La mejor hamburguesa de Canarias, “fichaje” de lujo para los partidos de la UD y el Granca

El sábado 1 de julio del 2023 quedará grabado a fuego en el corazón de Tanís Barcala y Loredana Bouzas, pareja que en un tiempo récord de apenas 8 meses han cumplido “más sueños de los que jamás habríamos imaginado”, como me reconocían a la vez mientras su pequeño hijo Matteo correteaba por el local a pocos minutos de la inauguración del nuevo All or Nothing de 7 Palmas.

La hamburguesería All or Nothing nació en la calle Primero de Mayo en noviembre de 2022 y con apenas 4 de vida no solamente ganó merecidamente el galardón a la Mejor Hamburguesa de Canarias sino que quedó finalista entre las 15 mejores de España, representando al archipiélago en la gran final celebrada en A Coruña.

Tanís me narraba con el brillo en los ojos que todos tenemos pensando en los Reyes Magos todo lo que ha sucedido hasta hoy. “La vida nos cambió el día que abrimos las puertas de nuestra casa, pero lo sucedido ha ido a un ritmo tan vertiginoso que aún no me creo que ya dispongamos de nuestro obrador propio para poder trabajar las carnes como queremos y que en los dos puntos se coma exactamente igual. Porque esa es una de nuestras mayores obsesiones en estos momentos, mantener los mismos estándares de calidad ya no solo en un local, sino en dos.” Ante esa declaración de intenciones Lore me contaba en un aparte que “Tanís no para de pensar y de crear, cuando algunos ya nos daríamos por satisfechos con lo conseguido, él siempre cree que puede ir un paso más allá. Su obsesión por trabajar la hamburguesa perfecta como concepto es algo que está dentro de él, eso hace que en tan poco tiempo hayamos sufrido algunos plagios, pero más que molestarnos, (que sí lo hace), nos sirve como aliciente para no dormirnos y trabajar cada día un poquito más fuerte”. Pude ver algunos vídeos en el móvil de Tanís sobre el obrador y pronto me daré un salto porque creo que en Gran Canaria no hay muchos sitios igual que ese.

Sobre la propuesta del All or Nothing ya prácticamente lo hemos dicho todo cuando hablamos de la mejor hamburguesa de Canarias, su ya mítica e imprescindible Ess A Burger, que además sirvió como carta de presentación en su nuevo local de cara a que

fuera bendecido con la mayor de las fortunas. Pero aquí hay mucho más donde jugar y probar, en lingotes de 180gramos o en smash burgers de 80 gramos (que aquí son mis favoritas porque el punto de perfección que aportan con sus cocciones son inimitables). Con una opción para veganos y esperando que Tanís logre dar con “la receta que quiero para tener la mejor burger de pollo posible, me niego a comprar un pollo y ponerlo de cualquier manera, debo sentir que la misma tiene una razón de ser y te prometo que es uno de mis grandes objetivos a corto plazo”, no tengo ninguna duda que con el horario que se han marcado van a arrasar en la zona, pero es que además los días de partido tanto de la Unión Deportiva Las Palmas como del Gran Canaria Dreamland, este será uno de los puntos calientes de reunión para coger fuerzas antes del partido o para celebrar los triunfos o llorar las penas, que de todo habrá, después.

Para reservar o conocer sus horarios no duden en visitar su Instagram, @allornothingburger pero mejor háganlo sin hambre, el que advierte no es traidor. Y si ya de paso les apetece seguirnos a nosotros en Instagram o Twitter, pueden encontrarme bajo el nick de @javiers_gastro