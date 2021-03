La ULPGC necesita hacer fijo a un 10% de su plantilla investigadora para cumplir con la ley

La alta temporalidad de la plantilla investigadora docente es uno de los principales problemas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria reflejados en el informe ¿A qué puede llamarse universidad? elaborado por el Observatorio del Sistema Universitario de Catalunya (OSU) en el que se especifican qué requisitos incumplen las universidades para ser consideradas como tal según el nuevo decreto que prepara el Ministerio de Universidades. El 50,6% de la plantilla docente investigadora es temporal, cuando la norma fija actualmente un máximo del 40%. Pese a que la mayoría de universidades públicas y privadas incumplen, el Gobierno dará un margen de cinco años para ponerse al día. En ese período la ULPGC deberá reducir en un 10% esta temporalidad, es decir, hacer fija a esta plantilla.

Actualmente, no se exigen requisitos en cuanto a actividad investigadora en las universidades. No obstante, sí que será una exigencia del próximo decreto. La ULPGC además de su alta temporalidad de la plantilla, no se encuentra en la media que se exigirá en cuanto a publicaciones científicas en relación al personal. Se piden acumular al menos seis publicaciones científicas en tres años por cada tres profesores equivalentes a tiempo completo y esta universidad presenta una media de 4,8. Así mismo, al menos el 60% del conjunto del personal docente investigador debe contar con una o más evaluaciones positivas de su actividad investigadora (sexenios) y en este aspecto sí se encuentra cerca al contar con un 59,7%.

Otros requisitos que impondrá el nuevo decreto serán: dedicar al menos un 5% de presupuesto a programas propios de investigación, presentar anualmente al menos 5 propuestas de proyectos de investigación a convocatorias nacionales e internacionales, al menos una de las cuales de carácter internacional y obtener la concesión de al menos 5 proyectos al cabo de 5 años. Cumplen el requisito de obtener al menos 5 proyectos en 5 años todas las universidades públicas.







¿Qué hará la ULPGC?

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria acaba de estrenar nuevo rector. Lluís Serra tomó posesión hace apenas una semana y desde entonces se está produciendo el traspaso de su equipo, aún quedan personas por tomar posesión (aunque se prevé que terminen de hacerlo este lunes) y el próximo lunes se llevará al Consejo Social la propuesta de nombrar a Roberto Moreno como gerente.

El actual rector ha explicado a este medio que aún se encuentra en fase de analizar con detalle este estudio de la OSU. No obstante, sí apunta a que hay una labor importante que realizar en cuanto al ámbito de la investigación ya que, además, cuanto mejor es la actividad investigadora, la actividad docente también es mejor. También añade que la idea es potenciar precisamente la investigación y ampliar la oferta de grados de acuerdo a las necesidades.

Este jueves por la tarde, además, la ULPGC envió un comunicado trasladando su preocupación por dicho estudio, según el cual solo 12 de las 88 universidades españolas cumplen. El nuevo equipo afirma que aún no ha tenido tiempo de hacer un análisis de la situación de la ULPGC, sus debilidades, fortalezas y carencias, pero "es una de las tareas que se habían incluido en el programa electoral para reforzar la posición de la ULPGC en el Archipiélago y en el campo nacional e internacional". "Es evidente la necesidad de un cambio de rumbo para que la universidad no languidezca y ocupe la posición que merece y por la que luchó la sociedad grancanaria. Es un trabajo que implica a toda la comunidad universitaria y en el que se ha comprometido el actual equipo de gobierno", añade el escrito.







La Universidad de La Laguna, por su parte, sí que cumple con los requisitos establecidos, tanto con la oferta docente mínima exigida, con la actividad investigadora, (8,6 publicaciones en tres años por cada tres profesores equivalentes a tiempo completo) y con plantilla docente dedicada a la investigación (no llega al 30% de la temporalidad de la plantilla investigadora) y cumple con un 73,3% en el apartado de los sexenios. En la actualidad, también los cumple según la legislación vigente.

El conjunto del sistema universitario español supera el máximo de contratos temporales permitidos por la ley (está en un 46% de media).

En cuanto a las universidades privadas de Canarias, ninguna cumple con los requisitos. La temporalidad en la del Atlántico Medio es 98,4% y en la Fernando Pessoa es del 71,4%. El número de publicaciones científicas es nula en ambas (según el OSU) y en la Europea de Canarias es de 4,2. En el apartado referente al mínimo de publicaciones las tres se quedarían fuera del aprobado.