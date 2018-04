Los médicos de Atención Primaria alertan de la saturación de las consultas y piden más personal y tiempo de atención

El Colegio de Médicos de Las Palmas ha exigido este miércoles medidas urgentes para solucionar la sobrecarga que sufren en la Atención Primaria en Canarias y la saturación de las consultas en los centros de salud.



Actualmente, los médicos atienden más de 60 pacientes al día, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda no superar los 30 pacientes diarios, ha indicado el presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, Pedro Cabrera, durante una rueda de prensa.



La Atención Primaria necesita un aumento de recursos económicos, pues actualmente solo representa el 14% del total del presupuesto de Sanidad, cuando debería suponer el 20%, ha asegurado la representante de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria Semergen en Canarias Antonia Rodríguez.



Canarias cuenta con unos 2.000 médicos especialistas de Medicina Familiar y Comunitaria y sería necesario contratar más hasta alcanzar un mínimo de 3,5 médicos por cada mil habitantes.



La media nacional es de 116,01 médicos de esta especialidad por cada 100.000 habitantes, pero en Canarias se sitúa en 77,21 facultativos por 100.000 habitantes.



También es necesario que el tiempo medio que se fija para el médico de Atención Primaria sea de diez minutos por paciente, y no los seis minutos actuales, ya que ese tiempo no es real y la mayoría de los enfermos requieren más para una correcta atención, ha asegurado el presidente de la Sociedad Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria, José Miguel Iglesias.



Igualmente, deben ajustarse los cupos de pacientes asignados a cada médico y no superar la cifra de 1.300 por facultativo.



Estos cupos son muy variables dependiendo del núcleo poblacional, de manera que en algunos lugares, algunos médicos atienden a 1.500 pacientes o incluso a 2.000, y en otros, a una población reducida, ha señalado Rodríguez.



Un mejor reparto de cupos de pacientes permitirá también que las listas de espera en Atención Primaria fuesen inferiores a 48 horas, ha añadido.



Los médicos piden también que se aumente la capacidad de resolución de la Atención Primaria, según indicación razonada y criterios de eficiencia clínica, para la petición de pruebas diagnósticas complejas.



Iglesias ha asegurado que los médicos no reciben presiones por parte de la administración para que reduzcan el número de pruebas diagnósticas, pero sí tienen que justificarlas, algo que no sucede en otros niveles asistenciales.



En cuanto al colapso que los servicios de urgencia de los hospitales han sufrido en los últimos meses, Iglesias ha manifestado que "la Atención Primaria no es la causa de ello ni puede ser la solución" y "no puede ser que un paciente esté sin ingresar en el hospital durante tres días".



Otra de las peticiones de los médicos de Atención Primaria es que se implante una historia clínica única, electrónica y a la que puedan acceder tanto los hospitales como los centros de salud, algo que no sucede en la actualidad, ha indicado Rodríguez.



Igualmente, piden que la receta electrónica se homologue con el resto de las comunidades autónomas para que se acepte cuando un paciente sale de Canarias, ya que en la práctica, muchas farmacias ponen problemas.



El Colegio de Médicos de Las Palmas ha alertado también del problema a que se enfrenta la Atención Primaria si no se contratan más médicos, ya que en menos de diez años, se jubilarán casi la mitad de los especialistas y no hay médicos para cubrir esa demanda.



Para poder hacer frente a ella, harían falta unos cien médicos al año en Canarias, pero actualmente solo especializan 60 al año, lo que supone un déficit anual de 40 especialistas.