almuerzo que volvió a ofrecer Carmelo Florido en esta ocasión por un maridaje elegido por Carmelo Peña y que contó con vinos absolutamente únicos y en algún caso sorprendentes de su bodega.

Como cierre de artículo centrarnos en que la Feria Gran Canaria Me Gusta empieza siempre justo en el momento en que se cierran las puertas de la edición en curso. El equipo de INFECAR que comanda como hacen los grandes líderes, por convicción y no por mando, Natalia Santana y Raúl García Brink, siente este evento como ese niño que nace y al que ves crecer cada año sin dejar de tener los pies en el suelo. Analizar los aciertos y áreas de mejora de la edición recién terminada y anotarlo para cuando 6 meses antes del evento se empiece a articular la siguiente es el primero de los pasos firmes que se dan. Están todos los departamentos de INFECAR involucrados para que todo llegue a buen puerto y muchas las personas que están día a día con ello, por lo que desde aquí mi felicitación pública a todos y todas. Pero el cuerpo me pide personificar un poco y sería injusto no mencionar a gente de la casa como Raquel, Paola, Lidia, Sara, Saray o Luz, así como a otras personas que se suman para este evento como pueden ser Andrés, Manuel, David, Francis, Cuqui, Ale, Cristina y seguro mucha gente que me dejo fuera. Para todas ellas y todos ellos, mis reconocimientos y felicitaciones.

Injusto sería también no reconocer el trabajo de las Consejerías de Industria y Comercio liderada por Minerva Alonso y Juan Manuel Gabella, la del Sector Primario con Miguel Hidalgo al frente con Ale Baez dirigiendo el trabajo técnico o la Cámara de Comercio de Gran Canaria con los imprescindibles Ramón Redondo y Eugenio Sánchez, siempre sumando por el sector.

En unas semanas donde las promesas electorales se suceden por doquier, creo que sería cobarde por mi parte no posicionarme públicamente y mirar para otro lado, porque aún recuerdo con dolor cuando la isla no acudía a Madrid Fusión, cosa que fue así históricamente hasta el 2017, año en que se acudió por primera vez. Hoy se puede decir que Gran Canaria es la isla con más ebullición gastronómica de todo el archipiélago pasando de 0 a 4 Estrellas Michelin, la única Estrella Michelin Verde de toda Canarias o los reconocimientos múltiples y variados bien en Canarias como fuera, a sus chefs, productos y eventos.

No seré yo quien les diga a quien deben votar cada uno de ustedes, pero si de apoyo al sector de la gastronomía, restauración, sector primario, etc, cuando hablas con los implicados la sensación es clara, apoyando el trabajo que están llevando a cabo y que muchos temen que se pudiera perder con algún cambio por personas que no sientan o conozcan el sector. En todo esto ha sido fundamental la actuación del actual Presidente del Cabildo, Antonio Morales, articulando un trabajo transversal entre los distintos sectores y las consejerías implicadas que a día de hoy sigue un camino marcado con aún importantes hitos por conseguir en el futuro.

