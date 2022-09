30 restaurantes de Las Palmas de Gran Canaria para una vuelta al cole llena de sabor

Son varios los meses, casi diría que últimos años, donde la propuesta gastronómica de Las Palmas de Gran Canaria ha ido subiendo de nota hasta alcanzar por méritos propios la categoría inexcusable de capital gastronómica de Canarias gracias a la cantidad, variedad y personalidad de los establecimientos que dan lustre a la gastronomía de la ciudad. Coincidiendo con la vuelta al cole hemos hablado con algunos de los mejores restaurantes gastronómicos de la ciudad por si tienen deberes gastronómicos pendientes en el próximo mes. Entre paréntesis encontrarán su perfil de Instagram para que puedan conocer sus horarios y días de aperturas, formas de reserva y demás.

Poemas by Hermanos Padrón, (@poemasbyhermanospadron), ubicado en el Hotel Santa Catalina A Royal Hideaway vuelven a partir del 8 de septiembre con más fuerza que nunca. Juan Carlos Padrón desde Tenerife nos cuenta que “seguiremos incorporando platos de El Rincón a la oferta de Poemas, pero también tenemos en cuenta que son muchos los clientes que nos piden que no quitemos algunos platos”, entre esos me encuentro yo con sus raviolis relleno en caldo de lentejas, uno de los mejores platos de esa casa en su larga historia. Icíar Pérez, la jefa de cocina de esta casa reafirma que “abren temporada con mucha ilusión y ganas de que la gente quiera seguir viniendo a disfrutar”. Recordamos que este restaurante consiguió la tan ansiada Estrella Michelin 2022 en la gala celebrada en Valencia, siendo el tercero en tenerlo en Gran Canaria pero el primero en la capital y únicos que tienen una estrella en las dos islas capitalinas como son Tenerife y esta.

Hestia (@hestia_gc), con su chef y propietario Juan Santiago al frente es optimista con el otoño, “se empieza a activar la llegada de congresistas y eso siempre trae clientes a Hestia, algunos que repiten y otros nuevos”, pero continúa enfocado en su línea diaria donde “volveremos a cambiar el menú pero siendo conscientes de que tenemos que continuar la senda de este último trimestre donde los clientes han salido muy contentos de nuestra casa”. En cuanto a ingredientes otoñales en esta casa no faltarán las setas, pescados de lonja y algunos fuera de carta que irán llegando según disponibilidad.

Bevir (@bevir_restaurante), restaurante que ha cobrado una nueva vida tras la unión surgida entre los equipos que lideraban Rogelio Tenorio en Bevir y José Luis Espino en Halma. La propuesta de Huerta y Mar sigue navegando con más fuerza que nunca en un nuevo menú donde los pescados locales y la huerta de la isla cobran todo su protagonismo en esa cocina llena de técnicas y sabores que imprime José Luis.

Sarang (@saranglaspalmas), su chef y copropietario Henning Malinowsky nos cuenta que está siendo un año duro en cuanto al trabajo pero ve en el otoño indicios de recuperación. Su cocina va a seguir en la misma línea fusionando los estilos de cocina coreana y centroeuropea con el producto local, lo que le ha llevado a ser un imprescindible en la ciudad.

Nakar (@nakar_rest), en un año donde las buenas noticias han llegado a esta casa por medio de recomendación de la Guía Michelin a finales del pasado mes de junio o de la inclusión de su chef y propietario, Xabi Blanco, como uno de los 100 jóvenes a seguir por parte del Basque Culinary Center, sus fogones donde se fusiona la cocina vasco navarra con el producto local, sigue siendo un punto fijo para disfrutar de una buena cocina en la ciudad. “Vamos a seguir potenciando la terraza como lugar idean para una comida informal a base de pintxos y platitos para compartir, pero en el interior mantendremos la misma línea actual incorporando estas, hongos, algo de caza y producto de temporada” nos contaba el propio Xabi Blanco.

De Contrabando (de_contrabando) con su chef y propietario al frente, Pedro López, sigue en la línea marcada que les llevó a ser incluidos como recomendados en la Guía Michelin 2022. “Esperamos poder seguir trabajando que ya es mucho en unos tiempos como los que vivimos y que los clientes sigan saliendo contentos”. En cuanto a ingredientes o platos nuevos “va a tomar protagonismo el calamar sahariano del que haremos una versión transformándolo en falsos noodles e incluyendo uno de esos guisos de las abuelas que tanto nos marcaron de chiquititos”.

