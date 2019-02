Adela L. Bruno: “La escucha de redes sociales es hoy una herramienta imprescindible para los consultores”

“El principal valor de una empresa es su equipo humano. Mi trabajo es desarrollar e implementar estrategias en esos Recursos Humanos. Apoyar y coordinar los procesos de selección de personal y abordar el conflicto laboral desde la mediación, como vía pacífica para solventar los asuntos, apostando por la comunicación y siendo las partes protagonistas de la propia solución ”. Así define su perfil consultor Adela L. Bruno, nacida en Las Palmas de Gran Canaria y formada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

Realizó un año de estancia en EEUU y regresó para seguir ahondando en lo que realmente le interesaba: comunicar, transmitir y conocer a fondo las emociones y la conducta del ser humano. Su web es https://adelalbruno.com.

“La escucha de redes sociales es hoy una herramienta imprescindible para los consultores. Yo la utilizo para tener un conocimiento constante y actualizado sobre los temas que me interesan: Recursos humanos, Mediación, Terapia Gestalt, y Grafología, aspectos en los que me he formado y de los que necesito estar informada”.

“Por ello utilizo la herramienta de MMI Analytics de escucha social, porque MMI es una empresa canaria pero que tiene una tecnología con la que monitoriza 200 millones de fuentes en más de 30 idiomas. Cuando la empecé a utilizar las herramientas de MMI me di cuenta que también podían ser valiosas para mis clientes, y descubrí que MMI tenía además un programa de partners”, destacada Bruno.

MMI Analytics ha creado una Aliados estratégicos MMI y, aunque la mayor parte son periodistas que ofrecen consultoría de comunicación y gabinete de prensa (que necesitan medir el impacto de sus acciones para sus clientes), también hay consultores de otros ámbitos, para los que MMI diseña boletines técnicos y documentales con el big data de lo que fluye a través de los digitales y redes.

MMI ofrece a sus agentes un paquete de formación sobre cómo las redes sociales están transformando las distintas industrias en Canarias y de uso de sus herramientas de seguimiento de medios de comunicación tradicionales (televisión, radio, prensa) y de redes sociales. MMI, presente en España, Colombia, Panamá y El Salvador, ha sido declarado “caso de éxito” de internacionalización por el ICEX.

