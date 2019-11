La mejor carne de buey del mundo, un “Capricho” a degustar en El Caserón del Cortijo

La carne de buey es uno de los productos más exclusivos de la gastronomía de nuestro país. Y en León, quien es un maestro en cortes de esta delicia de carne no es otro que José Gordón, todo un clásico del buey en el Restaurante Bodega El Capricho. Gordón y sus magníficos cortes de carne vuelven estos días a Gran Canaria, en esta ocasión en un entorno único como el restaurante El Caserón del campo de golf de El Cortijo, en Telde. Una oportunidad singular para degustar la mejor carne de buey de España.

José Gordón

La cita es el próximo miércoles, 4 de diciembre. En un único servicio, de mediodía, los asistentes al almuerzo podrán descubrir la carne de buey en una muy variada y trabajada selección de cortes. Una selección que el periódico The New York Times no dudó en calificar como “una de las mejores carnes del mundo” gracias a los bueyes que trabaja este reputado cocinero.

El Caserón del Cortijo (Telde, Gran Canaria) será el escenario elegido para la ocasión. En este paraje idílico José Gordón y el chef Inti Ramsés presentarán un menú de ocho platos. A la hora de preparar esta jornada, José Gordón ha visitado esta casa en varias ocasiones a lo largo de este año, para poder trabajar un menú único y especial con el afamado chef local, uno de los maestros a la brasa que hay en Canarias. El Caserón trabaja los 365 días del año con las mejores carnes del mundo, incluida la vaca palmera, a la que el amor por las brasas y el manejo del producto en estos fuegos, han realzado en sabores únicos.

Inti Ramsés

José Gordón en su restaurante El Capricho

El menú, que se antoja especialmente potente en esta visita de Gordón, comenzará con uno de los entrantes míticos e inamovibles del Restaurante El Capricho: quenelle de morcilla de buey. A continuación, se degustará un tiradito de lomo bajo con tartar de atún rojo de almadraba, cuyo corte se obtiene del lomo bajo de buey o vaca, madurado durante 180 días tras una escrupulosa limpieza, lo que permite conseguir unas texturas, sabores y aromas excepcionales. En la distancia, ya que este plato aún no lo he probado, podría sentir como el mar andaluz y las montañas leonesas se funden en un abrazo único.

Tartar de buey

Tras esta explosión de sabores, seguirá la famosa cecina de buey Premium Selección envejecida en bodega natural, lengua tibia de vacuno curada y aliñada y steak tartar de cadera de buey cortado a cuchillo y aliñado por una fórmula especial con encurtidos, ajo y cúrcuma. Este plato en forma de lengua es uno de esos bocados que hacen al comensal volver una y otra vez a probarlo, mientras el que tiene reparos con la casquería, entra de lleno en la misma.

Lengua

Complementa los pases de este menú, la ensalada de Marujas o Pamplina con vinagre de ajo y Módena, hierba salvaje la pamplina que crece en riachuelos de aguas cristalinas de las montañas leonesas. Es en este momento donde los puntos fuertes del buey empezarán a llegar a la mesa del comensal, primero con un solomillo de buey, madurado de 15 a 30 días, y cocinado con una mantequilla a la albahaca, que conferirá frescor y untuosidad en cada bocado.

La estrella de la jornada viene marcada, tanto a vista, como en boca, con el chuletón de buey madurado 140 días, piezas completamente únicas y que merecen un respeto en cada momento de la preparación previa y del cocinado. Si alguna vez tienen la suerte de ver al maestro cocinero Gordón en acción con los mismos, uno puede apreciar como casi les rinde homenaje a la hora de pasarles el cuchillo que separa cada uno de los mismos de la pieza madre. A la hora de servir esta pieza al comensal es fundamental la presencia del maestro Gordón en la sala, que se convertirá por momentos en la extensión de la cocina. Así podremos aprender del manejo del cuchillo ante unas piezas de semejante calibre, justo antes de sentir como, ante un producto sublime, menos es más en la cocina, aquí, Fuego, Carbón, Carne y Sal, sin nada más que añadir.

José Gordón y el equipo El Caserón del Cortijo

Parrilla en El Caserón del Cortijo

A la hora del postre, si piensan que la carne se ha terminado, nada más equivocado por parte del comensal, ya que la misma se torna en fiesta dulce tomando la forma de una torta de buey con Agar de café, helado de galleta y espuma de chocolate blanco. Al igual que el comienzo, uno de esos bocados míticos e inamovibles de El Capricho, pero con la magia del verde que rodea estas instalaciones del Caserón del Cortijo, por un día, capital nacional de la carne roja, sin más dilaciones.

Postre de café

Una vez llegado hasta aquí, le recomendamos que si le gusta el sabor y la textura de la carne de buey más pura, este próximo 4 de diciembre puede ser el día en que las navidades se adelanten para usted unas cuantas semanas. Sin duda, un regalo exquisito para su paladar y para el recuerdo sería el vivir una jornada que se anticipa única e inolvidable en la isla de Gran Canaria de la mano de dos grandes maestros como son José Gordón e Inti Ramsés, en un paisaje idílico, El Caserón del Cortijo. Todo ello a un golpe de click visitando la web www.laexperienciacapricho.com o llamando al 620.818.019.

Cartel del acto en El Caserón del Cortijo