Qué Leche! (que_leche), restaurante que defiende con orgullo un año más el tan ansiado BIB Gourmand de la Guía Michelin así como el Sol Repsol que brilla en su puerta. Jennise y Mario se han propuesto cambiar algunos platos de la carta pero manteniendo algunos intocables por su clientela, como nos contó Alvaro (Jefe de sala), “ellos van a pasar más tiempo en cocina de lo habitual en los próximos meses a la hora de seguir avanzando todos juntos como equipo, en cuanto lleguen de vacaciones los clientes podrán ser testigos de estas nuevas propuestas que tendremos en casa”. Y ya deseándolo estamos.

Majuga (@chef.braum), Braulio Rodríguez es una de mis debilidades como cocinero en la isla, “Majuga sigue pensando en el mercado viendo lo que la tierra y el mar de la isla nos ofrece en cada momento y nuestra carta es el mercado de abasto o los productores que se dejan la piel para que nosotros, los cocineros, tengamos el mejor producto”. La cocina de Majuga está incorporando mojos hervidos o escabeches pero sin dejar de mirar a la sardina o una buena carne de la isla como es la de cordero, “a nosotros en Majuga la carta nos parece un pretexto pero somos más de conocer al comensal a la hora de ofrecerle algo personalizado en cuanto a sus gustos y lo que nuestro mercado ofrece como despensa en esos momentos”. Cosas como estas hacen que para mí, Majuga tenga un sabor especial, en los años que nos conocemos y son unos cuantos, siempre que he ido me ha sorprendido y he salido encantado.

Dara Gourmet, (@dara_feeling_food), pequeño rincón ubicado en el Gourmet Experience de El Corte Inglés donde Dara Bello sigue en su línea de cocina saludable pero llena de sabor y potencia. Son conocidos por su clientela los codiciados menú de mediodía que en este curso se amplía en una oferta lista para llevar y como platos sigue fusionando e integrando el estilo de cocina y sabores asiáticos con productos de la isla. Mucha atención a sus postres y tartas, aptas en su gran mayoría para celíacos e intolerantes al gluten.

El Equilibrista33 (@elequilibrista33), donde Carmelo Florido y su equipo en cocina junto al gran Nicola D’Ambrosio en sala siguen desplegando las esencias del buen hacer en la cocina canaria bajo el particular prisma de Carmelo, quien partiendo de recetas y sabores de toda la vida le imprime su punto de vista personal. Un imprescindible de Canarias que se toma un descanso desde este 12 de septiembre al 7 de octubre, que volverán con las fuerzas renovadas que dan unas más que merecidas vacaciones

Triciclo y Manuela Jimena, (@triciclobar y @manuela_jimena_bar ), siguen la clara y firme línea marcada por su alma mater, Kike Espino, el cual lleva grabado en su cultura gastronómica a Barcelona por un lado y Madrid por el otro, representadas ambas en estas dos casas. Si en Triciclo la cocina de mar y montaña es la gran protagonista como así sucede en los mejores fogones catalanes, en Manuela Jimena reina el bar castizo madrileño con una de las mejores tortillas de la isla, de las mejores ofertas en vermouth de la ciudad y mucho más. Sin duda, dos puntos de calidad en la zona de Vegueta, que está empezando a levantar el vuelo con algunas propuestas interesantes.

Llévame al huerto (@llevamealhuerto). Un pequeño local ubicado en pleno Ruiz de Alda donde la personalidad y el carisma de su chef y propietaria, Cristyna Arteaga, lleva de la mano al comensal a través de un viaje donde su Venezuela natal está presente en las elaboraciones pero va mucho más allá. Su pasión por cocinar sano y saludable sin renunciar al gran placer de la gastronomía tiene en esta casa una razón de ser y no un claim vacío como marcan algunos otros locales de esta índole en la ciudad. De esos lugares donde desayunar es un placer y almorzar un viaje por el mundo, se los recomiendo cuando quieran cuidarse y disfrutar a la vez.

