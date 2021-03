Educación denuncia ante la Fiscalía a la Tech Universidad Tecnológica por publicitarse como tal sin estar reconocida

La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela de Armas, ha anunciado este miércoles en el Parlamento regional que ha denunciado ante la Fiscalía a la Tech Universidad Tecnológica. Lo ha hecho ya que se publicita como tal sin contar con el reconocimiento que Educación debe traer al Parlamento.

La consejera insistió a preguntas del diputado del grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI) Juan Manuel García Ramos que ahora mismo la Tech Universidad Tecnológica no tienen autorización, no ha sido reconocida en este Parlamento aún y por tanto "no es universidad" y se publicita como tal.

En la Cámara regional se ha puesto de manifiesto que así lo ha advertido la rectora de la ULL, Rosa María Aguilar, quien a su vez ha sido denunciada por hacer estas advertencias, lamentó la consejera de Educación. "Espero que se pueda defender en los juzgados", apuntó la consejera.

Manuela de Armas afirmó que después de recibir varias quejas de personas afectadas por esta empresa y profesores que se sienten engañados como alumnos, los servicios jurídicos de la Consejería han considerado la conveniencia de llevarlo a Fiscalía, ya que es la Consejería la que tiene que capacidad para otorgar la titulación oportuna y "creíamos que éramos quienes teníamos que dar este paso", apuntó.

"Esto va a ayudar a clarificar muchas cosas", insistió la consejera, que aclaró que el procedimiento sigue y "próximamente se traerá al Parlamento con la propuesta que tiene el Gobierno con esta universidad".

Requisitos más exigentes

"Estamos preocupados por el auge de estas universidades privadas" y "esperanzados con los nuevos requisitos" que impondrá el Ministerio de Universidades. Ya el director General de Universidades del Gobierno canario, Manuel Ramírez, había explicado a este medio que respalda el decreto que endurecerá los criterios a los centros universitarios. La nueva norma les obligará a dedicar más recursos a la docencia universitaria más básica (los estudios de grado) frente a los posgrados o la formación continua, a realizar una oferta académica variada y a dedicar una parte de su presupuesto a la investigación.

Fue el diputado del grupo Nacionalista Juan Manuel García Ramos quien llevó este asunto al Parlamento este miércoles y recodó que desde hace unos años hay un auge de universidades privadas en Canarias, algo que no considera ni bueno ni malo, pero se refirió al caso de la Tech Universidad Tecnológica, que se publicita como que imparte grados y postgrados y que los rectores de las dos universidades canarias hicieron público un comunicado en febrero del pasado año en el que señalaban que esa universidad privada hacía publicidad al menos equívoca.