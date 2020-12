El restaurante Neodimio60 cierra sus puertas: "No es un adiós, es un hasta pronto"

Una gran sacudida ha sufrido la gastronomía de Las Palmas de Gran Canaria en la jornada del martes 1 de diciembre de este maldito 2020. Uno de los mejores restaurantes de todo el archipiélago para quien les escribe y para muchos de sus comensales anuncia por sorpresa que el 20 de diciembre dará el último servicio.

El texto es el siguiente: “Tal día como hoy, hace 3 años abría sus puertas @neodimio60, nuestro primer proyecto personal. Han sido unos años de muchas vivencias, experiencias y amigos. Queremos aprovechar esta ocasión para comunicarles que el próximo día 20 de diciembre será nuestro último día abiertos al público. No es un adiós, sino un hasta luego, pues la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, Nd60. Queríamos darles las gracias infinitas por querer acudir a nuestra casa a disfrutar y compartir con nosotros tantos buenos momentos. Gracias Nayra y Daniel”.

Ante esa noticia, quien escribe contactó con el restaurante para conocer qué sucedía, porque el texto anunciaba el cierre pero también se leía una posible transformación del negocio. Daniel, por teléfono, declaraba que “a pesar de que el restaurante funciona llenando lo que podemos servir al comensal, es muy frustrante trabajar casi 16horas al día y ver que mes a mes no llegas ni para cubrir gastos. Estas normas de seguridad actuales hacen imposible la viabilidad de nuestro negocio, donde hemos perdido una mesa y la barra, quedándonos solo con tres mesas disponibles y no nos llega con el nivel de autoexigencia y calidad que nos pedimos”.

Daniel continuaba abriendo una luz: “Pero no es un adiós, por favor déjalo muy claro. Neodimio60 no se rinde y seguirá siendo nuestro negocio y nuestra vida, desde que lo hemos anunciado no hemos parado de recibir mensajes de apoyo entre amigos, clientes y compañeros del sector, cosa que se agradece mucho. Pero volveremos con más fuerzas y nuevas cosas e ideas a la hora de intentar seguir con lo que nos da la vida, la hostelería. Eso hace que nos vayamos con una sensación agridulce porque el restaurante como tal funciona, pero nosotros debemos recapacitar, meditar y buscar el estar bien, porque si lo conseguimos está claro que todo irá bien también”.

Tristeza por la decisión pero esperanza por el futuro de una casa tocada por la varita mágica de la cocina y también de la sala, a quienes ahora solamente podemos desearles toda la suerte del mundo y soñar con un milagro que, desde la distancia, es lo único que podría hacerles cambiar de opinión,. Y ese no es otro que el próximo 14 de diciembre la Guía Michelin se haya fijado en ellos para alguna de las categorías que se anunciarán ese día. Si eso sucede, solo Nayra y Daniel conocen lo que podría ocurrir, pero eso será otra historia.

Por lo pronto, les recomiendo que no dejen de reservar mesa para estos 20 días de diciembre que, seguramente, serán inolvidables tanto para el comensal como para ellos.

Desde Por Fogones le deseamos toda la suerte del mundo a Neodimio60, un rincón inigualable de la gastronomía capitalina.