Pícaro y Bocata LAB (@restaurantepicaro y @bocatalab) son las dos propuestas con las que Willy Ramírez trabaja en la ciudad. Mientras que la primera de ella obtuvo y mantiene el BIB Gourmand en la Guía Michelin 2020 con una cocina pícara como su nombre indica, bocata Lab nace con la idea de llevar el concepto de bocadillo un paso por delante de lo que estamos acostumbrados en pleno corazón de Vegueta.

Cuerno Cabra (@cuernocabra_gc) es la apuesta “gamberra” y de Canariedad Máxima que Safe Cruz y Aída González (Gofio, Madrid, 1 Estrella Michelin) defienden desde el 2019 en el Gourmet Experience de El Corte Inglés de la ciudad. Con la mejor barra gastronómica de las islas, el talento y el conocimiento adquirido en Madrid junto a la figura de Alberto como punta de lanza en la isla, navega este 2022 con más fuerza que nunca.

Muxgo (@muxgorestaurant) es el perfecto ejemplo de que cuando una puerta se cierra, la vida te ofrece ventanas llenas de luz. Eso lo vivió en primera persona Borja Marrero cuando tuvo que dejar el sueño de hacer una alta gastronomía en su pueblo, Tejeda, pero ha sido llegar a Las Palmas de Gran Canaria en lo alto del Hotel Sostenible Catalina Plaza y poder cumplir su sueño de entrar en la Guía Michelin, en este caso como recomendado en la ampliación que realizó este julio pasado. “Para el otoño estoy deseando que llegue una de las temporadas junto a la primavera que más me gustan para mi cocina y como novedad vamos a lanzar un menú especial dedicado a un ingrediente, el menú tunera que tendrá este ingrediente como casi único junto a la leche de oveja, una propuesta que va a hablar por sí solo y representar a Tejeda de una manera clara”. Valiente este menú que convivirá con el resto y también con la carta, yo no tardaré en ir a probarlo para poder contarles lo que me parece.

Restaurante Embarcadero (@restauranteembarcadero), o la ventana del Muelle Deportivo a una alta cocina donde el mar se despieza como en ningún lugar de toda Gran Canaria para darle forma a fuego con la pericia de Rafa Bueno y Matteo Pierazoli. Su inigualable enclave y el crecimiento exponencial que estos fogones han tenido en los últimos años lo llevan a ser unos líderes en cuanto a mar se refiere la propuesta de la capital grancanaria.

Anteo (@anteobargastronomico) ha sido una de las grandes sorpresas que llevo encontradas en este 2022 y no viene por ser novedad sino por el trabajo ya consolidado de su chef y propietario, Alejandro Mederos lleva realizando desde hace 3 años. Hay veces que nos matamos por ir pronto al lugar que acaba de abrir y vamos dejando de lado propuestas que merecen muy mucho la pena y este es uno de esos casos. Sus huevos rotos marinos son únicos y para esta temporada el salpicón de hueva que se está marcando tiene todos los números para seguir esa senda. Ya estoy deseando ir a probarlos.

Tabaiba (@tabaibarestaurante) es la personal apuesta de Abraham Ortega que ha convertido su sueño en el deleite de los comensales. Inseparable a su lado tenemos al que considero mejor cocinero dulce de Gran Canaria y solo con Jonatan Padrón por encima de él en las islas, Aser Martín, entre ambos y con una gran sala se han posicionado en tiempo récord como recomendados en la Guía Michelin, un Sol Repsol y quien sabe lo que deparará este próximo noviembre. Comer Canarias a bocados recordando los sabores de la isla para terminar con unos postres de ensueño, lujos que uno saborea en Tabaiba, vayan pronto y reserven con tiempo.

El Bento Japonés (@elbentojapones) sigue siendo para mí a día de hoy el mejor restaurante japonés de toda Gran Canaria. Y eso lo digo con el Kabuki abierto y el Fuji en su nuevo enclave al que aún hay que darle tiempo de rodaje. Lo que Teresa y Rohit elaboran para el comensal va mucho más allá del menú omakase sin alma, ellos trabajan poniéndole todo el corazón y esta temporada “amenazan” una reentré con más fuerzas renovadas que nunca gracias a unas necesarias y merecidas vacaciones. Platos como las gyozas de langostinos salvajes, setas japonesas en bisque de miso rojo o el Chawanmushi (flan japonés salado caliente de huevo en caldo dashi y huevas fritas) ya dan ganas de comerlos solo de leerlos.

