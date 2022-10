TVC cocina entre fogones para llevarte de ruta gastronómica 'Como en Casa'

RTVC ha decidido encender los fogones de la gastronomía en Canarias e intentar acercar a los espectadores de todas las Islas, pero también a los que nos sintonizan desde fuera, algunos de los rincones llenos de sabor y que por un motivo u otro tengan su pequeña historia de alma, corazón y cocina. De ahí y por medio de la productora La Huella Canaria nace este un nuevo programa llamado Como en Casa, que con una primera tanda de 60 episodios de emisión diaria y en horario de máxima audiencia, mostrarán algunos de esos rincones llenos de sabor que se encuentran repartidos por todo el Archipiélago Canario.

Son pocas las noticias que se conocen aún al respecto, o más bien dicho, son pocas aún las que se pueden contar. Este que les escribe también forma parte del equipo de producción asesorando a nivel gastronómico en aquellas cosas que se pudieran necesitar de la provincia de Las Palmas, mientras que Fran Belin y Rafael Luzardo son los encargados de apuntalar propuestas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Como caras visibles, Kiko Barroso, del que poco más podemos añadir salvo que es una de las caras más conocidas y queridas de la radiotelevisión canaria y que hace poco dejó su programa de radio en una despedida llena de emociones para dedicarse en cuerpo y alma a esta nueva aventura televisiva. A su lado, Catha González, joven grancanaria formada en turismo y hostelería.

Uno de los valedores de este nuevo programa ha sido el director de la RTVC, Paco Moreno. “Este programa va mucho mas allá de lo que es un programa de recetas, no queremos eso. La idea es poder acercar al televidente la gran variedad de restaurantes y platos que tenemos repartido por toda Canarias por si le apetece apuntarse alguno y hacerse su propia ruta gastronómica, o bien animarse en casa a cocinar ese plato que tanto éxito tiene en un bar, tasca, guachinche, chiringuito o restaurante de esos que pueblan nuestra tierra. Queremos mostrar quienes somos y también lo que comemos, por ello el consumo de producto local es otro de los pilares fundamentales a la hora de elegir los diferentes sitios, pero no el único”.

Por su parte, Sergio Rodríguez, productor ejecutivo de La Huella Canaria declara que “este es un proyecto que nos tiene a todos en el equipo llenos de ilusión. Nace con una temporada de 60 episodios que se emitirán de forma diaria en un horario de máxima audiencia, donde queremos llegar a todas las islas pero con el objetivo de que guste, cale en la población y podamos seguir dando voz a la excelente gastronomía y producto que tenemos en Canarias. Pero déjame aclarar algo, esto no se trata de un programa de recetas ni de cocina al uso, será más bien una especie de road movie donde nuestros presentadores llegarán a los establecimientos y podamos enseñar no solo los platos, sino el entorno, la historia, el arraigo y los sentimientos que allí se encuentren”.

Como director del proyecto se cuenta con Alberto García, avalado con una amplia experiencia como guionista y director de cine o cadenas como HBO, Gloria Valderrama liderando el equipo de producción, Jorge Márquez como realizador jefe y todo el equipo de guion, producción y redacción que conforma La Huella Canaria.

En la semana previa al comienzo de los rodajes una parte del equipo se reunió en el Restaurante El Bento Japonés de la capital grancanaria donde pudimos compartir palabras con Kiko Barroso al que le brillaban los ojos hablando de su salida de la radio. “Me ha costado mucho porque soy un enamorado de la radio pero este proyecto me ha enganchado. Ese último día no lo voy a olvidar nunca y estoy seguro que será un hasta luego. A mí me gusta comer por lo que estoy seguro que me lo voy a pasar en grande e intentaremos que esa ilusión y sabores traspase la pantalla. Estoy con los nervios del que sabe que va a dar un paso nuevo e importante”.

Por su parte les voy a contar un off the record pero que creo que pone en valor la apuesta previa que se ha hecho por Catha González. Cuando a mí me dijeron que uno de los presentadores venía del mundo de Instagram, no les miento si les digo que mil dudas surgieron por mi cabeza. Pero creo que debemos dejar los prejuicios atrás y apostar por nuevas vías de comunicación y al reencontrarme con Catha, a la cual conocía y no me acordada de cuando trabajó durante varios años en la mítica terraza Geiser de la capital grancanaria, respiré con tranquilidad. “Soy consciente de que mi presencia puede resultar chocante en un primer momento, pero quiero demostrar con trabajo y esfuerzo que junto a un profesional como Kiko, vamos a intentar hacer un programa que de visibilidad a nuestra gastronomía, con todo el respeto hacia todos los que la conforman”. Creo que puede ser una de las grandes sorpresas ya no solo del programa sino del panorama televisivo regional.

