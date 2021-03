La falta de investigación docente deja a la ULPGC fuera de los requisitos que exigirá el Gobierno para ser universidad

La falta de investigadores deja a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) fuera de los requisitos que exigirá el Ministerio de Universidades para que un centro sea considerado como tal. Según un estudio del Observatorio del Sistema Universitario de Catalunya (OSU) solo 12 de 81 universidades españolas cumplen con las nuevas exigencias. La Universidad de La Laguna (ULL) sí que se encuentra entre las universidades con un número suficiente de investigadores y actividad en este sentido.

Los nuevos requisitos, según el borrador que se tramita desde el Gobierno, endurecerán las exigencias para que una universidad sea como tal y nace de la proliferación de universidades privadas y online que se ha dado en los últimos años. Por ello, exigirá una oferta docente que incluya diez títulos oficiales de grado, seis de máster y tres programas oficiales de doctorado de tres de las cinco grandes ramas del conocimiento; también contar con al menos un 50% de su alumnado en grados y dobles grados. Así mismo, plantea dedicar al menos el 5% de su presupuesto a la I+D+i y una relación de un PDI por cada entre 50 y 100 estudiantes, no superar el 50% de PDI temporal.







La ULPGC, que acaba de estrenar nuevo rector, cuenta ahora mismo con una oferta docente que sí que entraría dentro de los requisitos exigidos en un futuro y también en los actuales, al cumplir con 5 de los seis que se establecerán. No obstante, es la falta de actividad investigadora (solo cumple con uno de cinco requisitos que se solicitarán) y de plantilla docente dedicada a la investigación (cuenta con dos de los tres requisitos mínimos) la que le deja fuera. Actualmente, también se encuentra alejada de los mínimos que exige la ley al no contar con tres de los requisitos en el apartado de plantillas docentes dedicadas a este fin.

Por su parte, La Universidad de La Laguna (ULL) sí que cumple tanto con la oferta docente mínima exigida (seis requisitos), con actividad investigadora (tres de cinco) y con plantilla docente dedicada a la investigación (tres de tres). En la actualidad, también los cumple según la legislación vigente.







Ausencia investigadora en las privadas

El OSU recoge que las universidades públicas fallan principalmente en los requisitos relativos a las plantillas de PDI (33 de 48 públicas fallan aquí), pero las privadas tienen problemas con la investigación.

En Canarias, las universidades que aparecen en este listado son la Fernando Pessoa, que no cumple con ninguno de los requisitos que se solicitarán, ni con la oferta docente (cumple con cuatro de seis requisitos) ni con la actividad investigadora (ninguno) o plantilla dedicada a este fin (1), aunque actualmente sí que cuenta con los títulos docentes mínimos exigidos. En la misma situación se encuentra la Europea de Canarias, que cumple actualmente con la oferta docente exigida por la ley vigente, pero no con la plantilla dedicada a investigación, y no cumplirá con ninguno de los dos apartados si se aplican los nuevos criterios. La de Atlántico Medio cumple actualmente con la oferta, pero no destina plantilla a la investigación y obtiene un cero en todos los requisitos establecidos para el futuro.

Un plazo de cinco años

Canarias había respaldado el primero de los borradores que había llegado sobre este asunto, aunque todavía se está tramitando. El director General de Universidades del Gobierno canario, Manuel Ramírez había explicado a este medio que el decreto 420/2015, aprobado por el exministro José Ignacio Wert (PP) “propició una burbuja de universidades privadas a un ritmo frenético" y muchas veces "sin modelo de calidad detrás”. Por ello, considera que el nuevo decreto va a endurecer los criterios y va a permitir poner orden. No obstante, recordaba que las universidades van a disponer de un plazo de cinco años para poder adaptarse a la nueva norma.