Algarrobo (@algarrobotaberna) es la taberna castiza y de cocina de caldero que lidera el inconfundible Estéfano, socio en este viaje de Jesús y Najwa (Allende). Los guisos, vinos, tortillas, platos para compartir y sobre todo, la magia de alguien que se desvive por hacer feliz al comensal como es Estefano consiguen de cada visita a El Algarrobo un momento único. No es de extrañar que se encuentren a personas muy conocidas del mundo futbolístico, periodístico y humorístico de nuestra tierra por allí, avisados están.

Maraca y La Solana (@maracalaspalmas y @lasolanalaspalmas) son dos restaurantes completamente diferentes pero a la vez con el mismo alma, el de la familia que conforman Ale, Marina, Pepe y Marisol. Si La Solana fue el local que los unió a los cuatro, Maraca es el vuelo en solitario de la pareja más joven, que aún siguen cocinando también en La Solana. Dos cocinas diferentes, la de Maraca es más viajera y transgresora mientras que en La Solana están ancladas las raíces del recetario canario, pero ambas tienen un nexo en común, se come y se bebe muy bien siempre.

Vinófilos Triana y El Zarcillo (@vinofilostriana y @el_zarcillo) forman parte por méritos propios del corazón de los grancanarios gracias al esfuerzo de su auténtico líder, Mario Reyes. El Zarcillo es la casa madre, donde en Tafira Baja, justo en los límites de la ciudad, uno se encuentra con un sitio donde comer y beber es un placer. Lo de Vinófilos Triana es otra cosa, es un lujo ya no solo para Gran Canaria sino para toda Canarias disponer de un espacio donde más de 3800 referencias vinícolas están esperando por su cliente tipo, con una barra para degustar quesos y conservas de alta calidad, sin descuidar una cocina sencilla, sin complicaciones pero muy bien ejecutada. La ensaladilla rusa y la tortilla en este entorno saben el doble, ya se los advierto.

Pikza (@comandopikza) o decir “las mejores pizzas de Gran Canaria” es todo uno. Así de simple y así de claro, Danny y Nayra están haciendo felices a los amantes de una buena pizza con elaboraciones llenas de sentido, una masa insuperable y unas ejecuciones perfectas. Este otoño abrirán su verdadero y amplio local que, o mucho me equivoco o será de manera instantánea el mejor restaurante italiano de toda Gran Canaria, al tiempo.

Allende y Basal (@allenderest), decir Allende en la capital grancanaria es sinónimo de trabajo, esfuerzo, sacrificio para llegar a un crecimiento consolidado siempre manteniendo la calidad por bandera. Najwa y Jesús nos han anticipado que la gran sorpresa de los próximos meses en el grupo es la apertura de un nuevo restaurante con un concepto que no tiene nada que ver con lo que ya conocemos de ellos en Allende o el Basal Grill & Beach de Las Canteras. No ha habido manera de sacarles más al respecto pero sí me quedo con una pequeña reflexión de Najwa y que viene al dedillo como cierre del reportaje, “en Las Palmas están surgiendo dos movimientos diferenciados como son unos locales gastronómicos con precios y productos acordes a las circunstancias actuales, mientras que por otro lado se mantienen o incluso nacen propuestas donde el precio prima sobre el resto pensando que el comensal no está dispuesto a pagar más.”

Comparto al 100% esa sensación que expresa Najwa mientras veo con pena como algunos locales donde la cocina y el producto de verdad brilla por su ausencia llenan porque son bonitos o se ponen de moda, mientras que establecimientos como los de este listado del que hoy les he hablado y otros que se han quedado fuera, se las ven y se las desean para poder cumplir el sueño de ofrecer una gastronomía de calidad apostando por el producto canario. En estos momentos donde vamos a mirar con lupa donde y cuanto gastar les pido que se lo piensen y elijan siempre la calidad, porque la misma tiene un precio pero la recompensa al salir satisfechos y felices, esa sí que no tiene precio.

Si les apetece pueden seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook bajo los nicks de @javiers_gastro y @porfogones